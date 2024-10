Latina, l’isola pedonale reversibile e smart

Dopo le indicazioni della giunta con tanto di delibera, è arrivato il progetto esecutivo, approvato con determina dirigenziale, dell'area del centro storico chiusa al traffico

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Tutto è reversibile, tutto è smart. Intanto le rifacciamo il trucco, poi, si vedrà. Tanto, gli interventi non sono definitivi. Perché i tempi possono cambiare, le idee anche, e il sentore popolare chissà. Ché non c’è cosa a Latina più soggetta al vitale quotidiano e all’opinione pubblica dell’isola pedonale del centro storico. Ora il progetto esecutivo è arrivato, approvato con determina dirigenziale, dopo le indicazioni della giunta con delibera di prima dell’estate.

Il progetto

L’isola pedonale di Latina (Foto © Giornalisti Indipendenti)

Intanto, di cosa si parla: un colpo di rossetto e di ombretto riguarderanno solo la “croce”, ovvero l’incrocio di corso della Repubblica (da via Costa fino a piazza del Popolo), via Pio VI (dall’incrocio con via Cattaneo) e via Eugenio di Savoia (fino all’incrocio con viale Umberto I).

È su questi tratti di strade che sarà rifatto il manto stradale (scarificato l’asfalto, ci sarà un nuovo tappetino, «basato sullo studio degli assi urbani dei progetti originari di Frezzotti, per innovare lo spazio urbano (il “rinnovamento”) partendo dalla memoria della bonifica e dal tema dell’acqua (le “radici”), immaginando che le installazioni proposte siano singole gocce d’acqua in grado di mettere in moto un “movimento” di rigenerazione attraverso la creazione di nuove relazioni tra luogo e abitanti/fruitori», come afferma la relazione di progetto.

Effetti speciali e colori

Matilde Celentano, sindaco di Latina

Poi, gli arredi: panchine, in primis, ma anche fioriere e piante. E le fioriere saranno anche “smart”, «dotate di illuminazione a led in grado di valorizzarne l’effetto notturno, oltre che di predisposizioni impiantistiche (alimentazione elettrica, rete dati, filodiffusione) per consentire lo svolgimento di varie attività culturali, sportive, artistiche e ricreative, che possono spaziare da attività ludico-didattiche per bambini all’installazione di esposizioni temporanee o sfilate di moda, dall’organizzazione di concerti alle manifestazioni ed eventi sportivi, mentre le sedute combinate in disposizione curvilinea all’intersezione tra corso della Repubblica e le altre due strade».

Effetti speciali e colori. Smart e reversibilità, tutto in accordo con la Soprintendenza, perché l’area del centro storico è sottoposta a vincolo. Interventi che la sindaca Matilde Celentano definisce in una nota «molto caratterizzanti, come l’illuminazione a led e il rifacimento dell’asfalto, anche finalizzati alla creazione di percorsi tattili per ipovedenti».

Primo passo per la riqualificazione dell’intero centro

La Polizia Locale di Latina controlla il rispetto dell’isola pedonale

Un restyling dunque, teso a migliorare la qualità della vita, nel rispetto della funzionalità del centro storico, per residenti e commercianti, in attesa della definizione del ben più vasto progetto di ripianificazione dell’intero R0 (ovvero il centro storico nel suo complesso, racchiuso nel primo anello di circonvallazione), affidato a giugno agli architetti Emilio Ranieri, Francesco Romagnoli, Alfonso Femia.

È qui che si giocherà il vero rilancio, architettonico, urbanistico, attrattivo, culturale, turistico, commerciale, del centro storico di Latina, per quella che rappresenta una delle principali sfide dell’amministrazione Celentano: ampliare l’isola pedonale e renderla viva. A distanza di dieci anni esatti dalla creazione della ztl voluta dall’allora sindaco, Giovanni Di Giorgi.