La vendetta della Lega: sfila a Forza Italia Mussolini e Cantiani

La Lega si riprende lo smacco dei due Consiglieri regionali scippati da Forza Italia. Claudio Durigon e Mario Abbruzzese annunciano l'ingresso di Alessandra Mussolini e Roberto Cantiani, segnando il riorientamento del centrodestra. Le opportunità strategiche e la visibilità per la Lega in vista delle prossime sfide.

La vendetta è un piatto che si consuma freddo. Hanno aspettato con pazienza Claudio Durigon e Mario Abbruzzese. Digerendo poco alla volta lo smacco subito da Forza Italia: nei mesi scorsi ha portato via dal Carroccio due Consiglieri regionali, Giuseppe Cangemi e Angelo Tripodi. Oggi pomeriggio il conto è stato saldato.

Nel corso del Direttivo regionale della Lega che si è riunito nel pomeriggio a Roma il vicesegretario federale Claudio Durigon ha annunciato l’ingresso nel Partito di Alessandra Mussolini, ex europarlamentare e parlamentare italiana e di Roberto Cantiani, storico consigliere comunale in Campidoglio. Due nomi che nel centrodestra pesano: per storia, per presenza e in un caso anche per cognome.

Dalla casa madre al condominio padano

Alessandra Mussolini (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Lei, ex europarlamentare, nipote scomoda di un cognome pesantissimo, transitata in lungo e in largo nella galassia berlusconiana. Lui, consigliere comunale di lunghissimo corso, punto di riferimento romano di Forza Italia. Entrambi, ora, pronti a portare idee e pacchi di preferenze nel cantiere leghista.

Per la Mussolini il passaggio è rumoroso ma non del tutto sorprendente. Due settimane fa aveva già fatto saltare qualche tappo azzurro prendendo le distanze da Antonio Tajani sulla questione dei referendum: “bisogna votare”, aveva detto, col tono di chi non cerca permesso. E in Forza Italia l’unico che può parlare senza autorizzazione è in pensione (e si chiamava Silvio). Gli altri o si allineano o escono. Lei ha scelto la seconda.

Cantiani, invece, è uno di quei soldati silenziosi che conoscono i corridoi del Campidoglio meglio di molti sindaci. Il suo passaggio alla Lega è strategico: consegna al Partito di Salvini una pedina radicata, ben inserita nel tessuto romano, utile per riorganizzare la squadra in vista delle prossime sfide territoriali. Ed è un segnale chiaro a FI: il fortino romano non è così solido come pensa e soprattutto non può paragonarsi al bastione pontino di Claudio Fazzone.

Un centrodestra in continuo movimento

La riunione della Direzione

Questo doppio salto evidenzia quanto il centrodestra sia oggi un sistema fluido, quasi liquido. I confini ideologici si fanno porosi, le sigle si mescolano, gli equilibri si aggiornano in tempo reale. I Partiti si somigliano sempre più e le scelte individuali assomigliano sempre meno a conversioni ideologiche.

La Lega, dal canto suo, accoglie con entusiasmo e capitalizza. Non è solo un acquisto di facce, ma anche di visibilità: con la Mussolini in squadra, è garantito un certo rumore mediatico. E anche un canale aperto su una fetta di elettorato nostalgico, da sempre oscillante tra destra dura e populismo identitario.

Un’altra mossa strategica. Che fa il paio coìn quella dei mesi scorsi quando sul Carroccio è salito Armando Cusani, ex enfant-prodige di Forza Italia, due volte presidente della Provincia di Latina e tre volte sindaco di Sperlonga. Da quando è tornato in prima linea sta dando il tormento a Forza Italia, trasformando le assemblee di Acqualatina in terreni per battaglie campali.

Il vero nodo: chi guida e chi segue?

Armando Cusani

L’incontro previsto nei prossimi giorni con Matteo Salvini servirà a formalizzare, certo. Ma anche — e forse soprattutto — a chiarire ruoli e direzioni. Perché in un Partito sempre più verticale come la Lega, ogni ingresso dev’essere incasellato. E Mussolini non è tipo da fare tappezzeria. Ha esperienza, visibilità, ambizione. Sarà interessante capire se Salvini intenderà usarla come testimonial o come dirigente operativa.

Intanto, Claudio Durigon con il Segretario organizzativo del Lazio Mario Abbruzzese ed il Segretario regionale Davide Bordoni e il Coordinatore provinciale romano Angelo Valeriani si prendono i complimenti. Il vicesegretario federale (e sottosegretario al Lavoro) continua a tessere la tela nel Lazio, rilanciando la Lega dopo una fase di appannamento. I nuovi ingressi sono un segnale che qualcosa si muove e che Roma torna centrale nei giochi interni del Partito: se Fratelli d’Italia inizia a mettere sotto assedio i grandi centri del Nord la Lega risponde prendendo di mira Roma ed il Lazio.

Non a caso, oggi è stato annunciato il via alla campagna di tesseramento per poi celebrare i Congressi a settembre . Nei prossimi giorni verranno organizzate in ogni provincia del Lazio le conferenze stampa per presentare il nuovo volto territoriale della Lega di Durigon.

Tutti in movimento, nessuno si ferma

La notizia di oggi non è tanto che Mussolini e Cantiani passano alla Lega ma che oggi conviene passare alla Lega: perché Durigon ha dato l’impressione che sia un Partito scalabile. Perché è lì che c’è spazio, visibilità, progettualità (almeno apparente).

E se domani cambierà di nuovo il vento poco importa. In politica, come in Formula 1, vince chi sa fare il pit stop al momento giusto.