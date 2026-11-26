​La Regione sblocca 285mila euro per bonificare i canali lungo le sponde del famoso lago, Dietro l'intervento una verità antica: l'ecologia vera non nasce dai salotti, ma dalla fatica dei padri che tenevano puliti i fossi

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

C’è un’immagine che racconta il declino della nostra civiltà meglio di mille trattati sociologici: un canale che s’interra. L’acqua, che per natura è vita, movimento, specchio del cielo e linfa della terra, quando smette di scorrere diventa palude stagnante, melma che soffoca, oblio.

​La memoria delle “Forme” e l’abbandono

Contadino al lavoro: fino agli anni ’70 gli agricoltori tenevano in ordine i canali intorno al lago di Posta Fibreno

Accadeva questo, lentamente e silenziosamente, lungo le sponde del Lago di Posta Fibreno, gioiello carsico incastonato nella Valle di Comino. Per secoli, quelle vene d’acqua chiamate nel dialetto e nella memoria locale le “Forme”, scavate per drenare i campi e domare le piene, erano state il regno della cura quotidiana . I contadini, i proprietari dei fondi, gli uomini legati alla zolla sapevano che la terra non è un museo da contemplare, ma una madre da accudire.

Poi vennero gli anni Settanta, l’abbandono delle campagne, la fuga verso le città e le fabbriche, l’illusione moderna che la natura potesse fare a meno dell’uomo. E i canali si sono chiusi, soffocati dai canneti e dai sedimenti.

​La buona politica che riannoda i fili

La Regione Lazio ha sbloccato 285 mila euro per la cura dei canali lungo le sponde del lago di Posta

​ Oggi la politica, almeno per una volta, fa il suo mestiere più nobile: riannoda i fili spezzati della memoria e del territorio. La Regione Lazio sblocca 285mila euro di fondi ministeriali e li affida al Comune di Posta Fibreno, ente gestore della Riserva. Quasi due chilometri di canali torneranno a respirare tra febbraio e marzo del prossimo anno, prima che gli uccelli e gli anfibi inizino il loro ciclo vitale.

​Sarebbe facile liquidare la notizia come ordinaria amministrazione, un comunicato tra i tanti che affollano le scrivanie della Pisana e dei municipi della Ciociaria. Ma chi ha occhi per guardare oltre la burocrazia vi scorge un piccolo manifesto politico e culturale.

​In un’epoca in cui l’ambientalismo si è fatto religione astratta, ideologia punitiva calata dall’alto da chi non distingue un frassino da un olmo, l’operazione di Posta Fibreno ci ricorda che la vera ecologia è conservazione.

Conservare non significa imbalsamare il paesaggio, ma ripristinare l’alleanza antica tra l’uomo e il creato. I contadini di un tempo erano i veri ecologisti, senza saperlo e senza proclami: pulivano i fossi, regolavano le acque, custodivano l’equilibrio tra il campo e il lago.

La filiera istituzionale e la tutela del Carpione

Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno

​Il sindaco Adamo Pantano e i tecnici della Riserva, guidati da Giorgio De Marchis, hanno avuto il merito di trasformare questa saggezza antica in un progetto moderno, intercettando le risorse nazionali per la rete Natura 2000. La filiera istituzionale, quando non si perde nei labirinti delle sigle e delle appartenenze, produce risultati tangibili : si interverrà con mezzi leggeri, rispettando i tempi della natura, per salvare habitat rari e creaturine che esistono solo lì, come il Carpione del Fibreno, un piccolo miracolo endemico che nuota in quelle acque sorgive da tempi immemorabili.