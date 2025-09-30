Latina, la crisi è servita

Al Comune di Latina il consolidato passa con soli 17 voti. Assente Forza Italia, Noi moderati in Aula con il solo capogruppo. La crisi è servita

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

La crisi è conclamata. Anzi, per dirla con le parole del durissimo intervento del capogruppo di FdI, Cesare Bruni, “si apre una questione politica sulla consistenza della coalizione. Che non si può sottacere, perché emersa in questa Aula. E sulla quale non ho dubbi che dovrà esserci un definitivo chiarimento“.

La crisi va in Aula

Sono quasi le 19.30 di un ultimo martedì di settembre. In Aula si è chiamati a votare il Bilancio consolidato del Comune di Latina, nell’ultima data utile. Ma Forza Italia non è in Aula. Come non lo era in Commissione. Insufficienti per loro, evidentemente, i chiarimenti sul quel “fondo di pre-consolidamento” da 640mila euro inseriti nel Bilancio consolidato: sul piatto, la municipalizzata per la raccolta dei rifiuti urbani Abc, ancora una volta. E i suoi conti.

Soprattutto quell’utile che, per l’assessore al Bilancio, Ada Nasti, “non ci deve essere: l’azienda non può fare utili, deve andare in pareggio. Se li fa, vuol dire che non ha fatto dei servizi. Riconoscere l’utile, moltiplicato per due anni, e aggiunta l’iva e il fondo crediti di dubbia esigibilità e altre poste, si arriva a 2,4 milioni di euro. Che andrebbero in Tari, ovvero pagati dai cittadini“. E a luglio per questo fu tagliato il corrispettivo del contratto di servizio per 500mila euro.

I conti non quadrano

Ora si va al Consolidato: cioè quel consuntivo che rappresenta in modo unitario la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune e di tutte le sue società partecipate e controllate.

Nel Consolidato del Comune di Latina, se si mettono i dati di Abc e quel mezzo milione tagliato, quella cifra non fa combaciare i conti del Comune con quelli della sua partecipata. E quindi il consolidato “non è consolidabile“. Ma va approvato comunque entro il 30 settembre, pena il taglio dei trasferimenti statali al Comune, e soprattutto il blocco della spesa per il personale . Che fare?

Lo si congela, in un fondo di pre-consolidamento; poi, quando i Bilanci verranno corretti da Abc come chiesto dal Comune e successivamente approvati da piazza del Popolo, entro il 20 novembre si riapproverà il Consolidato vero e proprio. E se non saranno approvati? Dopo due Bilanci consecutivi non approvati, c’è lo spettro della liquidazione.

Le lancette scorrono

Matilde Celentano (Foto © Andrea Apruzzese)

Intanto però, le lancette correvano: il 30 settembre il consolidato – anche se “provvisorio” – andava approvato. E l’appello della sindaca, Matilde Celentano, era tutto lì: “Le responsabilità devono essere condivise. Voglio responsabilità. La maggioranza metterà a terra un progetto che risponderà alle esigenze di una città di 277 chilometri quadrati. Siamo arrivati al momento delle scelte, anche se qualunque strada prenderemo per la gestione dei rifiuti non sarà immediata e necessiterà dei suoi tempi. E approvare oggi il consolidato è fondamentale: senza, l’ente entrerebbe subito in sofferenza di liquidità; una volta approvato, troveremo i fondi per una pulizia straordinaria della città. È un documento provvisorio, che tornerà poi con gli atti definitivi. Oggi siamo chiamati tutti a un senso di responsabilità, dobbiamo premere quel bottone, è un patto di maggioranza. E la maggioranza non è un treno da cui si sale e si scende“.

Ma ad ascoltarla, Forza Italia non c’è, i suoi tre scranni sono desolatamene deserti.

Il nodo Abc non si scioglie

L’assessore Franco Addonizio

E no, la sindaca non dice quale sarà il futuro della gestione dei rifiuti o di Abc: si deciderà. Glielo chiede anche il capogruppo di Noi moderati (Partito che esprime l’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio): “Noi il progetto lo vogliamo vedere. Tutti lo vedono, ma nessuno sa come sia. Ribadiamo la nostra posizione: escludiamo qualsiasi deriva verso una privatizzazione (voluta da FI, ndr), ma piuttosto andremmo verso una SpA pubblica multiservizi. Oggi c’è l’impegno a superare questa fase, il nostro è un voto di fiducia, ribadiamo il sostegno alla maggioranza, ma sarà solo il capogruppo a esprimerlo in solitudine“.

Dunque, il voto: assenti i tre consiglieri di Forza Italia, assenti due su tre di Noi moderati, il consolidato passa alla fine con 17 voti a favore e 6 contrari dell’opposizione. Diciassette voti: appena uno in più di quello che sarebbe il numero legale d’aula. Diciassette, su 24 consiglieri di maggioranza (sindaca inclusa). La crisi è aperta.

Il caso Svar

(Foto © Andrea Apruzzese)

Ma c’è tempo pure per altro. Dopo vent’anni di attese e carte bollate, l’ex Svar di Latina cambia volto. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che dà finalmente il via al piano per oltre 170 alloggi di edilizia residenziale pubblica, con servizi, aree verdi e spazi di quartiere. Un passaggio che la sindaca Matilde Celentano definisce “una svolta decisiva”, resa possibile dopo la conclusione della bonifica del sito certificata nel 2024.

Il provvedimento è stato salutato come un risultato non scontato: “Lavoro di squadra”, ha sottolineato la prima cittadina ringraziando assessori e dirigenti. Per l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio, l’ex Svar – simbolo per anni di degrado e conflitti – si candida ora a diventare “emblema di riscatto urbano e sociale”.

Non sono mancate le tensioni in Aula. Il Movimento 5 Stelle, per voce della consigliera Maria Grazia Ciolfi, ha ribadito il pieno sostegno al piano ma ha denunciato “assenza di trasparenza e mancato coinvolgimento delle opposizioni”. Un atteggiamento che ha portato i pentastellati a uscire al momento del voto.

Il caso Catani

Nicola Catani rinuncia al voto

A movimentare il dibattito anche il caso del consigliere Catani, che ha lasciato l’Aula dichiarando un potenziale conflitto di interessi. Cosa è successo? Il Consigliere Nicola Catani è il figlio di Sandro, già candidato sindaco di Latina nel 2007. Il padre nei giorni scorsi aveva fatto Accesso agli Atti per conto di una società. Il figlio dice di averlo saputo solo due giorni fa. Quindi si è autoescluso dall’Aula per potenziale conflitto. Un gesto previsto dalla legge ma salutato dai colleghi come atto di “coraggio”.

L’ex Svar dunque si prepara a rinascere, con la promessa di alloggi e vivibilità. Ma sul fronte politico resta aperta la questione della condivisione: senza partecipazione, anche i progetti migliori rischiano di perdere pezzi di città.