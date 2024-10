Latina e la morte di un lago senza pietà: Fogliano soffoca

Il capoluogo pontino ha un ambiente naturale unico che però rischia di essere compromesso a causa dell'incuria di una città sempre più menefreghista. Basterebbe soltanto un escavatore per liberare dalla sabbia la foce del Duca

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

A Latina tutti dicono di amare la città. Tutti dicono della bellezza della marina, del territorio. Ma è vero? No, è una presa in giro. Latina ha un ambiente naturale unico: il lago costiero salmastro di Fogliano. Un unico dove gli uccelli migratori vengono a fare sosta nel loro viaggio di andare e tornare seguendo le stagioni.

Il Canale insabbiato

Il lago di Fogliano

Il lago vive da secoli scambiando la sua acqua con quella del mare. Uno scambio che passa per un canale: foce del Duca. Bene, il Canale si è insabbiato, l’acqua non si “scambia” più tra lago e mare. Quindi? L’acqua del lago non ha più ossigeno e quindi tutte le creature del lago stanno morendo e morte loro morirà il lago.

Sarebbe una emergenza assoluta, sarebbe la morte di un territorio unico. Fogliano, sulle cui sponde sorgeva il villaggio originale della futura Latina, da secoli (i romani facevano itticoltura qui), meriterebbe di non morire soffocato, invece così sarà.

Basterebbe un escavatore

Un altro scorcio del lago di Fogliano (Foto © Andrea Apruzzese)

Direte, ma è complicato salvare il lago? Basterebbe un buon escavatore, un buon escavatore e la sabbia che fa da tappo al Canale sarebbe utile come contromisura al fenomeno dell’ erosione della spiaggia.

Invece? Nulla di nulla, Latina sta per compiere un laghicidio senza avere neanche la dignità della pietà. Amano Latina? No, di Latina non frega niente a nessuno, altrimenti salveremmo il lago dalla morte per “mancanza d’aria”.

Soffocato.