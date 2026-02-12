Latina, dimissioni-Nasti: Forza Italia attacca la sindaca Celentano

In una dura nota gli azzurri stigmatizzano il comportamento della prima cittadina che non ha difeso l'assessore pur avendola scelta personalmente. Ma cosa c'è dietro il comunicato di FI che rischia di acuire le divisioni nella maggioranza di centrodestra? Sullo sfondo le elezioni del presidente della Provincia e la querelle relativa la gestione ed il futuro di Abc

Un duro attacco alla sindaca di Latina, Matilde Celentano, per non avere difeso la sua (ormai ex) assessora al Bilancio, Ada Nasti, portandola a dare le dimissioni. Il tutto mentre la maggioranza di centrodestra si interroga sulla futura figura dell’assessore che dovrà prenderne il posto.

La bomba arriva con una nota “solitaria” di Forza Italia sul caso delle dimissioni della Nasti, siglata dal coordinatore cittadino, Stefano Cardillo e dai tre consiglieri comunali (Giuseppe Coriddi, Mauro Anzalone, Fausto Furlanetto). (Leggi qui: Latina, l’addio di Ada Nasti: rigore, frizioni e un vuoto nel cuore della giunta).

L’affondo degli azzurri

“Non possiamo esimerci dall’esprimere rammarico per aver perso una professionista capace e rigorosa” e, soprattutto, “Ada Nasti in questi anni è stata oggetto di numerosi attacchi. Spiace constatare che il sindaco Celentano che l’ha scelta, basandosi sul suo curriculum e sulle sue capacità, non abbia difeso il suo operato, anche quando proveniva da esponenti della sua lista, limitandosi ad augurarle il meglio quando le dimissioni erano state già formalizzate”.

Stefano Cardillo

Un attacco diretto e frontale. Inoltre, “in tale contesto, purtroppo, dobbiamo registrare che il ruolo e la posizione di Forza Italia continuano a essere strumentalizzate nonostante il fatto che, come partito, abbiamo sempre mantenuto un confronto aperto e collaborativo con l’ormai ex assessore al bilancio che ci ha consentito di avvalorare le nostre posizioni e le nostre scelte sui numeri e sulle ricadute che queste potevano avere”.

FI, dunque, alza il livello dello scontro e si vedrà proprio nelle prossime ore quello che accadrà in Consiglio comunale: alza il tiro per preparare il terreno a votazioni non in linea con la maggioranza? O forse si sta preparando a creare un casus belli per dire “no” ad aderireal resto del centrodestra per le elezioni provinciali?

La presidenza offerta

L’Amministrazione provinciale di Latina

Fonti confermano come il resto del centrodestra, rappresentato da FdI e Lega, avrebbe offerto a Forza Italia la presidenza dell’ente di via Costa, per convincerli a rientrare nell’alveo in vista delle elezioni provinciali, dopo anni in cui gli azzurri hanno governato con Pd e civici. E il caos su Latina con queste accuse alla sindaca, potrebbe rappresentare i prodromi di un casus belli, di una pistola fumante, per poter dire “no” anche a questa allettante offerta?

Su questo, i prossimi giorni saranno decisivi. E c’è un altro tema. FI difende la Nasti: può sembrare una banale coincidenza (ma esistono, le coincidenze, in politica?), però proprio FI era, è, e resta il partito che vuole liquidare Abc per passare a una gara per un gestore privato esterno del servizio rifiuti.

La sede di Abc

E proprio la Nasti, nelle ultime settimane, insisteva sul fatto che occorre verificare nuovamente la convenienza di avere Abc rispetto a un gestore esterno, visto che, quando Abc fu creata nel 2017, la differenza a favore dell’azienda speciale rispetto ai costi di un gestore esterno fu appena di 5mila euro rispetto a un costo annuo del servizio pari – allora – a 16 milioni di euro, poi diventati 17, a fronte di richieste dell’azienda, per completarlo, che arrivavano a sfiorare i 22-24 milioni.

Il ruolo di Calandrini ed il futuro assessore

La nota “solitaria” di FI ha colto tutti di sorpresa, proprio mentre la maggioranza di centrodestra era pronta a rispondere unitariamente agli attacchi dell’opposizione che ieri aveva chiesto le dimissioni della sindaca. E un comunicato congiunto sarebbe stato anche preparato, quando poi è stato stoppato. A quel punto, da FdI, è partita la telefonata per avvertire il coordinatore provinciale, Nicola Calandrini, in maniera che fosse edotto di quello che stava avvenendo.

Nicola Calandrini

Calandrini era a Latina. E, secondo le indiscrezioni, avrebbe avuto degli incontri con alcuni consiglieri. Ai quali avrebbe detto, secondo le voci, di restare calmi e non agitare le acque, perché il momento è delicato. Avrebbe anche confermato che non ci sarà un rimpasto in giunta, ma ci sarà la nomina di una donna (obbligatoria per mantenere l’equilibrio delle quote di genere).

Difficilmente sarà una persona legata a uno dei partiti, visto che occorre mantenere (anche) l’equilibrio delle quote politiche. Una tecnica, dunque. Ma che sia esperta, e che sia in grado di riprendere immediatamente il lavoro da dove è stato lasciato dalla Nasti.

FdI e Lega fanno quadrato attorno alla sindaca

A quel punto, il resto del centrodestra ha mandato una sua nota, in cui il capogruppo della Lega, Vincenzo Valletta, e il coordinatore cittadino di FdI, Dino Iavarone, fanno quadrato attorno alla prima cittadina, rispetto alla richiesta di dimissioni che il centrosinistra aveva avanzato ieri.

Vincenzo Valletta

“La città non ha bisogno di slogan, manifesti polemici o attacchi personali. Ha bisogno di lavoro quotidiano e soluzioni concrete. È quello che il Sindaco e l’amministrazione stanno facendo, con senso delle istituzioni e rispetto verso i cittadini. Respingiamo quindi con fermezza la richiesta di dimissioni del sindaco, che appare come l’ennesimo tentativo di cavalcare una narrazione politica faziosa e strumentale”.

Il futuro della Nasti

La sindaca Matilde Celentano e l’ormai ex assessora Ada Nasti

Intanto, ci sono da leggere ancora due settimane e l’attività che sarà eventualmente svolta. Ada Nasti infatti resta in servizio fino al 28 febbraio. Come saranno queste altre due settimane, sarà tutto da scrivere. Lei, intanto, starebbe già valutando il suo futuro lontano.

Al momento, avendo ricoperto un incarico politico come quello da assessore (benché assessore tecnico chiamata direttamente dalla sindaca, Matilde Celentano, due anni e mezzo fa) può solo tornare al suo incarico dirigenziale precedente, quello di dirigente al Bilancio del Comune di Terracina. Per un anno. Poi, potrà guardare ad altri lidi dirigenziali.