La storia infinita della staffetta in giunta e Natalia prova ad isolare i civici

Ad Anagni giovedì sera Consiglio comunale che si preannuncia ricco di contenuti non solo amministrativi. Tiene banco sempre l'avvicendamento tra gli assessori Chiara Stavole e Anna De Lellis con Idea Anagni pronta sfornare un documento di chiarimento sulla vicenda. Intanto Forza Italia vara il nuovo coordinamento: nomi che danno una connotazione sempre più politica alla coalizione

Un Consiglio comunale, almeno ufficialmente, dedicato alle questioni di Bilancio con alcune variazioni che dovranno essere approvate in un’assise che si annuncia come piuttosto rapida, almeno dal punto di vista formale, visto che mancherà (pare per motivi di famiglia) l’assessore al bilancio Carlo Marino.

Ma il piatto forte dell’assise in programma giovedì sera alle 20, almeno dal punto di vista politico, come da giorni capita ad Anagni, sarà caratterizzato dalle discussioni (interne o esterne al Consiglio è la stessa cosa) inerenti alla famosa staffetta. Ovvero, all’ormai notissimo patto di alternanza stipulato tra le forze della maggioranza del sindaco Natalia nel maggio del 2023.

Idea Anagni non ci sta: pronto un documento

Chiara Stavole

Patto che prevedeva, a cadenza annuale, l’alternanza in giunta tra Idea Anagni e Forza Italia. Un’alternanza che, come noto, c’è stata nel primo anno, tra Anna De Lellis di Idea Anagni e Chiara Stavole di Forza Italia. Ma che si è poi bloccata per “colpa” del fatto che la De Lellis ha litigato con Idea Anagni e si è avvicinata a Cuori Anagnini di Carlo Marino.

Cosa che ha inibito di fatto il ritorno della stessa De Lellis in giunta. A ciò si aggiunga il fatto che, come è stato rimarcato più volte dallo stesso sindaco, il documento che faceva riferimento alla staffetta, secondo il primo cittadino almeno, si riferiva ad un cambio nominale, dunque tra le sole De Lellis e Stavole, senza fare riferimento ai Partiti.

Mentre all’interno di Idea Anagni negli ultimi giorni si è fatta strada la tesi secondo la quale il documento avrebbe sì parlato della De Lellis e della Stavole, ma facendo comunque riferimento alla loro origine politica. E dunque legittimando la possibilità di una uno scambio non tra i due nomi ma tra due soggetti partitici.

La squadra di Forza Italia

Anna De Lellis

A complicare la situazione c’è il fatto che in queste ore si sta preparando un documento, che potrebbe essere diffuso in giornata da parte del direttivo di Idea Anagni. Un documento nel quale, senza arrivare alla rottura, vengono però messi alcuni paletti. E si ricorda al sindaco la necessità di rispettare gli accordi e di non allontanarsi troppo dalla dimensione di una coalizione che era nata come civico-politica. E che adesso si sta sempre più chiaramente trasformando in politica.

Come dimostra, del resto, anche la vicenda (apparentemente slegata ma in realtà no), legata alla nomina del nuovo Direttivo di Forza Italia. Qualche giorno fa infatti, nella nuova sede, quella che era stata oggetto pochi giorni fa di un atto di vandalismo, con tanto di bandiere strappate, si è tenuta una riunione nel quale il segretario Rodolfo Mastroianni ha varato il squadra con la quale Forza Italia porterà avanti la propria attività politica all’interno della città.

Daniele Natalia (Foto © Stefano Strani)

Per Natalia si tratta di una “fase di riorganizzazione fondamentale per garantire una presenza politica forte e strutturata sul territorio”. Toni simili anche da parte del Segretario Rodolfo Mastroianni per il quale il Direttivo sarà un punto di partenza per “costruire un dialogo costante con la popolazione, le associazioni, i giovani, e tutte le energie della città”.

Impronta politica alla coalizione

Guglielmo Vecchi

Tra i nomi del coordinamento spiccano figure ben note come quella di Alessio Fenicchia, Franco Stavole e Vincenzo Tuffi. Presenti alla riunione anche gli assessori del Partito azzurro, tra i quali la stessa Chiara Stavole. Una dimostrazione, casomai a qualcuno non fosse chiaro, della volontà sempre più consistente di Natalia di dare alla propria coalizione un’impronta sempre più politica.

Il che ovviamente riduce gli spazi di manovra per le poche forze civiche all’interno della coalizione. E, nello specifico, rende ancora più esigue le possibilità di far sentire il proprio peso agli esponenti di Idea Anagni, a partire dal consigliere comunale di riferimento, il sempre più isolato Guglielmo Vecchi.