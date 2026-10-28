Latina, crisi in Comune. FI durissima: se non sarà coinvolta, non voterà il Bilancio

Forza Italia minaccia di non votare il Bilancio. Denuncia di non essere stata coinvolta. Durissima la reazione dei Fratelli d'Italia: reclamano responsabilità. La sindaca assicura che una soluzione la individuerà

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Al Comune di Latina Forza Italia apre la crisi: si astiene al voto odierno sulla variazione di Bilancio e annuncia che se non saranno coinvolti per il Bilancio di previsione, voteranno contro quando arriverà in Aula.

È accaduto oggi, in Consiglio comunale, quando in Aula sono arrivati prima il Bilancio consolidato (un atto sostanzialmente tecnico di perimetrazione dei bilanci delle aziende in cui il Comuna ha una partecipazione) e una variazione di Bilancio da oltre 5 milioni di euro per il 2026, con somme destinate a servizi sociali, manutenzioni di scuole e strade, eventi natalizi, videosorveglianza e sicurezza per il Museo Cambellotti.

Coriddi apre la crisi

Giuseppe Coriddi

A prendere la parola, per Forza Italia, è stato Giuseppe Coriddi, già protagonista nelle scorse settimane di roventi critiche nei confronti dell’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio: “Rivendico un rispetto politico, che non vediamo, su questa variazione di bilancio. Vanno bene la sicurezza pubblica, le mense, ma ci sono anche altre priorità. Siamo stanchi di non partecipare alle decisioni di questo ente. Forza Italia non vuole più essere semplice spettatore“.

E aggiunge: “Il Bilancio di previsione appare già chiuso, il 15 novembre andrà in giunta. Questo gruppo, se non verrà chiamato a partecipare al bilancio, voterà contro il bilancio di previsione“. Ovvero, contro l’atto principale di un’amministrazione.

Una minaccia che equivale all’apertura di una crisi.

Le reazioni

Cesare Bruni

Durissima la reazione delle altre forze di maggioranza, principalmente del capogruppo di FdI, Cesare Bruni: “ Quando si fa parte di una maggioranza, si deve assumere la responsabilità di votare anche delle cose di cui magari non si è convinti”. E come esempio cita proprio il suo Partito: “Se c’è un Partito che ha fatto da mediatore, che si è dato i pizzichi sulla pancia, è FdI: abbiamo sopportato l’insopportabile, perché a turno i Partiti più piccoli della coalizione non hanno mai lesinato di prendere le distanze e criticare”.

Non partecipare al voto sul Bilancio significa togliere la propria fiducia alla maggioranza di cui si fa parte. E Bruni lo evidenzia: “Quando si annuncia un voto contrario sul bilancio di previsione, allora forse un chiarimento tra le forze andava fatto: o si sta in maggioranza o non ci si sta. E se ci si sta, bisogna essere responsabili. Non si può stare in Giunta, e godere di questo, poi fare il Partito di opposizione, anche con comportamenti sopra le righe. Sindaco, lei deve capire se ci siano le condizioni per tutti per rimanere in una coalizione e andare avanti, o se non ci sono più “.

Le rassicurazioni della sindaca

Matilde Celentano

Chiude il dibattito la sindaca, Matilde Celentano: “Noi siamo una coalizione, siamo arrivati fino a questo punto e sono sicura che troverò una sintesi per andare avanti. Io questa consiliatura la voglio chiudere. Richiamo tutti alla responsabilità, stringiamo i ranghi e andiamo avanti, per il bene della città“.