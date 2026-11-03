L’assessore di Forza Italia si dimette, ma la sindaca rifiuta

L'assessore va a dimettersi ma la sindaca di Latina risponde no. Vuole un documento politico con cui Forza Italia prenda posizione. Il sospetto che sia la replica della tattica già vista a Frosinone.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Cronaca di una dimissione annunciata (Gabriel Garcia Marquez, perdonaci): che c’è stata ma non c’è stata. L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Latina, Antonio Cosentino, rappresentante di Forza Italia nella Giunta comunale, si è dimesso. Anzi, per essere precisi, “ha rimesso le deleghe nelle mani del sindaco”, Matilde Celentano. Che però le ha rifiutate.

Le dimissioni ed il rifiuto

Matilde Celentano era fuori città per motivi personali, nel sabato in cui Forza Italia ha annunciato le dimissioni dei suoi rappresentanti dalle cariche ricoperte nell’amministrazione comunale del capoluogo pontino: Antonio Cosentino da assessore; Mauro Anzalone e Fausto Furlanetto da presidenti di Commissione (Istruzione e Lavori pubblici); Giuseppe Coriddi da vice presidente del Consiglio comunale. (Leggi qui: Latina, Forza Italia rompe con la Celentano: tris di dimissioni e crisi).

Antonio Cosentino

È rientrata stamattina e sul tavolo ha trovato le deleghe di Cosentino: l’assessore è entrato in Comune in tarda mattinata, ha chiesto di incontrarla e le ha rimesso le deleghe sul tavolo. Lei – a quanto si apprende – con serafica calma, gli ha risposto “no“, obiettando che mancava un elemento essenziale: un documento politico ufficiale di Forza Italia a sancire la rottura. Cosentino ha ricevuto la risposta, ed è uscito dal Comune con le deleghe ancora in tasca.

La mossa studiata

Ora, appare chiaro come la mossa fosse studiata. Cosentino – al pari degli altri tre – aveva inviato la pec già sabato per annunciare la remissione delle deleghe. Solo che mentre per gli altri, consiglieri comunali, le dimissioni dall’incarico avevano effetto, per l’assessore era necessario il passaggio formale con la sindaca. Che ha deciso di rigettare. Una mossa tattica: perché apre al necessario confronto.

Matilde Celentano e Riccardo Mastrangeli

In Forza Italia le bocche sono cucite ma dal Partito filtra comunque che l’incontro ci sarà. “Il prima possibile“, si dice. Ovvero, FI si recherà dalla sindaca.

Facile immaginare che la prima cittadina farà appello all’unità della coalizione, come anche è facile immaginare che dall’altra parte gli azzurri ribadiranno che non si sentono ascoltati, che mancano condivisione e dialogo. Anzi, che si sono sentiti offesi dalle parole di membri della coalizione di maggioranza di centrodestra secondo cui il loro voto “è ininfluente”. Una scena già vissuta quattro anni fa a pochi chilometri di distanza in un altro capoluogo: per informazioni raggiungere Frosinone e chiedere del dottor Riccardo Mastrangeli. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Missione logoramento

Forza Italia in Consiglio comunale a Latina ha tre consiglieri: impossibile far cadere un’amministrazione composta da una maggioranza di 23 consiglieri su 32 (24 su 33 con la sindaca). E lo sanno bene. Premesso che potrebbero votare a favore della caduta anche gli otto di opposizione, e magari Daniela Fiore (misto) e Alessandro Fanti (Futuro nazionale), si arriverebbe a 13. Impossibile anche in questo caso.

Fi rivendica ascolto, soprattutto nei suggerimenti forniti sulle poste in Bilancio. Lamentando che le proposte avanzate non siano mai state raccolte o ascoltate. E lo fa in particolare su alcuni temi. Il primo è un cavallo di battaglia decennale: la gestione dei rifiuti. Per gli azzurri è imprescindibile l’esternalizzazione del servizio a privati, con garanzia di riassorbimento degli attuali dipendenti di Abc. Poi la sicurezza degli edifici scolastici; la gestione delle risorse finanziarie nel Bilancio, con particolare attenzione alle entrate e soprattutto al condono edilizio; la pianificazione urbanistica della città.