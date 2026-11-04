Latina e la crisi: a vuoto l’incontro FI-FDI. Gli azzurri fuori dalla maggioranza

Il faccia a faccia tra Forza Italia e Fratelli d'Italia non porta ad una soluzione. Gli azzurri lasciano la Giunta comunale di Latina. Dimissioni protocollate questa sera alle 18. Voteranno caso per caso.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Ora la frattura è ufficiale. Forza Italia è fuori dalla maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Latina. L’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino unico esponente Fi in giunta, ha protocollato le sue dimissioni poco dopo le 18 di oggi, in seguito – a quanto si apprende – a un duro confronto tra esponenti di FdI e di FI.

L’incontro, dunque, c’è stato, nel pomeriggio. Ed ha visto i rappresentanti comunali e provinciali sia del Partito della premier, sia di quello di Tajani: il coordinatore comunale Dino Iavarone e quello provinciale, il senatore Nicola Calandrini, per Fratelli d’Italia; il coordinatore comunale Stefano Cardillo e quello provinciale Giuseppe Di Rubbo, per Forza Italia.

Confronto a vuoto

Antonio Cosentino

Sul tavolo, le rivendicazioni degli azzurri: più dialogo, più ascolto, maggiore condivisione delle scelte politico-amministrative nella coalizione di piazza del Popolo. Sempre in base alle indiscrezioni, gli esponenti di Fratelli d’Italia avrebbero manifestato apertura alle richieste degli azzurri, garantendo il rispetto della loro voce in coalizione. Ma anche ammonendo – pare – che le risorse del Comune sono quelle che sono. Che significa? La frattura pare che sia da ricondurre ad un confronto sul Bilancio ed alla richiesta di Forza Italia d’avere più fondi a disposizione per avviare la pulizia delle caditoie. E gli azzurri questa sera hanno ribadito che la città, e i suoi cittadini, hanno bisogno di cura, soprattutto per scuole, strade, pulizia, decoro e rifiuti.

Al termine del confronto, FI è rimasta insoddisfatta. Ed ha confermato: usciamo dalla maggioranza. Subito dopo, Cosentino ha protocollato, via pec, le sue dimissioni.

La sindaca ieri le aveva respinte

Matilde Celentano (Foto © Andrea Apruzzese)

Una presa di posizione ufficiale di Forza Italia era stata sollecitata il giorno precedente dalla sindaca del capoluogo pontino, Matilde Celentano: martedì mattina, non appena era rientrata in municipio dopo un’assenza di alcuni giorni, aveva incontrato Cosentino presentatosi per rimettere le deleghe.

Ma la sindaca non le ha accettate, proprio perché “mancava un documento politico ufficiale di FI” a spiegare la situazione. Così, Cosentino era dovuto uscire dal municipio con ancora le deleghe. (Leggi qui: L’assessore di Forza Italia si dimette, ma la sindaca rifiuta).

Che non sono di poco conto: oltre alle Attività produttive, l’esponente FI ha (aveva) infatti anche i servizi cimiteriali, in una fase (da anni) di aspro confronto con il gestore del cimitero urbano, la Ipogeo. E poi i rapporti con l’università, appalti e contratti, Suap, tutela degli animali.

Caso per caso

Mauro Anzalone

A quelle di Cosentino fanno da corollario anche le dimissioni degli altri rappresentanti FI: Mauro Anzalone e Fausto Furlanetto da presidenti di Commissione (Istruzione e Lavori Pubblici) e di Giuseppe Coriddi da vice presidente del Consiglio comunale.

Fi ora voterà in Consiglio provvedimento per provvedimento “secondo coscienza”, ovvero come si dice in questi casi secondo il bene della città. Una prima prova si potrebbe vedere già in Consiglio comunale, convocato per il prossimo 10 novembre, con alcuni temi sul tappeto, come la maxi variazione di bilancio da 1 milione di euro per terminare i lavori presso la piscina comunale coperta. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Ovviamente, FI, avendo tre consiglieri comunali, non sarà in grado di rovesciare le sorti di una maggioranza forte di 23 voti in assise. Ma potrebbe aprire delle crepe, quando mancano 18 mesi alla scadenza della consiliatura.

Dall’altra parte, c’è il ruolo della sindaca, che ora dovrà provvedere a una scelta per la giunta, in una casella che, secondo gli accordi, spettava a FI. Al momento, è probabile che tenga per sé le deleghe.