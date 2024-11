Latina, la guerra segreta tra Giunta e Consiglio sul bilancio Celentano

Nessuna amministrazione ha mai avuto denaro: qualcuna ha avuto coraggio. Il Bilancio si fa in Consiglio o in Giunta? Lo fa chi immagina una autostrada di 800 chilometri avendo in tasca i soldi per due.

A Latina, in Comune si discute di Bilancio: è il tempo suo. Da che mondo è mondo non esiste un Bilancio ricco, ma povero, limitato dalla crisi economica del Paese e condizionato dagli interessi sui debiti accumulati nei decenni precedenti. Il problema non è, quindi, quanti denari ci sono ma che strategia c’è.

Quando iniziarono a costruire l’Autostrada del Sole avevano i denari per fare un paio di chilometri, ne hanno fatti quasi 800. Non esiste un limite economico ma un limite di volontà, di disegno, di immaginazione. Emblematico l’insegnamento di colui che è stato padre politico di un’intera generazione, Titta Giorgi: spiega che nessuna amministrazione ha mai avuto denaro, qualcuna ha avuto coraggio .

Ecco cosa debbono mettere alla voce Entrate del Bilancio di Latina, il coraggio.

Scuole, bisognosi e strade

Il Bilancio è un atto politico non è un esercizio contabile. Il Bilancio del Comune non lo fa l’assessore scelto dal sindaco, ma i Consiglieri comunali eletti dai contribuenti. Sono i contribuenti che contano, l’assessore non limita ma redige. Funziona così e sempre il Comune deve spendersi le opportunità, non risparmiare l’entusiasmo.

Le scuole debbono funzionare, le strade essere percorribili e chi sta male deve essere curato. Un Comune non può essere tirchio, manco parsimonioso: deve dare i servizi .

Intorno al Bilancio i Consiglieri debbono determinare gli obiettivi, i valori: gli altri debbono solo scrivere come.

Azioni, non limitazioni

In genere si obbietta… Ma abbiamo i debiti, quale buon padre di famiglia non fa debiti per far studiare i figli, non si svena per curare il figlio? Oggi dietro il bilancio del comune di Latina c’è uno scontro sottotraccia tra una esclusività della Giunta, cioè dell’apparato che porta ai Consiglieri un pacco chiuso ed i Consiglieri, con i Partiti: vogliono mettere bocca e reclamano azioni e non limitazioni. Una dialettica inedita e pericolosa se non ci si mette mano.

Consiglio e giunta si tollerano e poco collaborano. E la cosa, sempre per dirla con Titta Giorgi non è bono.

Il Bilancio si fa in Consiglio o in Giunta? Lo fa chi immagina una autostrada di 800 chilometri avendo in tasca i soldi per due.