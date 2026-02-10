Latina, l’addio di Ada Nasti: rigore, frizioni e un vuoto nel cuore della giunta

Le dimissioni dell’assessore al Bilancio segnano una svolta per il Comune di Latina. Tra motivazioni personali, tensioni interne e nodi irrisolti su Abc, si apre ora una partita decisiva per il futuro dell’amministrazione.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Dimissioni nette, senza possibilità di ripensamento. Tanto che sono state accettate immediatamente dalla sindaca. L’assessore al Bilancio del Comune di Latina, Ada Nasti, ha lasciato l’incarico e tornerà a Terracina, dove prima dell’esperienza nel capoluogo ricopriva il ruolo di dirigente al Bilancio.

Un ritorno alle origini professionali, dopo tre anni trascorsi a Latina: inizialmente come sub commissario al fianco del commissario straordinario Carmine Valente, poi, dal maggio 2023, come assessore di diretta nomina della sindaca Matilde Celentano.

Non un fulmine a ciel sereno

Ada Nasti

Le dimissioni erano nell’aria già da alcune ore e sono state ufficializzate con una nota della prima cittadina, che ha voluto ringraziare pubblicamente Nasti per il lavoro svolto: «È con un misto di gratitudine e sincero rammarico che saluto Ada Nasti», ha dichiarato la sindaca.

«In questi oltre due anni e mezzo di intenso lavoro, Ada è stata una risorsa fondamentale per la giunta e per l’intera amministrazione comunale», prosegue Celentano, sottolineando la gestione del bilancio improntata a rigore tecnico e attenzione alle esigenze della comunità. Un approccio che ha consentito a Latina di approvare per tre anni consecutivi il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, «una rarità nel panorama nazionale».

Le dimissioni, ha precisato la sindaca, «sono dettate da motivazioni personali e dalla volontà di mettere la propria professionalità al servizio della sua città, dove vive la sua famiglia». Una scelta compresa e rispettata, pur nella consapevolezza che perdere un assessore di questo profilo non è indolore.

Le tensioni dietro l’addio

L’assessore Franco Addonizio

Dietro la scelta di Ada Nasti, però, non ci sarebbero solo motivazioni personali. Le prime indiscrezioni parlano di frizioni all’interno della giunta, in particolare con l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio.

Il nodo principale riguarda la lunga e complessa vicenda dei bilanci dell’Azienda dei Beni Comuni (Abc), la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani in città. Da un lato, la linea rigorosa della Nasti, convinta che Abc, in quanto azienda speciale pubblica, non potesse chiudere i bilanci in utile, ma fosse tenuta al pareggio. Una posizione che ha portato a imporre la riscrittura delle poste contabili e anche un taglio del corrispettivo annuale, con conseguente modifica contrattuale.

Dall’altro lato, la posizione di Addonizio, orientata a garantire ad Abc risorse adeguate per mantenere livelli accettabili di servizio. Una divergenza mai realmente ricomposta, che avrebbe alimentato tensioni crescenti.

Annalisa Muzio

A questo si sarebbero aggiunte le frizioni delle ultime ore, quando sia Addonizio sia l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio hanno espresso pubblicamente malumori per la scarsità di risorse economiche destinate ai rispettivi settori. Un clima che avrebbe reso sempre più difficile la tenuta interna dell’esecutivo.

In questo contesto, la scelta di fare un passo indietro appare anche come l’epilogo di un logoramento politico e amministrativo, maturato nel tempo e acuito dalla rigidità dei conti.

L’eredità lasciata e il nodo della successione

(Foto © Andrea Apruzzese)

Ada Nasti lascia Palazzo comunale dopo tre anni intensi, nei quali ha gestito non solo il Bilancio, ma anche il delicato assessorato al Patrimonio. Un ruolo da protagonista, svolto con determinazione, che ha portato a risultati concreti.

Tra questi, la tenuta dei conti, la concessione trentennale all’Università La Sapienza di Roma dell’ex sede della Banca d’Italia e dell’ex Garage Ruspi, e soprattutto la complessa partita di Abc, articolata su due fronti: quello economico e quello della qualità del servizio di raccolta dei rifiuti.

Ora, per la sindaca Celentano, si apre una fase tutt’altro che semplice. Chi nominare in una delle caselle più strategiche della giunta, a metà mandato e in un momento particolarmente delicato?

Matilde Celentano

Da un lato, c’è un bilancio rigido, con margini di manovra ridottissimi. Dall’altro, la gestione dei conti di Abc, che resta una questione aperta e politicamente sensibile. La sindaca ha assicurato continuità amministrativa e ha annunciato che nei prossimi giorni comunicherà le decisioni sulle deleghe al Bilancio, Patrimonio e Partecipate. (Leggi qui: Latina, una nuova bufera su Abc: si dimette il comitato di sorveglianza)

«Troverò la soluzione migliore per garantire alla città una figura all’altezza di un assessorato così importante e strategico», ha concluso Celentano. Una scelta che dirà molto non solo sul futuro della giunta, ma anche sulla direzione politica dell’amministrazione nei prossimi anni.