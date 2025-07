L’anticiclone Giorgia e la bonaccia di un Paese che sta male ma che se ne frega

Pinne fucile, occhiali ed ipocrisia. Più una premier che funziona meglio fuori dai confini nazionali che in politica interna

Tutto sommato la solita silloge acuta ed un po’ velenosa di Matteo Renzi non serviva, ma al senatore di Rignano va riconosciuta una certa capacità di sintesi mordace. Come questa, ad esempio: “La pressione fiscale del primo trimestre 2025 è aumentata rispetto al primo trimestre 2024: più zero virgola cinque per cento”.

E ancora: “Grazie al governo Meloni, l’inflazione è aumentata: più uno virgola sette per cento, soprattutto per l’aumento del prezzo dei beni alimentari (più tre virgola cinque per cento)”. L’ex premier incalza talmente tanto la sua omologa attuale che buca perfino la canicola di queste settimane roventi.

“Grazie al governo Meloni, il carrello della spesa sale al tre virgola uno contro il due virgola sette di maggio. Grazie di cuore al governo Meloni, insomma: le famiglie italiane stanno sempre peggio”.

Da Renzi ai fatti

Matteo Renzi (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Dribbliamo il lessico furbo di Renzi e proviamo a tirare le somme di nostro. Ecco, bastano poco più di cinque minuti per concordare anche con la tara fatta alla dialettica politica sì, gli italiani oggi stanno peggio. Mentre la politica estera di Meloni tutto sommato non è malaccio, anche a contare le sue ambiguità continue tra sovranismo ed europeismo che però sono fisiologiche.

Il governo in carica è al giro di boa del mandato e, di fatto, non si è strutturato un solo, singolo successo interno, che possa definirsi tale in virtù della tonda contemplazione della sua epifania.

Nulla e, attenzione, non poco, ma nulla davvero. Le banche sono più ricche di prima e nessuno ha equiparato l’aumento di tassi di interesse sui mutui a quelli sui depositi: sui primi paghiamo molto di più, sui secondi nessuno ci riconosce nulla malgrado una legge che dice il contrario.

Il rosario dei dolori

Agenzia delle Entrate (Foto: Imagoeconomica / Benvegnù Guaitoli)

L’occupazione cresce ma in rapporto ad un format “pauperista” che lascia solo spazio agli spot. I prezzi estivi sono alle stelle con un’inflazione maggiorata e si pagano più tasse.

In più, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha puntato quello stesso ceto medio che in Italia ormai è diventato come il Dodo – come “vincere facile” coi Gratta e Vinci – ed ha recuperato pochissimo sui grandi capitali.

Senza contare che tagliare il cuneo fiscale senza parametrare le aliquote al costo reale della vita è un po’ come curare una puntura di calabrone con una Zigulì. Sì, siamo più poveri, la produzione industriale è al palo da 25 mesi ma l’Esecutivo attuale sembra tutto concentrato, in questa lunga estate calda, su questioni di concetto.

Si va avanti a slogan

Cioè su roba che mette l’amo in gola agli elettori e li tiene ancorati ad un’idea di eunomia che nella realtà non c’è, non c’è davvero eh? Non è un problema di essere pro o contro, è dato empirico.

Foto Malavolta © Imagoeconomica

Governo che fa la guerra alla Cassazione su decreto sicurezza e centri in Albania, latra sulla giustizia che “cià” un po’ troppo rosso nel format gestionale ed ulula la parola “record” in combo con “anche loro fanno come noi” ogni tre per due.

In tutto questo bailamme pubblicistico sì, oggi l’Italia e gli italiani sono più poveri. E noi, e gli italiani? Come da format atavico, quello canonizzato da Giordano Bruno Guerri che stasera inaugurerà il Festival della Filosofia in quel di Veroli voluto dalla vicesindaca Francesca Cerquozzi e standardizzato dal sindaco Germano Caperna.

Bruno Guerri a Veroli

“Il protoitaliano però, si era già differenziato dai romani assumendo caratteristiche ereditate dai barbari: individualismo sfrenato, mancanza di rispetto della cosa pubblica, incapacità di organizzazione e soprattutto una tendenza ad abbandonare qualunque tipo di ragionamento analitico-deduttivo per un pensiero frammentario e superstizioso, spinto spesso oltre i confini di ogni logica”.

Giordano Bruno Guerri (Foto: Paolo Gargini © Imagoeconomica)

E ancora: “(…) Su quelle due componenti nacque la nostra nuova anima che sarebbe divenuta celebre: non più per i successi militari e l’efficienza amministrativa ma per le capacità mercantili ed artistiche, lo spirito di avventura, la faziosità innata, la disonestà cronica, la caratteristiche di privatizzare il pubblico e pubblicizzare il privato”.

“Una popolazione che, tesa soprattutto a violarlo, conservò un culto astratto per il Diritto e celebrò gli antichi allori militari, saziandosene con la retorica ma guardandosi bene dal volerli imitare a rischio della vita. Incapaci di conservare il meglio e il peggio dei nostri antenati, ci accontentammo del medium”.

Le colpe da dividere

Di quello stesso medium che oggi Melloni ci offre, chiamandolo record. Tutti concentrati ormai a scegliere, grazie all’accompagno di qualche nonno rincoglionito o a qualche micro finanziamento, tra Torre dell’Orso e Marina di Camerota. Tutti entusiasti di spendere quei 50 euro in più perché le sere sono torride e che fai, mentre al tuo paese parte l’estate degli eventucoli un tanto al chilo per farti sentire parte della Grande Giostra e scheggia atomica di jet set de no’ antri non lo prendi lo spritz?

Magari mentre annunci all’amico che Stellantis non chiama più da maggio che i crudi pugliesi sono il massimo? In politica interna Giorgia Meloni ha fallito, ma è in ottima compagnia, la compagnia dei gonzi che le hanno creduto per convinzione e che oggi le credono per italica, atavica inerzia strusciona.

Tanto ancora per qualche anno micro credito ed Inps geriatrica ci reggeranno il gioco, poi sarà il buio.

“Niente auto, andiamo al mare”

Non si compra l’auto nuova ché le ibride costano troppo? Meglio: “Ragazzi dove volete andare prima che un sistema sanitario al collasso ci tenga in Pronto Soccorso per sei giorni prima di morire e che finiscano bonus energia?”.

E le opposizioni, quelle che dovrebbero picchiare duro come fabbre su questa febbre? Pervenute al 35%, e le abbiamo trattate.

Perché qui da noi una soluzione mediata la si trova sempre, anche quando le cose vanno male. Purché sia estate però, e nessuno ci tocchi pinne, fucile ed occhiali.