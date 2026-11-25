Come nasce la decisione della Regione Lazio di mettere a disposizione 45 alloggi per le donne vittime di violenza e i loro figli, 17 in provincia di Frosinone. Per il dossier UIL Lazio-Eures, dodici donne uccise nel Lazio dall’inizio dell’anno.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Una denuncia, poche ore e un provvedimento restrittivo. Per una ragazza di 22 anni e il suo bambino di un anno, il tempo della Giustizia ha significato la possibilità di sottrarsi alla violenza e ricominciare a vivere senza la costante paura di essere trovati e uccisi.

La vicenda, maturata nel Cassinate, racconta il funzionamento di una macchina istituzionale che, attraverso l’intervento dei carabinieri e della Procura della Repubblica di Cassino guidata dal procuratore Carlo Fucci, ha consentito di attivare rapidamente le misure di tutela e mettere in sicurezza madre e figlio.

Il caso di Cassino

La giovane, che chiameremo Maria per tutelarne l’identità, aveva conosciuto il suo aggressore quando aveva appena 16 anni. Poi la gravidanza, le botte, gli insulti, la paura. A darle la forza di interrompere quella spirale sono stati i genitori, il sostegno dei carabinieri e la risposta della magistratura.

Dopo la denuncia, nel giro di poche ore, è arrivato un provvedimento restrittivo e la possibilità di trasferirsi in una struttura protetta insieme al bambino. Oggi, dopo un lungo periodo trascorso in una casa rifugio, è riuscita a ritrovare una maggiore serenità. La sua testimonianza restituisce il senso più autentico dell’intervento giudiziario: non una pratica da evadere, ma una vita da proteggere.

È questa la concretezza che il Codice Rosso deve garantire: non soltanto una procedura prevista dalla legge, ma una risposta tempestiva quando una donna trova la forza di chiedere aiuto.

I numeri del Lazio

Foto: Wolfgang Moroder © lusenberg.com

La storia della ragazza del Cassinate si inserisce in un quadro che continua a destare preoccupazione. Il dossier UIL Lazio-Eures, aggiornato al 17 novembre 2026, fotografa una situazione particolarmente grave: dodici donne uccise nel Lazio dall’inizio dell’anno, contro le sette registrate nello stesso periodo del 2025. Un incremento del 71,4%, che colloca il Lazio al primo posto in Italia per numero di donne vittime di omicidio.

Dieci delle dodici vittime sono state uccise in ambito familiare o affettivo. Cinque dal partner o dall’ex compagno, quattro dai propri figli. Nella provincia di Frosinone il rapporto segnala una vittima, unica al di fuori della provincia di Roma, dove si concentrano gli altri undici casi. Dal 2015 a oggi, nel Frusinate, le donne uccise sono state quattro.

Un dato che va letto tenendo conto della data di aggiornamento del rapporto: la rilevazione del 17 novembre precede l’omicidio di Domenica Onorati, la pensionata di 78 anni uccisa a San Giorgio a Liri pochi giorni fa.

Un altro indicatore arriva dal sistema sanitario. Sono 109 le donne che, tra il 2025 e il primo semestre del 2026, hanno fatto accesso ai pronto soccorso della provincia di Frosinone per situazioni riconducibili alla violenza. Un dato emerso nell’ambito del progetto E.R.A. – Empowerment Reti Antiviolenza, che rappresenta soltanto la parte intercettata dal sistema sanitario di un fenomeno molto più ampio.

La protezione, però, non può esaurirsi nell’intervento delle forze dell’ordine e della magistratura. Per una donna che decide di lasciare il proprio aggressore, soprattutto quando ha figli piccoli e non dispone di un reddito autonomo, il problema successivo è spesso quello di trovare una casa.

Le case per le donne in uscita dalla violenza

Pasquale Ciacciarelli

È su questo terreno che si inserisce la nuova iniziativa della Regione Lazio promossa dall’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari Pasquale Ciacciarelli, in collaborazione con l’assessora alle Pari opportunità Simona Baldassarre e con le ATER. (Leggi qui: Per ricominciare 45 chiavi: il Lazio assegna case alle donne fuggite dalla violenza).

La disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, presentata il 24 novembre, mette a disposizione 45 abitazioni destinate alle donne vittime di violenza e ai loro figli. La misura coinvolge gli enti gestori, ATER e Comuni, e punta a garantire una soluzione abitativa anche a chi ha già lasciato una situazione di pericolo ma non possiede ancora le condizioni economiche per vivere autonomamente.

Per la provincia di Frosinone sono previsti 17 appartamenti, distribuiti in dieci comuni: cinque a Esperia, due a Roccasecca, uno a San Vittore del Lazio, uno a Villa Santa Lucia, due a Sant’Elia Fiumerapido, uno a Ceccano, uno a Sora, uno a Pontecorvo, due ad Anagni e uno a Paliano.

Per Latina sono previsti 13 alloggi, per Rieti cinque e per Roma quattro.

La programmazione regionale coinvolge anche il sistema delle ATER degli altri territori, compresa Viterbo. Le assegnazioni avranno una durata massima di cinque anni, prorogabili per altri cinque. Potranno accedere donne vittime di violenza in condizioni di particolare disagio economico, donne che abbiano concluso un percorso di protezione presso un centro antiviolenza o una casa rifugio senza avere ancora raggiunto l’autonomia abitativa e donne la cui situazione di violenza sia certificata dai servizi competenti.

Le iniziative del 25 novembre

Sempre a Frosinone, la ASL ha promosso per la giornata del 25 novembre l’iniziativa «Un ponte contro la violenza. Consapevolezza, azione, riscatto: i giovani protagonisti del cambiamento». Una mattinata di confronto con gli studenti, laboratori dedicati alla prevenzione e all’ascolto e uno spazio di incontro tra enti, associazioni e servizi della rete antiviolenza.

Vincenzo Formisano e Roberto Caramanica

Da Cassino arriva un’altra iniziativa concreta. La Banca Popolare del Cassinate ha presentato BPC Credito Donna, un finanziamento personale a tasso zero, senza richiesta di garanzie personali, destinato alle donne vittime di violenza seguite da centri antiviolenza o ospitate in case rifugio convenzionate con l’istituto. Il finanziamento può sostenere le spese per una nuova abitazione, quelle per i figli, la formazione, la ricerca di un lavoro e le necessità legali e sanitarie.

Il territorio porta ancora il peso della morte di Domenica Onorati, la pensionata di 78 anni che si sospetta sia stata uccisa a bastonate dal marito nella sua abitazione di San Giorgio a Liri. Quarant’anni di soprusi, secondo quanto emerso dalla prima fase delle indagini, e una tragedia che ha scosso profondamente la comunità. Anche in quella vicenda le procedure di tutela erano state attivate dopo la denuncia e la segnalazione delle violenze. Eppure non è stato possibile impedire il tragico epilogo.

Oltre la ricorrenza

La sua storia impone una riflessione che va oltre la ricorrenza del 25 novembre. Non basta avere una legge, non basta una denuncia, non basta neppure un provvedimento giudiziario se la rete di protezione non riesce ad accompagnare la donna lungo tutto il percorso di uscita dalla violenza. Non si può giudicare chi resta accanto al proprio aggressore, né misurare il coraggio di una donna sulla base del tempo impiegato per chiedere aiuto . La paura, la dipendenza economica e affettiva, l’isolamento e il timore delle ritorsioni possono rendere estremamente difficile interrompere una relazione violenta.

La storia della ventiduenne del Cassinate dimostra che un intervento tempestivo può salvare una madre e il suo bambino. Le nuove misure abitative, i percorsi di formazione e gli strumenti di sostegno economico indicano che la protezione deve continuare anche dopo l’emergenza. Il vero banco di prova delle istituzioni non sarà il numero delle iniziative annunciate per il 25 novembre, ma la capacità di renderle operative il 26, il 27 e ogni giorno dell’anno. Perché una donna che trova la forza di denunciare deve poter trovare anche una casa, un lavoro, una rete di sostegno e la possibilità di ricominciare. E soprattutto deve poter contare sul fatto che lo Stato non si allontani proprio quando il pericolo sembra essere passato.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).