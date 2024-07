L’assedio di Forza Italia: sospesa la seduta del Consiglio Regionale

L'assedio di Forza Italia al Governatore Rocca. I suoi consiglieri non si presentano. E fanno saltare la seduta del Consiglio Regionale

All’appello non hanno risposto. Perché non erano nell’Aula della Pisana. Stavano tra i corridoi, negli uffici, qualcuno al bar: ma non nel luogo dove stava per essere celebrato il Consiglio Regionale del Lazio. I Consiglieri di Forza Italia non si sono presentati: mandando così un chiarissimo segnale al Governatore Francesco Rocca.

Reclamano il riallineamento della Giunta. Perché i loro voti sono raddoppiati in un anno mentre la Lega è stata letteralmente svuotata rimanendo con un solo Consigliere. Ma la Giunta rispecchia ancora lo schema di un anno e mezzo fa quando Rocca vinse le elezioni: e con il Governatore siedono due assessori della Lega nonostante in Aula abbiano solo un seggio. Lo stesso numero di assessori che può vantare Forza Italia.

Il problema, per il Coordinatore regionale azzurro Claudio Fazzone non è di numeri: ma di rispetto del ruolo politico del suo Partito. Esattamente come evidenziato nelle settimane scorse da Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Il telegramma per Rocca

Claudio Fazzone (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Fazzone ne aveva parlato con Francesco Rocca. Che pensava di avere calciato la palla in tribuna. Aveva risposto che per lui si poteva fare ma Forza Italia doveva trovare un accordo con gli altri Gruppi.

Claudio Fazzone è un profondo conoscitore delle strategie d’Aula: non a caso ne fu il Presidente prima di trasferirsi a palazzo Madama. Ed ora arriva il messaggio per Fratelli d’Italia ed il suo Governatore.

Alle 12:32 il Consigliere Daniele Maura chiede la sospensione della seduta. Alle 12:35 il presidente d’Aula la concede. Fine dei lavori. per ora.