Latina, crisi in maggioranza: Celentano attacca Forza Italia e difende Cosentino

La sindaca replica in Consiglio comunale all’uscita di Forza Italia dalla maggioranza: accuse di destabilizzazione, difesa dell’operato della giunta e tensioni sempre più evidenti nel centrodestra

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

L’assessore alle Attività produttive del Comune di Latina (ormai ex) Antonio Cosentino “è stato costretto a dimettersi per ragioni indipendenti dalla sua volontà”. Così la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha esordito nella sua replica alle accuse di questi giorni lanciate su di lei da Forza Italia. La Celentano lo ha fatto oggi in Aula, nel primo Consiglio comunale utile, dopo avere accuratamente evitato di parlare in questi giorni.

L’intervento di Matilde

“Nel corso del confronto che abbiamo avuto martedì scorso – ha proseguito la sindaca – ci siamo parlati francamente e altrettanto francamente devo dire ch e non sono emersi motivi di attrito o differenze di vedute. Posso dire senza timori di smentita che con l’assessore Cosentino abbiamo sempre lavorato in assoluta sintonia e condivisione di strategie e obiettivi”. (Leggi qui: Latina e la crisi: a vuoto l’incontro FI-FDI. Gli azzurri fuori dalla maggioranza. E qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione

L’assessore dimissionario Antonio Cosentino

E poi entra nel dettaglio del rapporto con gli azzurri: “Io rispetto la scelta di FI ma non la comprendo. io difendo la differenza di vedute – ha aggiunto la Celentano– Quando si sta in una coalizione, ritengo sia abbastanza ovvio non essere sempre d’accordo su tutto. Pensarla diversamente all’interno di una coalizione dovrebbe essere un valore aggiunto, un arricchimento, un modo per affrontare ogni tema da diverse prospettive, non un motivo per andarsene”.

Dunque, “Forza Italia ha perso l’occasione di cambiare la città decidendo di chiamarsi fuori dalla maggioranza, ma di questo ne risponderà ai cittadini di Latina” ha argomentato la Celentano. “Ma lasciatemi dire quello che ha già detto prima di me il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: non vedo motivi concreti per questa rottura. Se c’è un problema, lo si affronta e ci si impegna per trovare una soluzione. Qui a Latina il confronto non è mai mancato: le mie porte sono e restano aperte”. (Leggi qui: Tajani: “FI non è appendice di nessuno”. E il centrodestra trema tra Frosinone e Latina).

“Gli azzurri minano la credibilità del centrodestra”

Matilde Celentano

Matilde Celentano non fa sconti e affonda il colpo nei confronti degli azzurri. “Prendo atto che Forza Italia ha cambiato idea, 8 mesi dopo aver firmato un documento politicoinsieme alle altre forze della coalizione che hanno sostenuto la mia candidatura nel 2023, documento in cui veniva ribadito il sostegno alla maggioranza con il chiaro intento di arrivare al termine del mandato”, ha sottolineato la prima cittadina.

“Se hanno intenzione di ripetere quello che hanno già fatto in passato, la sfiducia ad altri sindaci e i commissariamenti, e di cui il consigliere Anzalone in aula si è anche vantato, se ne assumeranno le responsabilità davanti la città. Si sono definiti i fondatori del centrodestra, ma oggi lasciano una maggioranza di centrodestra, puntano a elezioni anticipate, minando la stessa credibilità del centrodestra”.

Infine, la critica ai doppi incarichi: “Ai consiglieri di Forza Italia mi preme far notare che attualmente ricoprono anche incarichi professionaliin Provincia al servizio di un presidente del loro partito eletto con i voti di Fratelli d’Italia. Quando dà lavoro il centrodestra va bene, quando c’è qualcosa che non va il centrodestra lo si abbandona? Il centrodestra non è una porta girevole”. La prima cittadina ha poi concluso il suo intervento ricordando le opere realizzate e i cantieri in corso che l’amministrazione sta seguendo.

Coriddi: il nostro partito inascoltato

Giuseppe Coriddi

Da Forza Italia era giunta poco prima la manifestazione di uscita dalla maggioranza, con Giuseppe Coriddi che aveva ribadito come“non è stato applicato un giusto metodo nei confronti del nostro partito. Non ci siamo alzati all’improvviso: è molto tempo che parliamo di verificare i trend di incasso di multe, Tia, condoni, servizi a domanda individuale, parcheggi, legge 10. Il 31 luglio erano state predisposte delibere sulle entrate, che poi non sono state presentate, ed è stata l’ennesima mancanza nei confronti nostri e dei concittadini”.

“Quando siamo entrati in questa amministrazione, abbiamo detto che il problema maggiore era Abc: abbiamo fatto un patto di metà mandato, ma a oggi non c’è ancora il piano industriale. Abbiamo chiesto incontri anche su altri temi, che non si sono tenuti. Noi resteremo fermi a questo mandato: tutto ciò che farà bene alla città lo voteremo, non mancheranno i nostri voti. Altrimenti…”

Il centrodestra contro Forza Italia

Dure le repliche degli altri partiti di maggioranza. Per Nicola Catani (Noi Moderati) “la navigazione non è stata semplice e alcune risposte che la città aspetta sono ancora in gestazione. Oggi è il momento della responsabilità, che deve essere equamente distribuita. Servirà anche superare alcuni colli di bottiglia, come nella macchina amministrativa”.

Vincenzo Valletta della Lega

Per Vincenzo Valletta (Lega), “ogni forza politica è libera nelle sue decisioni. Ma nel 2023 ci siamo presentati per un programma, e già in anni passati ci sono state prese di posizione, come le critiche all’assessore Annalisa Muzio o anche all’assessore Federica Censi, attacchi discutibili nei modi e nella forma. FI forse aveva già deciso di porsi all’opposizione. La Lega non fa polemiche, ma oggi bisogna mettere l’amministrazione in grado di completare il programma. Ci sono servizi da migliorare, ecco perché è necessaria maggiore coesione tra giunta e Consiglio e anche il ruolo delle commissioni”.

Per Cesare Bruni (FdI) “si sta consumando un atto politico molto grave in cui è evidente a tutti la pretestuosità degli argomenti di FI, che pratica una destabilizzazione permanente: cinque sindaci hanno avuto problemi con FI (Finestra, Zaccheo, Di Giorgi, Coletta, Celentano, ndr)”.

Valeria Campagna del Pd

Critiche anche dall’opposizione: se per Valeria Campagna (Pd), “la città affonda e vive uno stato di degrado che mai si era visto”, per Maria Grazia Ciolfi (M5S) “oggi ci troviamo di fronte alla prima vera crisi di maggioranza con l’uscita di FI”, e per Damiano Coletta (Lbc) “il marchio di fabbrica del vostro amministrare sono i conflitti di interesse”, mentre Nazzareno Ranaldi (Per Latina 2032) chiosa: “FI si accorge solo ora di quello che succede in città?”.