Latina, i rifiuti, le accuse reciproche e le posizioni individuali

È la prima, è la più grave, e sicuramente sarà la più difficile da superare. Perché gli interessi in gioco sono tanti e pesanti. La crisi aperta da Lega e Forza Italia sul futuro della gestione dei rifiuti e dell’Azienda dei beni comuni, non presentandosi in Consiglio comunale lunedì e facendo mancare il numero legale a una seduta in cui, di Abc, si sarebbe dovuto votare il nuovo collegio dei Revisori dei conti, denota una costante per Latina. (Leggi qui: Latina, l’Aventino dei rifiuti: salta il Consiglio comunale sull’ABC)

Sui rifiuti le amministrazioni entrano in crisi. Era già successo nel 2015, quando FI contribuì alla caduta di Giovanni Di Giorgi sul dopo Latina Ambiente. Rischia di accadere anche adesso, con Matilde Celentano. Lei se ne è resa conto, tanto da rilasciare una nota, a fine giornata.

Il precedente con Di Giorgi

Nota in cui dichiara di essere pronta, «in qualità di Sindaco, a fare i dovuti passaggi con i vertici regionali dei partiti coinvolti. Per comprendere le motivazioni di quanto accaduto e per garantire che l’attività amministrativa possa proseguire senza ulteriori interruzioni e nel rispetto della dignità del mandato conferitomi dai cittadini».

La Celentano si è sforzata, nella sua dichiarazione, di gettare acqua sul fuoco. E dicendo che «nulla è preconfezionato», che è aperta al confronto «con tutte le forze politiche in Consiglio, non solo di maggioranza». E e che si augura che quanto avvenuto lunedì «sia frutto di un approccio estemporaneo e che comunque situazioni simili non si ripetano».

Idee diverse: il loop noto

Che ci fossero idee diverse era noto già da mesi. Ma tutto è esploso venerdì scorso, con l’approvazione di una delibera di giunta di indirizzo agli uffici di valutare la soluzione migliore per il futuro alla luce delle nuove normative: gestione in house; gestione esternalizzata da affidare con gara europea; gestione di Abc, trasformata in multiservizi e in società per azioni di diritto pubblico.

Matilde Celentano

Ma le posizioni sono distanti. Vediamole. La sindaca ha una coalizione fatta di cinque diverse forze politiche in Consiglio.

La prima è la sua, Fratelli d’Italia. Poi c’è la sua lista civica. Segue la Lega.

E infine Noi Moderati e Forza Italia.

Quali sono le posizioni

FdI e Noi Moderati (che esprime l’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio) sono a favore di una Abc multiservizi trasformata in società per azioni di diritto pubblico. Al centro c’è l’affidamento alla società anche di altri servizi, primo tra tutti quello del verde pubblico. Cosa che ha fatto infuriare l’assessore con questa delega, Massimiliano Carnevale, espressione della Lega.

C’è quindi la Lega, secondo cui Abc deve occuparsi di una sola cosa, e farla bene: gestire i rifiuti. Infine, c’è Forza Italia, che non da oggi ma da 10 anni, da quel 2015 quando fece cadere Di Giorgi, vuole l’esternalizzazione del servizio a una società scelta con gara europea. Idee quindi profondamente diverse, che sarà difficile far conciliare.

Massimiliano Carnevale

Ma non ci sono solo idee differenti. Sono scattate anche le accuse reciproche. E non sono lievi. Noi Moderati, ad esempio, difendendo strenuamente il suo assessore e ricordando che di multiservizi parlò già nel 2023 l’intera coalizione, tra le righe ha lanciato anche un’accusa alla Lega.

Accuse reciproche

«Aggiungiamo il diffuso dubbio che questa faida politica dannosa per i cittadini abbia una sola spiegazione: la Lega sembrerebbe pronta a spaccare la maggioranza, far cadere l’Amministrazione. Certamente mettere in difficoltà il Sindaco Celentano disertando i Consigli comunali unicamente perché non intenderebbe cedere la delega della gestione del verde che oggi è in capo all’assessore Carnevale mediante assegnazione dei lavori ai privati».

Franco Addonizio

Un’accusa gravissima. La Lega invece accusa Addonizio («Sono mesi che assistiamo a continue forzature da parte dell’assessore»). Prima per la delibera di giunta («Un pacchetto preconfezionato, qualcosa di deciso a monte e che deve essere fatto digerire a chi non la vede alla stessa maniera»). Poi per la nomina dei revisori dei conti di Abc («Un’altra prepotenza portata avanti incuranti delle nostre rimostranze»).

E ricorda che «sull’azienda speciale c’è il peso di un’inchiesta giudiziaria che ha portato a sette misure interdittive». E va direttamente all’attacco della sindaca (non nominandola, ma la competenza in merito è la sua) per «il pasticcio fatto con la nomina di Palmerini al vertice del Cda».

Azzurri “esclusi” e minacciosi

Infine Forza Italia che, al pari della Lega si sente esclusa, e che minaccia: «Non accetteremo il tentativo di considerarci figure marginali in una maggioranza in cui i cittadini hanno scelto di votarci». Poi lancia la stoccata: «A FI non interessa parlare di governance o di nomine».

E boccia l’esperienza di Abc come «evidente fallimento di una decisione modellata sull’ideologia della precedente amministrazione e di una successiva continuità politica della governance».

La matassa, stavolta, non sarà facile da dipanare.