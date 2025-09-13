La Tari come cavallo di Troia: l’affondo di Bruni scuote Sora

Il dirigente di FdI solleva dubbi sulla gestione di Ambiente & Salute. E avanza un sospetto: «Non sarà il preludio a una svendita ai privati?». Una mina politica che divide il Partito. E punta a mettere all’angolo l’amministrazione Di Stefano.

C’è un dettaglio che fa la differenza, nella querelle sulla TARI a Sora: il dubbio. Lo ha insinuato Massimiliano Bruni, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, con una nota che non lascia spazio a fraintendimenti. Il sospetto è che l’aumento vertiginoso della tassa sui rifiuti non sia solo il frutto di inefficienze, ma il preludio a una manovra più ampia: la svendita della società in house Ambiente & Salute, che gestisce raccolta e verde pubblico.

Una provocazione, certo. Ma messa nero su bianco con domande precise, difficili da archiviare come semplice polemica di opposizione.

Le accuse di Bruni

Massimiliano Bruni

Bruni, infatti, non si limita a denunciare quello che definire l’impatto devastante sulle famiglie e sulle imprese di un balzello ormai insostenibile. Va oltre: elenca quelle che ritiene lacune clamorose nella trasparenza della società, aumenti esponenziali nei costi del personale, spese accessorie e consulenze poco chiare, fino al rifiuto di consegnare gli atti a un consigliere comunale di FdI. Tutto infilato in una lista che ha l’aria di un atto d’accusa politico-giudiziario.

Ed è qui che la vicenda assume un significato più ampio. Bruni solleva un dubbio. Perché se davvero si trattasse di un disegno per indebolire la società pubblica fino a renderne inevitabile la privatizzazione, ci troveremmo di fronte a una strategia politica dalle conseguenze profonde. Non solo per i conti del Comune, ma per la stessa identità di una città che aveva scelto l’in-house come modello di autonomia.

Sora, per abbassare i costi della raccolta dei rifiuti, aveva creato la Sora Ambiente. Affidandole poi anche la manutenzione del verde pubblico. Creando posti di lavoro per i sorani ed evitando di pagare il servizio ad una società esterna da individuare attraverso una gara d’appalto. Il costo, in entrambi i casi, contribuisce al peso della bolletta con la Tari, la tassa che va a pagare tutto il servizio dei rifiuti. L’insinuazione di Bruni è che possa esserci una manovra con cui vendere la Ambiente ad un grande player esterno che la efficienterebbe con poche mosse, eliminando le spese messe apposta per zavorrare i conti.

La sfida interna

Sul piano politico, la mossa di Bruni è anche un guanto di sfida. Non solo al sindaco Luca Di Stefano ma alla stessa Fratelli d’Italia di Sora. Perché, ancora una volta, l’ex delegato ai Lavori Pubblici sotto il sindaco Roberto De Donatis con la sua giunta civica, si muove in solitaria, senza coordinarsi con il Circolo e con il Gruppo consiliare guidati rispettivamente da Filippo Mosticone e da Antonio Lecce. Che da settimane tentano di tessere un dialogo — seppur prudente — con l’amministrazione comunale del sindaco Luca Di Stefano.

Filippo Mosticone ed Antonio Lecce

Dialogo oggi sospeso, in attesa che i vertici regionali del Partito decidano se a Sora conviene mantenere la linea dura dell’opposizione o assecondare i buoni rapporti del sindaco con il governatore Francesco Rocca. Un quesito che proprio Mosticone e Lecce hanno sollevato ai vertici regionali di Fratelli d’Italia. Il loro ragionamento è: diteci cosa dobbiamo fare a Sora, dal momento che siamo all’opposizione di un sindaco che ogni volta va in Regione viene accolto a braccia aperte dal Governatore Francesco Rocca che è del nostro Partito.

La mina sotto al tavolo

In questo contesto, la nota di Bruni appare come una mina piazzata sotto il tavolo del prossimo Consiglio comunale aperto. Quello in cui spiegare, passaggio per passaggio, come si determina la tariffa della Tari.

Il sindaco Luca Di Stefano

Una ricostruzione alla quale ora si aggiunge una chiosa più velenosa. E cioè il sospetto che si vogliano creare le condizioni per un “fallimento per vendere meglio”. Un ordigno politico in più da disinnescare per il sindaco Luca Di Stefano.

Che al momento non si agita nemmeno un po’. In queste ore Sora si è trasformata nella capitale dello Sport, con le principali figure del Coni nazionale, regionale e provinciale, impegnate in città. I rifiuti, per il momento, non sono un problema.