La tessera numero 1 per marcare il cambio di passo per l’Agricoltura

Ad un festival nato per parlare di filiere corte, Giancarlo Righini riceve la tessera numero 1 di Frosinone Tricolore. E consegna un messaggio politico forte all'Agricoltura e sui Consorzi di bonifica ciociari: commissariamenti, bilanci e Comuni che vogliono uscire.

La tessera numero 1 ora ha un intestatario. La porge Pierluigi Passeri, presidente dell’associazione Frosinone Tricolore, all’intestatario Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura. Un gesto simbolico e forte: l’associazione che si occupa della valorizzazione dei prodotti agricoli locali vuole che ad aprire l’elenco dei suoi associati sia l’uomo che negli ultimi quattro anni ha guidato l’agricoltura verso un vercorso di radicale modernizzazione.

La consegna di quella tessera chiude l’intervento di apertura nella sala convegni della Villa Comunale di Frosinone. L’incontro era pensato per parlare di campi, caseifici e filiere corte, davanti ad una sala piena. Era il primo atto di Agri Fest, prima edizione. Il programma prometteva agricoltura. L’agricoltura è arrivata, e con lei la politica, puntuale come la pioggia dopo il raccolto.

Un seme, e tutto intorno il campo

L’iniziativa è di Frosinone Tricolore, con il patrocinio del Comune di Frosinone, il sostegno di Arsial e l’attenzione dell’assessore regionale. Gli organizzatori parlano di un «seme» da cui far nascere un vero Festival dell’Agricoltura, capace di mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e produttori. Ma un seme, per germogliare, ha bisogno d’acqua, e quel pomeriggio l’acqua si è tirata dietro tutto il resto.

Passeri apre ringraziando chi ha lavorato all’organizzazione, i relatori e un pubblico che ha riempito la sala. Un grazie particolare lo rivolge al Comune di Frosinone per il patrocinio, ad Arsial ed a Righini per il sostegno, e subito dopo arriva la consegna della tessera. I saluti istituzionali sono del sindaco Riccardo Mastrangeli. Chiede di riportare al centro del dibattito cibo, filiere produttive e agricoltura, e parla della collaborazione tra Comune e Consorzi per la messa in sicurezza del territorio. A Frosinone, dice, è un rapporto del tutto positivo e migliorato con la nuova governance.

Nel confronto intervengono Federico Palla (direttore di ANCI Lazio), Andrea Renna (direttore di ANBI Lazio l’associazione che riunisce i Consorzi di Bonifica della regione), Sergio Del Gelsomino (presidente regionale della CIA, seconda organizzazione degli agricoltori per numero di iscritti) e Riccardo Del Brocco (sub commissario per le Bonifiche in provincia di Frosinone). Il filo comune nei loro interventi sono i cambiamenti del clima, i disastri che rischiano di fare sull’agricoltura del territorio, le conseguenze che nel Lazio si vedono poco grazie al lavoro dei Consorzi, il contrasto del dissesto idrogeologico, le nuove tecnologie e le opportunità per le imprese.

Orgoglio e passione

Per anni il lavoro agricolo è stato considerato di Serie B: perché costava fatica, non dava certezze, obbligava a stare sotto le intemperie. Per questo veniva lasciato a chi non studiava e non trovava un posto al coperto e dove non ci si sporcava le mani. Oggi la visione è radicalmente diversa: l’Agricoltura del Ventunesimo Secolo è fatta di tecnologia, sensori, informatica, domotica, irrigatori che calcolano quanta acqua si debba usare per irrigare in base alle indicazioni dei satelliti, le cabine di guida dei trattori hanno lo stereo, l’aria condizionata ed il wi-fi.

Le testimonianze dei giovani produttori ad Agrifest

Nuove tecnologie ma stessa passione. Che non siano slogan, Frosinone Tricolore lo dimostra chiamando a testimoniare chi l’impresa la fa. Quattro giovani con le loro storie di successo: Simone Dolcemascolo dell’omonima pasticceria frusinate che oggi ha una sede in centro a Roma, Francesco De Giuli del Caseificio Ponte di Legno, l’agronomo Alessio Arduini ex vice presidente dell’Ordine e Daniele Ricci dell’Azienda Agricola San Cataldo.

Le loro sono quattro storie che dicono una cosa semplice: anche nel territorio di Frosinone si può investire nell’agroalimentare e costruire impresa, puntando su competenza, innovazione e radici locali. Scommettendo sulle nuove frontiere della tecnologia e sulla qualità del prodotto.

Il fronte comune, da Roma a Bruxelles

Righini illustra le misure della Regione, dalla tutela delle filiere al ruolo strategico dei Consorzi. Insiste sulla necessità di sostenere concretamente chi lavora ogni giorno nel settore, «senza inseguire vulgate demagogiche», come riferisce il resoconto dell’incontro.

Poi i tre passaggi. Il primo ha il passo delle grandi sedi. L’assessore parte dal peso che caro energia e carburanti scaricano sui bilanci delle aziende agricole. Ricorda il voto unanime della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni sull’ampliamento degli strumenti di sostegno. Chiede che quell’unità diventi azione, con Governo e istituzioni europee, e indica il prossimo Consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura come l’occasione per portare a Bruxelles le difficoltà delle imprese. Rivendica i 55 milioni già attivati dalla Giunta Rocca.

La posta in gioco, per lui, è doppia: «difendere il reddito degli agricoltori significa difendere il lavoro», e con il lavoro le produzioni di qualità e un patrimonio fondamentale per la sovranità alimentare della Nazione. Il suo avvertimento è netto: «Non possiamo permettere che l’aumento dei costi comprometta la competitività delle aziende». La catena della decisione è lunga, Regione, Governo, Consiglio europeo, e l’assessore la percorre tutta ad alta voce, davanti ai produttori.

Il conto dei Consorzi

Giancarlo Righini

Il secondo passaggio definisce i Consorzi di Bonifica strategici per il territorio e indispensabili contro i cambiamenti climatici. Il terzo, quello politico, parte da lì. Righini risponde a chi ha chiesto che fine abbiano fatto i soldi dei Consorzi e perché in provincia di Frosinone siano ancora commissariati. La risposta è al veleno: «non lo dovete chiedere a noi ma a chi lo ha fatto». Righini non fa nomi, ma il riferimento è alle governance scelte dal centrosinistra nei dieci anni di governo regionale di Nicola Zingaretti. Il suo invito suona come una sfida: «Chiedetelo a chi c’era prima che fine abbiano fatto i soldi e perché i Consorzi siano stati commissariati».

Poi la parte che guarda avanti. Altrove i commissariamenti sono stati superati, semplificando e unificando i Consorzi. In provincia di Frosinone, assicura l’assessore, si comincia a breve con A Sud di Anagni e Conca di Sora. Il Valle del Liri deve prima superare una serie di ritardi sugli aspetti amministrativi.

Il nodo, per l’assessore, sono i bilanci. I Consorzi del Nord del Lazio li hanno certificati facendoli esaminare da una società terza di revisione europea, mentre in provincia di Frosinone non si è ancora potuto farlo perché «quella chiarezza e quella trasparenza non ci sono state». Il bersaglio ha un perimetro politico, la cura ha un ordine di marcia, ma resta senza data.

Atina, Sora e il perimetro

I lavori in corso a Sora

Il colpo successivo è per i Comuni che provano a lasciare i Consorzi. Righini porta il caso di Atina. Non è una questione di sottomissione né di imposizione: dove le bonifiche in Italia sono state sottovalutate i terreni sono finiti sott’acqua.

A settembre la Corte di Giustizia Tributaria ha chiuso la partita: il Comune non può uscire né mettere in discussione il perimetro. Il verdetto è la sentenza n. 5380/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, depositata il 24 settembre 2026. Il Comune di Atina aveva fatto ricorso dopo la delibera con cui voleva lasciare il Consorzio Valle del Liri. I giudici hanno stabilito che una delibera comunale non basta a ridisegnare i confini decisi a livello regionale e hanno condannato Atina alle spese del giudizio. Perché?

La manutenzione idraulica non ha confini comunali: se un fiume esce dagli argini allaga tutto il comprensorio e non fa distinzione tra un paese e l’altro, la bonifica – ha stabilito il tribunale ed ha ribadito l’assessore – è una cosa troppo seria. Quelle spese legali ammontano a decine di migliaia di euro, che ora ricadranno sui cittadini. (Leggi qui: Sora inciampa nella sentenza di Atina: il Consorzio passa al contrattacco).

Clientelismo politico ed elettorale

La delibera approvata a Sora, sulla stessa strada di quella bocciata ad Atina, è per l’assessore «surreale e grottesca». Dietro anni di bollette non riscosse vede «clientelismo politico ed elettorale». Il ragionamento tecnico è semplice: l’acqua non conosce i municipi.

Un’evidenza la mette sul tavolo il direttore generale di Anbi Lazio Andrea Renna: decine di Comuni del Lazio stanno sottoscrivendo convenzioni con i Consorzi di Bonifica per affidargli le manutenzioni. Vengono fatte in maniera professionale e con un risparmio di circa la metà su quello che i Comuni spenderebbero se dovessero fare le gare loro direttamente. Ma c’è di più: anche la tenuta di Castelporziano, una delle tre residenze istituzionali del Presidente della Repubblica Italiana, ha fatto una convenzione con i Consorzi di Bonifica per la cura e la manutenzione idraulica.

Spiega Renna che è la prova evidente di come i Consorzi oggi funzionano, hanno professionalità e competenze di altissimo livello al punto che una delle residenze del capo dello Stato ci si affida.

Un seme, un festival, una tessera numero 1. E sul fondo una domanda che nessun festival può sciogliere: quando i Consorzi ciociari avranno i conti certificati da un revisore terzo, e chi, tra i cittadini che le bollette le pagano, potrà leggerli? Perché la bonifica, ha ricordato l’assessore, «è una cosa troppo seria». E lo è anche la trasparenza.