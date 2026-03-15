Latina, Carnevale sbaraglia il campo: il centrodestra riconquista la Provincia

Il sindaco di Monte San Biagio eletto presidente. Battuta nettamente Barbara Petroni, candidata del PD. La coalizione torna alla guida dell'ente di via Costa a distanza di 12 anni. E' la prima volta con la legge Del Rio. Dal punto di vista politico rilevante l'assenza di Armando Cusani, primo cittadino di Sperlonga ed esponente di spicco della Lega. I complimenti di Matilde Celentano e Nicola Calandrini

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

È Federico Carnevale di Forza Italia, sindaco di Monte San Biagio e candidato di un centrodestra riunito, il nuovo presidente della Provincia di Latina. Nelle elezioni Provinciali di oggi Carnevale ha superato la candidata del centrosinistra, Barbara Petroni, sia nel seggio di Latina che nel seggio di Formia.

I dati finali

Federico Carnevale dopo l’elezione

Secondo i dati finali, ancora ufficiosi, nel seggio di Latina, nei Comuni di fascia A (quelli più piccoli), Carnevale ha ottenuto 27 voti contro i 21 della Petroni; nella fascia B, 10 a 9 per il candidato del centrodestra (ma con due schede bianche o nulle); nella fascia C, 9 a 4 sempre per Carnevale, che in fascia D vince 55 a 38 e in quella E vince 31 a 15. A Latina (unico Comune in fascia F), sono 23 voti per Carnevale e 9 per la Petroni, con una scheda bianca o nulla (hanno votato tutti e 33 i consiglieri e la sindaca).

Fascia di Comune Voti Carnevale Voti Petroni Schede bianche/nulle Note A 27 21 – Comuni più piccoli B 10 9 2 Vantaggio minimo per Carnevale C 9 4 – Netto vantaggio per Carnevale D 55 38 – Fascia con il maggior numero di voti E 31 15 – Ampio margine per Carnevale F (Latina) 23 9 1 Hanno votato tutti e 33 i consiglieri e la sindaca

Armando Cusani

Nel seggio di Formia, il primo dato è l’affluenza, fermatasi al 79,24%: hanno votato solo in 168 su 212, con una astensione da parte delle isole ma anche da parte di Sperlonga: qui il dato politico principale è l’assenza al voto dell’ex presidente della Provincia dal 2004 al 2014, Armando Cusani, oggi sindaco leghista del Comune. Nel seggio di Formia, Carnevale ha ottenuto 21 voti e Barbara Petroni 3 nella fascia A; 25 voti per il primo e 3 per la seconda in fascia B; 20 a 4 in fascia C; 34 a 13 in fascia D; 36 a 6 in fascia E.

Fascia di Comune Voti Carnevale Voti Petroni Schede bianche/nulle A 21 3 – B 25 3 – C 20 4 – D 34 13 – E 36 6 –

Il ritorno del centrodestra

La Provincia di Latina torna dunque a essere governata dal centrodestra come ai tempi di Cusani. A partire dalla riforma Delrio nel 2014, la prima presidente fu l’allora sindaca di Cisterna, Eleonora Della Penna (poi decaduta, le successe il suo vice, Giovanni Bernasconi), candidata dal Pd e dall’allora Ncd-Nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Dopo Bernasconi, nel 2018 fu la volta di Carlo Medici, primo cittadino di Pontinia, anch’egli del Pd, e sostenuto da Forza Italia e Idea.

Gerardo Stefanelli, presidente uscente

Toccò quindi a Gerardo Stefanelli, di Italia viva, eletto a fine 2021, anche lui sostenuto da Pd, FI, Civiche pontine. Dodici anni dunque di governi misti. Ora, invece arriva, per la prima volta dalla riforma Delrio, un governo completamente di centrodestra: Carnevale, candidato di FI, è infatti sostenuto anche da Lega, FdI, Noi moderati. Per garantire il ritorno di FI nell’alveo del centrodestra, gli altri partiti hanno infatti offerto direttamente la presidenza al partito azzurro.

“Legalità e trasparenza, i cardini della mia azione”

“Sono onorato – afferma Carnevale subito dopo la vittoria – del ruolo che mi è stato affidato che ricoprirò secondo i principi di legalità e trasparenza che hanno sempre ispirato la mia azione politica e amministrativa e che sono i cardini della mia vita. Ringrazio tutti coloro che sono andati a votare e che mi hanno accordato la loro fiducia”.

Federico Carnevale

“Come ho detto sempre la Provincia è la casa di tutti i Comuni che qui troveranno ascolto, confronto e azione all’insegna della programmazione e del rilancio nell’interesse di tutti i nostri territori. Abbiamo di fronte un percorso importante che affronteremo con la coesione e la determinazione che ci sono propri”, ha chiosato Carnevale.

La cerimonia del passaggio delle consegne tra il presidente uscente, Gerardo Stefanelli, e il neo presidente, Federico Carnevale, si terrà domattina alle 10 presso la presidenza.

Celentano e Calandrini: il trionfo della competenza

Matilde Celentano (Foto © Andrea Apruzzese)

A complimentarsi è anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, secondo la quale “la sua elezione è il risultato di un progetto politico solido e di una visione condivisa che vede il centrodestra unito protagonista nel nostro territorio. L’esperienza amministrativa maturata da Carnevale a Monte San Biagio rappresenta una garanzia di competenza e di vicinanza alle reali esigenze delle nostre comunità. Sono certa che sotto la sua guida l’Ente Provincia saprà ricoprire il ruolo strategico di coordinamento dei servizi e dello sviluppo infrastrutturale di cui l’intero territorio pontino ha urgente bisogno”.

“Come Sindaco di Latina, ribadisco la piena volontà di collaborare in modo sinergico – ha aggiunto la Celentano – Latina, in quanto capoluogo, intende giocare un ruolo propositivo all’interno dell’amministrazione provinciale, per una rete viaria più moderna e sicura, per un’edilizia scolastica dagli elevati standard e conforme alle esigenze della popolazione scolastiche degli istituti superiori, per intercettare insieme le sfide ambientali, di tutela del territorio e della costa e per la promozione turistica e culturale delle nostre bellezze”.

Nicola Calandrini

Auguri di buon lavoro anche da parte del coordinatore provinciale FDI, Nicola Calandrini, secondo il quale “ha votato il 96% dei consiglieri comunali del partito. La Provincia deve tornare ad essere sempre più la casa dei Comuni, un luogo di coordinamento e di supporto concreto per gli enti locali. Sono certo che il presidente Carnevale saprà svolgere questo ruolo con equilibrio, competenza e spirito di servizio”.