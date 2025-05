Latina e la politica con l’orologio

Un giro a vuoto" degli amministratori locali e del capoluogo pontino e le querelles solo e soltanto sulle piazze virtuali

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Latina è un laboratorio diceva il sindaco Ajmone Finestra. Laboratorio di una destra di governo che doveva venire e che non c’era ma, avendo il tempo per aspettare, ci sarebbe stata. La cosa andò con una destra che divenne “governo“, “prassi amministrativa” e non certo modello valoriale: ma almeno il laboratorio era aperto. Erano gli Anni ’90, tempi in cui la politica si faceva triste ma morale.

Il vezzo di essere laboratorio resta, ma di cosa? Siamo nel 2025 e Latina diventa laboratorio di una politica dell’istante, nella quale si punta a fermare l’attimo fuggente e bloccarlo per sempre. Cioè?

Prima per far politica serviva: scienza, militanza, spirito di servizio, e qualche ideale. Ora: nel modello Latina basta un orologio, una fotocamera e lo sfondo di Corso della Repubblica.

Il ring sulle strade

Annalisa Muzio

Oppositori e governativi si sfidano con le foto sulla vexata quaestio “se le strade sono pieno o vuote“. Se la gente frequenta o non il centro cittadino, se tutto il lavoro di rivisitazione del cuore cittadino sta riportando la gente in piazza. Come avvenuto nei giorni scorsi con l’iniziativa di Coldiretti che ha riempito la piazza a differenza di quanto accade normalmente. (Leggi qui: La lezione della Coldiretti al Comune di Latina).

Uno scontro appassionante come quello tra i francescani e la Curia Romana sugli averi di Nostro Signore, se fosse proprietario delle vesti che indossava sulla croce.

Orologi di gran marca o orologi giapponesi non conta, conta la misurazione del tempo e il contare i presenti per strada. Lo scontro è tenuto dall’assessore Annalisa Muzio per il Governo, dall’ex presidente della provincia Salvatore De Monaco eper le opposizioni. Direte, ma sono tutti e due di destra…

Certo la sinistra non c’è proprio o non ha orologi. Il tutto su Facebook, l’unica piazza affollata di Latina.

La sola piazza: Meta

Nasce dalla profondità del conteggio il giro a vuoto non della politica ma della città. Una comunità che vive di idee che si “ripetono senza tempo”, sempre uguali a se stesse ma puntuali con tanto di orologio.

E la città è sempre più sola, facile contare la gente del centro servono le dita di una mano, a meno che non venga la Coldiretti a vedere le ricotte. Così va la vita in questo piano.