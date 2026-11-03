L’addio a Vittori, l’uomo del “Cinque minuti e stongo a Sant’Agata”

Ferentino saluta Luigi Vittori, storico ex vicesindaco morto a 57 anni. Chiesa di Sant’Agata stracolma, gente in strada, lutto cittadino. Fiorletta ricorda l’amico e le sue battute: «Cinque minuti», diceva. Erano sessanta.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

«Cinque minuti, stongo a Sant’Agata». Così rispondeva Luigi Vittori al telefono, quando era in ritardo. Poi tardava anche un’ora. Oggi, a Sant’Agata, la chiesa è stracolma. La gente trabocca in strada. Sant’Agata è il quartiere dove Vittori è nato. Dove viveva. Oggi la sua chiesa non basta a contenere Ferentino.

In prima fila c’è il sindaco Piergianni Fiorletta, con la fascia tricolore. Accanto a lui il presidente della Provincia Luca Di Stefano, e gli amministratori di oggi e di ieri. Per il Pd ci sono il Segretario regionale Daniele Leodori ed il presidente regionale Francesco De Angelis. Con loro il Direttore Generale di Roma Capitale Albino Ruberti, il Segretario provinciale Achille Migliorelli, l’ex presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini. Un’infinità incredibile di sindaci, consiglieri, amministratori arrivati da ogni angolo del territorio: per tutti c’è in prima fila il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Imprenditori e professionisti a volontà. Ma soprattutto molti cittadini comuni.

A Ferentino è lutto cittadino. Non solo per decreto del sindaco: è dolore vero, sentito, espresso.

L’uomo delle strategie

Aveva 57 anni. È morto ieri mattina all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, per un malore. Durante la notte per due volte aveva accusato un malessere ma non era voluto andare in ospedale: c’è andato l’indomani, la morte ha aspettato pazientemente nel vano dell’ascensore. (Leggi qui: È morto Luigi Vittori, l’uomo che creava i sindaci. E qui: Luigi Vittori, il sarto delle alleanze).

Un palmares lunghissimo. Storico ex vicesindaco. Consigliere comunale di maggioranza. Consigliere provinciale. Tra i fondatori del Pd in Ciociaria. A Ferentino lo conoscevano come l’uomo delle strategie. Mediazione e un’intelligenza politica fuori dal comune: era capace di determinare i sindaci della città. Ne sanno qualcosa Francesco Scalia, Piergianni Fiorletta e Antonio Pompeo, per i quali è stato determinante nelle vittorie. Determinante anche nelle elezioni Provinciali e Regionali.

C’era lui dietro la tessitura degli accordi che portavano alla vittoria: li costruiva con pazienza per mesi. Componeva un pezzo alla volta, assemblava con pazienza un’armata elettorale invincibile. Ai sindaci a quel punto restava solo da salire in sella e fare i giri elettorali: la vittoria l’aveva giù costruita Luigi.

Il sindaco e il telefono

Il ricordo del sindaco Piergianni Fiorletta

In chiesa, prima dell’Asperges Me Domine, il sindaco prende la parola. Vittori è stato il suo braccio destro da sempre, lo conosce ancora prima del loro esordio in politica, entrambi giovanissimi. «Luigi lo conosco in pratica da quando è nato. Io ho iniziato a fare politica nel 1988, lui nel 1993». Una strada che Vittori comincia prima i Repubblicani, poi al fianco dell compianto ex sindaco Checco Gargani, la collaborazione con Fiorletta comincia nel 2003.

C’è un aneddoto. Vittori era stato assessore con il sindaco Roberto Valeri e «quando cadde Valeri io diventai per la prima volta sindaco. Checco Gargani mi fece il nome di Luigi Vittori come assessore. Io ero scettico. C’e’ voluta una telefonata con Francesco Scalia per definire tutto. Gli affidai il Sociale e da li siamo diventati amici anzi fratelli».

Poi le battute, celebri. La più memorabile è quella del telefono: in ritardo, rispondeva sempre «ecco cinque minuti, stongo a Sant’Agata». E tardava anche un’ora. Il sindaco chiude così: «Ci lascia un grande amico, un grande politico, un fratello».

Pompeo, De Angelis e Dell’Orco

L’intervento di Antonio Pompeo

L’ex sindaco ed ex presidente della Provincia Antonio Pompeo è devastato. Nelle ore precedenti al funerale assicurano abbia avuto un malore ed abbiano temuto non riuscisse ad essere in chiesa. Sconvolto, racconta l’amicizia con Vittori, anche nelle incomprensioni. Dice di un uomo di parola: una stretta di mano valeva una parola sacra. Ne ricorda soprattutto la capacità di mediare e di tessere, vedendo persone lì dove gli altri vedevano solo voti; vedendo percorsi lì dove altri vedevano solo preferenze. Quella di Luigi era una capacità di leggere il futuro della città oltre i voti che andava a chiedere.

Francesco De Angelis si rivolge ai familiari, spiega che per lui Luigi ormai era una persona di famiglia al punto che lui stesso si è sentito come un componente della famiglia di Luigi. Ma non in senso politico: in senso personale umano, tanta era la capacità di coinvolgimento che Vittori sapeva trasmettere nei rapporti con gli altri.

Infine Giovanni Dell’Orco, grande amico di Vittori, legge una lettera. Racconta le opere e i successi di Luigi nel sociale.

Vittori per sempre

Don Juan, il parroco, parte dal giorno: quello in cui la Chiesa invita a guardare la morte con speranza, pregando per i defunti. «Poi arriva la telefonata, difficile da accettare. Luigi era morto». Lo descrive semplice, umile, scherzoso. Buono. Nel sociale ha fatto tanto, soprattutto per i più bisognosi. Spiritualmente, la fede nel Crocifisso e la devozione all’Immacolata. Amava Sant’Agata, il quartiere che ha servito.

Il modo migliore per onorarlo, dice, non è il pianto ma raccogliere il suo testimone. La consegna è per chi ha responsabilità pubbliche: «il potere è legittimo solo se si trasforma in servizio».

Tra i banchi c’è tutta l’amministrazione e quelle precedenti, occhi lucidi, singhiozzi trattenuti a stento. Ed una chiara percezione per tutti: da oggi Luigi non c’è ma con il suo insegnamento sarà più presente che mai.