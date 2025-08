Latina, la strana crisi su Addonizio e aspettare che passi la nottata

Momento delicato per l'Amministrazione comunale del capoluogo pontino. Lo scontro tra il sindaco Celentano e l'assessore Addonizio con la difesa di Noi Moderati è il sintomo di un malessere più profondo. A questo punto l'unica soluzione è rimettere la politica al centro del villaggio

Matilde Celentano è arrabbiata con Franco Addonizio suo assessore, Noi moderati sono arrabbiati con il sindaco Matilde Celentano per il loro assessore Franco Addonizio. La maggioranza (variabile) del Comune di Latina è inviperita contro se stessa e contro l’opposizione che, seppur non opponendosi, deve menare le mani. La politica a Latina è reduce da una settimana complicata.

La posta in gioco: la gestione (e il destino) della società pubblica dei rifiuti ABC – Azienda dei Beni Comuni. Il sindaco ha attaccato l’assessore all’ambiente Franco Addonizio reo di aver tentato di delegittimare non solo il ruolo del sindaco ma l’intera credibilità dell’esecutivo. Noi Moderati ha risposto per le rime difendendo Addonizio. Ed ora la tenuta della maggioranza è a rischio. (Leggi qui: La sindaca, l’assessore e la verità che scotta).

La politica deve tornare al centro

Così è questa città dove tutto viene assorbito dal tempo si mena il can per l’aia. E il tempo rende vecchie litigate nuove e nulla si muove. Quieta non movere et mota quietare cioè “Non agitare ciò che è calmo, ma calma piuttosto ciò che è agitato”. E così che fa se la città è sporca, basta che ci sia un Bilancio possibile, la pulizia non conta. Basta ci siano medici, che poi i pazienti muoiono è un dettaglio. Perché nessuno chiede ai medici di curare ma solo di esserci.

Ecco il paradosso, l’ingrosso, la paura è che crolli l’illusione di essere e non si è. Esiste una amministrazione a feudi, ciascuno cura il suo, l’imperatore è nome, i fatti…

L’ABC nodo del contendere

Che fare? Tornare a fare politica. Chiedere a ABC di pulire e farla cadere se non pulisce, farla crescere se pulisce. Ma di questo avete sentito parlare? Esperti di Bilancio, scienziati del Diritto, ma nessuno esperto di pubblica igiene.

L’operativa sono dettagli. La maggioranza è così grossa da non poter diventare grande. Decidere presto e le verifiche non si fanno quando le vacche sono scappate ma quando è tempo di rifare il recinto.

Ora? La politica cittadina perde la credibilità, diventa incredibile

L’esempio del caso Valletta-Bellini

Un esempio: lo scontro fisico avvenuto la settimana scorsa in Consiglio comunale a Latina tra due esponenti di primo piano come Vincenzo Valletta (capogruppo Lega) e Dario Bellini (Lbc) già assessore all’Ambiente del Comune di Latina nella scorsa consiliatura. (Leggi qui: (Leggi qui: Ceffoni in Comune, rissa tra consiglieri durante il dibattito sul taglio ad Abc).

Se Valletta denuncia Bellini per l’alterco in aula, se Bellini per lo stesso fa con Valletta chi ci perde? Il Consiglio comunale, il sindaco e la città. Da uomini i due si debbono chiarire tra loro che sono divisi e diversi in tutto ma stanno nella politica che ha la sua autonomia e qualsiasi intervento di altri poteri offende entrambi. Lo debbono fare non per loro ma per la loro città, per l’istituzione, per se stessi.

Ma non sarà così e faremo un altro tirare a campare, tanto tutto è uguale .

Post scriptum

Ricordo al sindaco che l’assessore è scelta di fiducia del sindaco non è rappresentante dei partiti. Se non ha la sua fiducia gli toglie la delega non chiede il permesso ai partiti e ai vertici. Menare il can per l’aia in attesa che, per dirla alla De Filippo, passi la nottata.