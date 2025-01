L’addio durante l’incontro di Partito: se ne va Luca Palmegiani

È morto l'ex coordinatore provinciale di Latina dei Giovani di Forza Italia, Luca Palmegiani. Era a Roccaraso per una riunione politica. L'addio su Instagram. Tajani interrompe la kermesse: "Troppo dolore, solo una messa”

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Un addio meditato, annunciato con il mezzo che caratterizza la sua generazione, compiuto nel momento di maggiore calore umano, come se avesse voluto avere un ultimo ideale abbraccio con i suoi amici ed il suo mondo. Ha scelto in modo personalissimo la sua uscita di scena dal palcoscenico della vita Luca Palmegiani: fino a poche settimane fa era coordinatore dei giovani di Forza Italia per la provincia di Latina. È morto dopo un volo dal quarto piano dell’Hotel Suisse in via Roma di Roccaraso.

Ci era andato per partecipare all’evento “Azzurri in vetta” una due giorni tra Roccaraso e Rivisondoli dedicata alla politica, al confronto e alla passione azzurra del Movimento Giovanile.

L’addio social

Luca Palmegiani (a sinistra)

Sul suo profilo Instagram ci sono gli ultimi messaggi. Inequivocabili. Il commiato agli amici di sempre ed alla politica che per lui era passione e partecipazione: «Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato».

Palmegiani si era dimesso dal ruolo di segretario provinciale dei giovani Forza Italia poche settimane fa. Lo aveva fatto dopo essersi trasferito a Milano per motivi di studio.

Lo stop alla kermesse

L’ingresso dell’Hotel Swisse

All’Hotel Suisse di via Roma sono intervenuti i carabinieri ed il 118 che ha trasferito il giovane in ospedale a L’Aquila. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate: poi il decesso. Ad annunciarlo è stato il Segretario Nazionale del Partito Antonio Tajani nel corso dell’evento.

Durante la convention azzurra è stato osservato un minuto di silenzio. Poi la decisione annunciata da Antonio Tajani, la kermesse si ferma: “Non possiamo continuare oltre, dopo il dolore così grande di un ragazzo, Luca, che si toglie la vita. Noi siamo la sua seconda famiglia, faremo solo una Messa in suo onore, domattina. Ma non possiamo continuare a discutere come se nulla fosse accaduto”.