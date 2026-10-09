Latina Ambiente, rischio da 41 milioni: Celentano tra transazione e arbitrato

La curatela fallimentare chiede il pagamento dei crediti Tia del 2006-2009, con interessi e danni. La sindaca deve decidere se cercare un accordo o affidarsi alla via giudiziaria, mentre sullo sfondo resta il rischio dissesto per il Comune

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Dare fiducia fino in fondo agli uffici tecnici o assumere una decisione politica differente; aderire alle richieste della curatela tramite una conciliazione oppure un arbitrato. Sono i dubbi che assillano in questa fase la sindaca di Latina, Matilde Celentano, la sua giunta e la sua maggioranza, di fronte alla messa in mora da parte della curatela fallimentare di Latina Ambiente per una cifra di 41 milioni di euro.

Nei prossimi giorni una prima decisione dovrà essere assunta, stanti i tempi strettissimi chiesti dalla curatela per definire una situazione che aleggia sul Comune dal fallimento della partecipata, sentenziato nel 2016, ma che ha radici molto più profonde.

Una vicenda spinosa

La curatela ha infatti richiesto il versamento di 17,8 milioni di euro di crediti Tia asseritamente non raccolti o comunque non riversati alla società negli anni 2006-2009 (era del sindaco Vincenzo Zaccheo) quando l’amministrazione avocò a sé la raccolta delle bollette Tia; gli interessi relativi, pari a circa 20 milioni di euro e ulteriori 3 milioni di euro di danni.

Il Municipio di Latina

Nella vicenda, centrali risultano essere le risultanze dei tavoli tecnici che, nel corso degli anni, da parte dell’amministrazione comunale hanno stabilito che nulla è più dovuto alla società fallita. Anzi, che ci sarebbe addirittura un credito di 200mila euro (purché il Comune si sia insinuato nel fallimento. Cosa che non risulta. E i termini per farlo sarebbero scaduti).

Il tema non è semplice, in quanto la parte politica di una amministrazione è tenuta a credere ai suoi uffici tecnici e ai loro dirigenti. Lo afferma lo stesso Tuel e d’altronde le delibere devono essere dotate dei pareri favorevoli, tecnici, contabili ecc. Vero, il Consiglio comunale è “sovrano”. Ma, come emerso in questi giorni dalle indiscrezioni, “nessun consigliere si azzarderà a votare una transazione con la curatela, priva dei pareri degli uffici”.

Transazione o arbitrato

Dunque, la transazione, oppure l’arbitrato. I casi sono differenti, più veloce la prima; percorso giudiziario con sentenza di un giudice il secondo. E più rischioso e sicuramente più oneroso. Con la conciliazione si può trovare un punto di accordo. Con un arbitrato, se il giudice sentenzia che sono dovuti, si devono pagare tutti e 41 i milioni di euro.

Il Tribunale di Latina

A quel punto gli scenari potrebbero far tremare i polsi: pagare 41 milioni di euro con un bilancio strettissimo potrebbero aprire lo spettro del dissesto finanziario. Ovvero, arrivo dell’organo straordinario di liquidazione, imposte comunali al massimo, blocco di servizi, blocco di pagamenti di debiti, incandidabilità dei responsabili per 10 anni.

Dagli uffici tecnici si lascia trapelare che il Comune avrebbe “capienza” per fare fronte: 135 milioni di euro di cassa, e anche 53 milioni di euro di fondo contenziosi. Diverse fonti obiettano però che sarebbero fondi sì appostati nei capitoli di bilancio, ma da reperire effettivamente al momento dell’eventuale pagamento.

Di quei 41 milioni di euro, da versare alla curatela, da questa in un secondo momento dovrebbero poi esserne riversato il 51% al Comune stesso, proprietario di Latina Ambiente appunto per quelle quote, e il 49% al socio privato, l’ormai fallita Daneco impianti che incorporò la Unendo, socio originario.

La vicenda penale

A questo si aggiunge anche la vicenda penale, relativa all’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e altre, che vedono rinviati a giudizio una ventina di soggetti, tra cui anche figure vicine allo staff della Celentano, con la prima udienza fissata per il 9 dicembre. Questo perché la società risulta fallita.

La società Abc

Ma con un pagamento da parte dell’amministrazione comunale tornerebbe in bonis, ovvero svanirebbero i reati. Reati che potrebbero essere definiti già estinti nella prossima udienza, in quanto l’iscrizione alla messa in mora da parte della curatela, in qualche modo “certifica” l’esistenza di quei crediti che a suo tempo furono messi nel bilancio della società.

Non ultimo, il problema che si creerebbe con il ritorno in vita di Latina Ambiente. Fermo restando che si dovrebbe trovare un altro socio privato, quali scenari si aprirebbero, dato che oggi il servizio rifiuti è gestito dall’Azienda dei beni comuni? Uno di quelli che viene sussurrato è un possibile conferimento della Abc a una rinata Latina Ambiente, con tutto il patrimonio. Ma questo è ancora futuribile. Prima bisogna pensare a salvare il Comune da un possibile dissesto.