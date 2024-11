Latina “capitale” non passa: persa la cultura, bocciata anche per i libri

Il capoluogo pontino incassa un'altra sconfitta che costa pure un finanziamento statale di 500 mila euro. Ancora una volta il progetto non ha convinto: per competere servirebbe una visione che coinvolga l'intero territorio e non solo la città

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Latina non è stata selezionata tra le sei finaliste del concorso per individuare la Capitale Italiana del Libro 2025. Sono state scelte: Grottaferrata (Roma); Ischia (Napoli); Macchiagodena (Isernia); Mistretta (Messina); Sorrento (Napoli); Subiaco (Roma). Latina si era candidata dopo che era stata esclusa della selezione per la Capitale Italiana della Cultura. Per la capitale del libro c’erano in gioco 500 mila euro di finanziamenti statali.

I motivi di un’altra sconfitta

Latina esclusa dalle sei finaliste per diventare Capitale del Libro 2025 (Foto © DepositPhotos.com)

Capitale della cultura, capitale del libro, Latina cerca di emanciparsi dalla sua condizione di paesone cresciuto in fretta, ma puntualmente non vince, non convince. Perché?

Non è certo per la filiera di governo, per dirla con la classe dirigente del centrodestra, manco per il “destino cinico e baro” richiamato dal presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.

Un bambino in biblioteca (Foto © PublicDomainPictures)

Latina cerca di pensarsi piena di “saperi” della ragione ma non conosce ancora neanche i “sapori” dell’esistere. Latina usa la parola cultura come si usa il sale per l’acqua della pasta. Soprattutto, Latina usa la parola libri come fanno quelle signore che vogliono arredare la parete e “ci starebbe bene una libreria”. Infatti, puntuale arriva il confronto e il confronto è da brividi.

Guardate non è colpa di chi governa ora, o di chi lo ha fatto allora, ma di tutti. Quando Nino Corona pensò di fare un teatro lo presero per pazzo: ma c’è già il cinema dei preti. Lui pensò una biblioteca, ma nessuno prima e nessuno poi ha pensato di farla realmente.

Latina dovrebbe guardare oltre

San Tommaso d’Aquino

Il confronto: Latina si candida a capitale del libro e davanti ha Subiaco, dove i benedettini si misero a copiare a mano i libri dei greci e dei romani e così salvarono dall’oblio l’occidente, facendoci quello che siamo. E tu che gli contrapponi: un canale col nome di uno che si autodefinì capo. Se hai coscienza davanti a questa candidatura ti ritiri, come farebbe una normale persona davanti a Sinner in un incontro di tennis, chiedendogli perdono per come mi illudo della racchetta.

Latina invece competerebbe se dicesse di Aldo Manuzio da Bassiano, se aggiungesse San Tommaso da Aquino ma “domiciliato” a Priverno, se avesse l’ardire di rivendicare la Circe uno dei primi grandi amori della “letteratura” del mondo. Avrebbe bisogno del suo intorno Latina e non si basterebbe della sua presunzione. Dovrebbe raccontare non delle sue casette appoderate ma dell’Appia che corre verso la terra santa dalla capitale del mondo. Conoscerebbe i frati di Valvisciolo, magari saprebbe delle suore di clausura di Sezze, delle confraternite che erano misericordia in vita e pietà nella morte.

Antonio Pennacchi, scrittore di Latina (Foto: Ruggero Delfini / Imagoeconomica)

Latina non ha mura fisiche ma ha mura ideologiche, politiche, di illusione. Rivendica Antonio Pennacchi al suo presente e non respira con Omero che farebbe il primo come “continuità” e non figlio unico. Che non conosce Leone XIII che parte del Semprevisa per capire il mondo e ha dentro San Tommaso, San Paolo, San Carlo. Perché perde?

Perché è il contrario della caramella che ha la menta intorno al buco, qui abbiamo il buco che non ha intorno.