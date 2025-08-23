Latina, ferie agli sgoccioli in Comune: quanti nodi da sciogliere al rientro

Nel capoluogo pontino la ripresa dell'attività amministrativa si prevede alquanto movimentata tra temi politici ed amministrativi. Tra i più caldi la richiesta di un assessorato pesante da parte della Lista della sindaca Celentano. Poi sul tavolo la telenovela dell'ABC e il piano antenne che fa discutere

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Due settimane di ferie. Ormai quasi agli sgoccioli. Dal 10 al 25 agosto, il tempo per rilassarsi. Ma anche per dirimere diverse questioni, tornando in Aula più rilassati e forse anche con le idee più chiare. Perché diversi sono i temi, da un lato amministrativi e dall’altro politici, che la maggioranza di Matilde Celentano alla guida del Comune di Latina è chiamata a risolvere.

La Lista Celentano chiede un assessorato di peso

Annalisa Muzio

Partiamo qui da quelli politici. Uno in particolare: la Lista Celentano che chiede maggiore visibilità e soprattutto un ruolo di giunta che oggi non ha. Curiosamente, il sito web del Comune di Latina riporta, nella lista degli assessori, Ada Nasti (che è una tecnica, già sub commissario con il commissario Carmine Valente) e Annalisa Muzio (già candidata sindaco per il suo movimento Fare Latina) come “Lista Matilde Celentano Sindaco – Rinascimento Sgarbi-Fare Latina”. Che è poi la stessa dicitura riportata anche per i quattro consiglieri del Gruppo.

Ma i due assessori difficilmente potrebbero essere ritenuti direttamente riferibili al Gruppo consiliare. Che ora chiede una rappresentanza. Sui social, il consigliere della Lista Celentano, Claudio Di Matteo, ha postato che a settembre il gruppo vuole “una delega di peso”. E il capogruppo Alessandro Porzi, conferma: “Al momento, siamo senza rappresentanza”. Eppure sono uno dei gruppi di maggioranza più numerosi: quattro membri, dopo i nove di Fratelli d’Italia e come i quattro della Lega, e seguiti da Forza Italia e Noi Moderati, entrambi con tre consiglieri a testa. E questo crea tensioni nel Gruppo.

Il futuro dell’ABC ancora incerto

Il futuro dell’ABC tornerà sul tavolo alla ripresa dell’attività

Ci sono poi le vicende su temi amministrativi, che per forza di cose diventano anche politiche con divergenze di vedute tra assessori. Il primo tra tutti è quello dei rifiuti. Che è sfociato nella diatriba sulla delibera di modifica dell’articolo 8 del contratto di servizio a fine luglio per salvare i conti di Abc e soprattutto del Comune , tagliando il corrispettivo del contratto di servizio: inizialmente voluta in aprile dall’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio, poi da questo ritirata e portata avanti invece dalla Nasti.

Il Comune è anche in contrasto con lo stesso Consiglio d’amministrazione dell’azienda: per il Cda, i conti erano corretti, l’amministrazione invece li ha tagliati. E la maggioranza è divisa sul futuro della gestione dei rifiuti. Chi vuole salvare l’azienda trasformandola in multiservizi e società per azioni di capitale pubblico, come Noi Moderati, in maniera che possa anche raccogliere più fondi aumentando i servizi, chi la vuole che resti monoservizio, come la Lega, chi vuole liquidarla per fare posto a una gara europea, come FI.

Una scelta politica che si baserà su una relazione tecnica degli uffici, tesa a dimostrare che un servizio affidato all’esterno sia più (o meno) conveniente dell’attuale. L’ultima versione aggiornata del nuovo piano industriale di Abc (ormai si è quasi perso il conto delle versioni) è sul tavolo dei tecnici. A settembre, si vedrà.

Antenne… dritte in maggioranza

Cesare Bruni, consigliere comunale di FdI

I contrasti interni alla maggioranza non si fermano qui. È degli ultimi giorni anche la querelle sul Piano Antenne e relativo regolamento. Anche qui, per bloccare le tensioni crescenti, è dovuta intervenire la sindaca. Sul piatto, un regolamento scritto una prima volta nella consiliatura Coletta tra il 2021 e il 2022 poi modificato per mettere norme più restrittive per i gestori di telefonia mobile. Nell’attuale consiliatura, la commissione Ambiente coinvolge da un lato una società esterna specializzata nel settore dall’altro i comitati contro l’elettrosmog.

Una metodica che però fa storcere il naso a diversi membri di maggioranza, anche per l’allungarsi dei tempi. Al regolamento vengono aggiunti diversi articoli, restrittivi nelle possibilità di installazione delle antenne. Ci si rende conto, ancora una volta, che potrebbe essere oggetto di ricorsi, dato che diversi articoli vanno anche in contrasto con sovraordinate norme nazionali sulla telefonia mobile.

Quindi, è ora all’esame dei funzionari e del dirigente del settore Ambiente per renderlo compatibile con le norme. Ma anche in questo caso sono scoppiate tensioni per cui sono dovuti intervenire il capogruppo di FdI (Cesare Bruni) prima, e la sindaca poi, per calmare gli animi: il Comune avrà il suo regolamento e sarà inattaccabile.

Tutti nodi da sciogliere, al rientro dalle ferie, il 25 agosto