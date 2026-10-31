Latina, Forza Italia rompe con la Celentano: tris di dimissioni e crisi

I presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Istruzione Furlanetto e Anzalone lasciano gli incarichi, mentre l’assessore Cosentino si prepara a rimettere le deleghe. Nel mirino il metodo dell’amministrazione e l’assenza di confronto su bilancio, scuole e Abc

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

I presidenti di commissione di Forza Italia in Consiglio comunale a Latina, Fausto Furlanetto (Lavori pubblici) e Mauro Anzalone (Istruzione) si sono dimessi dalle cariche. E l’assessore sempre di Forza Italia, Antonio Cosentino (Attività produttive) sta per rimettere la delega nelle mani del sindaco, Matilde Celentano (assente in queste ore da Latina).

Forza Italia ha dunque aperto la crisi in maniera ufficiale al Comune di Latina, lamentando ancora una volta il metodo e una mancanza di condivisione nelle scelte dell’amministrazione.

Ieri sera si era tenuta una riunione di maggioranza, sul Bilancio di previsione, in cui FI era presente ma non aveva minimamente accennato a dimissioni dei suoi rappresentanti. Così come non aveva avvertito, se non pochi istanti prima del voto, l’astensione di mercoledì in Consiglio comunale su una variazione di Bilancio da 5 milioni di euro. (Leggi qui: Latina, crisi in Comune. FI durissima: se non sarà coinvolta, non voterà il Bilancio).

“Mancanza di condivisione e confronto”

Mauro Anzalone

In una nota, firmata dall’assessore Antonio Cosentino, dai consiglieri comunali, Fausto Furlanetto, Giuseppe Coriddi, Mauro Anzalone e dal coordinatore cittadino Stefano Cardillo, si legge che “la lealtà di Forza Italia, rispetto al programma, al sindaco e alla maggioranza, ma in primis verso i cittadini di Latina, è stata il filo conduttore della nostra azione dall’inizio della consiliatura ad oggi. A dimostrarlo sono sempre stati i fatti, gli impegni assunti e mantenuti. Non abbiamo mai parlato di crisi e non l’abbiamo mai cercata. Mai abbiamo attaccato il sindaco di Latina. Ci siamo sempre e solo concentrati sui temi e sulla richiesta di soluzioni concrete a criticità che hanno portato Latina sulla soglia del baratro”.

La nota prosegue: “Emblematico in tal senso quella che viene definita la vicenda Abc. Per noi ogni posizione si è basata sul metodo e mirata a tutelare i cittadini e la città a fronte della drammatica situazione in cui versa. Forza Italia in questi anni ha chiesto e proposto soluzioni immediate basate su scelte responsabili, sostenibili, risolutive e attuabili. Abbiamo chiesto condivisione ma è sempre stata negata. Ogni tentativo di dialogo è stato ridotto, strumentalmente, ad una volontà di rottura della coalizione dimenticando che in democrazia il diritto ad avere idee diverse è legittimo e che il compito della politica è portarle a sintesi se si vuole arrivare alla condivisione” .

Impegni non mantenuti su Abc, bilancio e scuole

Giuseppe Coriddi

Gli esponenti pontini del Partito guidato da Antonio Tajani evidenziano come “gli impegni assunti non sono mai stati rispettati tanto che, per citarne alcuni, il piano industriale di Abc, che avevano assicurato di condividere con noi entro fine ottobre, non è mai pervenuto dimostrando la volontà degli alleati e del sindaco di ignorare le nostre richieste. Così come per le nostre proposte sulle politiche di bilancio, sui fondi da investire per sistemare le scuole, sul farci trovare pronti all’inizio dell’anno scolastico”.

Dunque, “oggi le dichiarazioni di intenti non bastano più. Latina, i suoi cittadini, vivono in una situazione di costante emergenza con tasse altissime, servizi ridotti al lumicino e qualità della vita in discesa libera. Qualcuno dice che “aprire una crisi di maggioranza non è un tabù” (il riferimento è alle parole del capogruppo FdI, Cesare Bruni, mercoledì scorso in Consiglio, ndr). Per Forza Italia, lo ribadiamo, la crisi di maggioranza non è mai stata un’ipotesi. Abbiamo sempre e solo cercato il dialogo ed il confronto per arrivare a scelte condivise nell’esclusivo interesse dei cittadini.

“I nostri voti a quanto pare non servono”

Forza Italia prosegue nell’analisi del momento politico non facendo sconti a nerssuno. “È evidente, inoltre, che la tenuta del sindaco di Latina e della maggioranza prescinde dai voti di Forza Italia. Ma prendiamo atto, in modo definitivo, che per gli alleati e per il sindaco di Latina anche il voto di Forza Italia è “ininfluente”. Se, come sottolineano ormai in modo costante, il nostro supporto politico non serve, se il contributo di idee e progetti di cui siamo portatori nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini è inutile, non abbiamo alternative.

Stefano Cardillo

“ Pertanto l’assessore Antonio Cosentino rimetterà le proprie deleghe nelle mani del sindaco di Latina e i consiglieri comunali Furlanetto, Anzalone e Coriddi si dimetteranno dai ruoli ricoperti nelle commissioni di cui sono attualmente titolari per Forza Italia. Continueremo a svolgere il nostro ruolo all’interno del consiglio comunale c on il rigore e il rispetto per i cittadini che ci hanno sempre contraddistinto”.

Le voci sulle dimissioni di Anzalone erano già circolate in mattinata, in seguito a un suo messaggio nella chat dei consiglieri della commissione: “Care colleghe e cari colleghi, con decorrenza immediata ho rassegnato le dimissioni da Presidente della commissione Pubblica istruzione. Vi saluto e vi ringrazio di tutto. Professor Mauro Anzalone”.

Una decisione che ha colto di sorpresa l’intera coalizione, all’oscuro di questa svolta nei rapporti all’interno del centrodestra pontino. Svolta che potrebbe essere collegata anche ad altre situazioni, come le dimissioni del sindaco Alberto Mosca a Sabaudia, o anche le vicende di Frosinone.