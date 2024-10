Latina, i negozi della Q3 avranno bisogno della corte dell’Aia

Ennesimo capitolo della vicenda relativa le attività commerciali realizzate nel quartiere Persicara. Dopo il sequestro ed il dissequestro, la Cassazione ha ribaltato tutto. Il trionfo dell'incertezza del diritto

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Non ci diamo pace, la vicenda di tre negozi (dico tre) nel quartiere Q3 di Latina è più complicata della situazione in Cisgiordania. Una Babele di pronunciamenti di una magistratura almeno schizzofrenica: dove un giudice smentisce l’altro a sua volta smentito, come un rosario dove le orazioni sono opinioni. Ora la Corte di Cassazione ha decretato che tre negozi se si allargano un poco sono centro commerciale al contrario di quanto detto nelle sentenze precedenti. I giudici della Suprema Corte di Cassazione dunque hanno accolto il ricorso presentato dal pubblico ministero della Procura di Latina, Giuseppe Miliano.

Colpo di scena: la Cassazione annulla il dissequestro

La Corte di Cassazione

Rinviando la palla al Tribunale di Latina per una nuova valutazione sulla legittimità dei sigilli applicati il 13 gennaio scorso, i giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Latina, lo scorso 27 febbraio, aveva revocato il sequestro dei negozi. Un provvedimento disposto dal giudice per l’indagine preliminare nell’ambito di un’inchiesta conclusa con la citazione diretta a giudizio di quattro persone tra le quali imprenditori e tecnici. (Leggi qui: Variante Q3, alla fine venne l’ora del dissequestro)

La Cassazione ha ravvisato l’erronea valutazione del Riesame. Nelle motivazioni la Suprema Corte ha confermato di fatto la tesi investigativa dei carabinieri del Nipaaf del Gruppo Forestale di Latina, ma anche quelle dell’avvocato Corrado de Simone, scomparso di recente, legale dell’associazione di categoria Codici.

Una storia infinita

La storia della “variante del Q3” è iniziata nel dicembre 2018 con l’approvazione della delibera di giunta che eliminava il vincolo alberghiero sull’area. Autorizzando di fatto la realizzazione della struttura. Che però è stata sequestrata nel gennaio scorso, in seguito ad un’indagine. A fine febbraio però un nuovo capitolo con il dissequestro dopo il ricorso al Riesame del Tribunale di Latina e la restituzione del bene agli aventi diritto. La struttura era stata al centro di una prima indagine nel gennaio 2019 poche settimane dopo l’approvazione della delibera di giunta. La delibera, su istanza del privato, chiedeva l’eliminazione del vincolo alberghiero sul terreno che impediva la nascita di edifici commerciali. In cambio la proprietà proponeva di realizzare opere compensative per la città (parcheggi ad aree verdi). (Leggi qui: I negozi al Q3 e l’omicidio del buonsenso).

Il vincolo era stato apposto dalla Regione Lazio addirittura negli anni ‘70, quando fu richiesto un mutuo per la realizzazione dell’hotel Garden su via del Lido. Costruito l’albergo e restituito il mutuo, era rimasto il vincolo. Eliminato dalla giunta, il terreno era tornato ad avere la sua destinazione secondo il Piano Particolareggiato Esecutivo del quartiere Q3, che include anche quella commerciale. Indagata allora fu parte della giunta, tecnico e funzionari dell’amministrazione, poi prosciolti. Tra 2020 e 2021 l’iter della variante di eliminazione del vincolo è arrivata in Regione fino alla sua approvazione. Tra il 2021 ed il 2022 sono stati emessi i permessi a costruire, distinti.

L’accesso da via del Lido

Terminati i lavori nell’autunno scorso, a novembre la prima apertura, di una delle tre attività. Ma la telenovela non era finita. Dopo pochi giorni il Comune ha contestato inizialmente un’irregolarità nei passi carrabili. Poi, un approfondimento dei distacchi dalla strada regionale Pontina. Intanto è scattata una nuova indagine della Procura, su diversi aspetti, tra cui l’emissione di più permessi a costruire anziché uno unico. Da qui il sequestro. Il resto è storia recente con il dissequestro e l’ennesimo colpo di scena con la decisione della Cassazione che ha ribaltato tutto.

L’incertezza del diritto

La certezza del diritto diventa incertezza della vita. Questa estate ho girato un poco ed ho trovato negozi Globo ovunque meno che a Latina dove sono un caso ormai da lustri. Guerre tra denunce e contro denunce, ricorsi e controricorsi che nulla è senza retrocomplotto.

Una tristezza infinita nella inutilità degli effetti. Semplicemente qui non è difficile, fare impresa è inutile. Latina avrà pure cento anni ma ne dimostra mille con i suoi ruderi, anche di giustizia. Per i tre, dico, tre negozi? Resta solo la corte de l’Aia.