Latina, i settori che non si parlano e l’albo che non parla ai cittadini

Quella della migrazione sul cloud è una scommessa. E sta creando non pochi problemi: con servizi tra implementazione e sofferenza. Ne sanno qualcosa a Latina per far pagare la Tassa sui Rifiuti

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

A Latina ancora si discute se si debbano far dialogare tra loro le banche dati dell’Anagrafe e dei Tributi. Così com’è oggi, ogni volta il settore Tributi deve chiedere all’Anagrafe chi ci sia in una determinata abitazione e quali utenze risultino ed intestate a chi. Incredibile ma vero: fino ad oggi per avere un corretto calcolo delle imposte comunali non ci si è preoccupati di conoscere ogni singola residenza.

Incredibile, soprattutto di fronte alla devastante massa di evasione della TaRi (Tariffa Rifiuti), che va a pesare – come da legge – sul Piano economico e finanziario. Funziona esattamente come per le bollette dell’acqua: i debiti lasciati dagli evasori che non pagano vengono caricati sulle bollette di chi paga. Una massa di evasori tale che – quando nel 2022 l’allora commissario del Comune Carmine Valente decise di caricare sul Pef il 52% dell’insoluto, questo esplose. E passò da 26 a 36 milioni di euro: 10 milioni in più.

A cosa ed a chi è dovuta l’evasione

Evasione dovuta in parte a chi è utente conosciuto, e non paga, ma anche a quegli utenti sconosciuti che ora stanno emergendo. Si stanno scoprendo pian piano, grazie all’espansione del sistema di raccolta differenziata porta a porta. Ogni volta che il sistema “entra” in un quartiere, a ogni uscio vengono consegnati i mastelli, e quindi si apprende chi vi sia dento o meno. Tanto che il sistema ha già fatto emergere migliaia di sconosciuti.

Ma è un’operazione al momento ferma: per il centro storico, infatti, si sta valutando di non assegnare mastelli, ma di installare cassonetti stradali intelligenti a lettura ottica.

Un tema, quello del dialogo tra settori, arrivato in queste ore in commissione Innovazione digitale e servizi demografici del Comune di Latina.

Il conclave tra Demografico ed Innovazione

Seduta in cui i funzionari hanno chiarito ancora una volta che occorre far dialogare le banche dati dei servizi. Perché se l’Anagrafe è aggiornata e comunica i suoi dati allora il settore Tributi può emettere le bollette per il pagamento della TaRi.

Ma non solo, c’è anche un’altra banca dati: quella di Abc, l’azienda che cura raccolta e smaltimento dei rifiuti. Che a sua volta raccoglie su strada tutta una serie di informazioni precise ed aggiornate giorno dopo giorno. Per farle dialogare, occorre adeguare i sistemi informatici di piazza del Popolo con nuovi applicativi.

Che andranno sul cloud, come previsto dalle norme nazionali di innovazione digitale, e dai progetti Pnrr, per cui il Comune ha anche ottenuto finanziamenti. E, tra le proposte, anche quella di inserire, alla richiesta di residenza, i dati catastali dell’immobile, per una verifica più precisa (richiesta facoltativa e non obbligatoria però, secondo le norme nazionali).

Progetto per il quale occorrono – ovviamente – altri applicativi, altro spazio cloud, per una spesa di alcune migliaia di euro all’anno.

Migrare sul cloud: una scommessa

Ma quella della migrazione sul cloud è una scommessa, per la nazione come per Latina. Dove, purtroppo, sta creando non pochi problemi. Se è vero che molti servizi sono stati implementati e resi possibili anche da casa (dalle prenotazioni per la carta di identità elettronica, ai pagamenti tramite PagoPa al nuovo sito web istituzionale), è anche vero che altri stanno soffrendo.

È il caso dell’Albo pretorio online del Comune, che è rimasto non raggiungibile da venerdì scorso fino al pomeriggio di ieri. Rendendo quindi complesso controllare atti e convocazioni. Albo pretorio che rappresenta il principale strumento di trasparenza di una pubblica amministrazione.