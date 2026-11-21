Alessandro Paletta, coordinatore provinciale di Noi Moderati, è il nuovo assessore alle Attività produttive di Latina al posto di Antonio Cosentino, dimissionario dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Lo annuncia la sindaca Celentano.

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

La scelta è caduta su Noi Moderati e sul suo coordinatore provinciale pontino, Alessandro Paletta. Così le forze di centrodestra del governo cittadino di Latina rimaste dopo l’uscita dalla maggioranza di Forza Italia (FdI, Lega, «Lista Celentano» e Noi Moderati) si sono accordate per coprire quella che era la casella di Giunta ricoperta dagli azzurri con la delega alle Attività produttive.

L’annuncio è stato dato dalla sindaca, Matilde Celentano, in conferenza stampa, sottolineando come «dopo l’uscita di una forza politica che faceva parte della mia coalizione, ho pensato di riunirmi con le altre forze che mi hanno appoggiato firmando il mio programma di mandato. Da queste riunioni ho deciso di assegnare l’assessorato al coordinatore provinciale di Noi moderati proprio per dargli una connotazione forte, per mettere questo partito di fronte anche a delle responsabilità. Fare parte del centrodestra deve essere un valore aggiunto».

Antonio Cosentino

In merito all’uscita di Forza Italia dalla maggioranza e alle dimissioni dell’assessore Antonio Cosentino, la sindaca ha ribadito che «le ragioni di Fi per uscire dalla maggioranza non le ho capite, ma sono sicura che esulano da questa amministrazione».

Paletta e Noi Moderati

Alessandro Paletta, coordinatore provinciale di Noi Moderati, di professione avvocato, è dunque il nuovo assessore alle Attività produttive, prendendo il posto del dimissionario Cosentino. «Il coinvolgimento di Noi moderati è politico – ha spiegato – il sindaco ci chiede un maggiore impegno e una maggiore responsabilità e non possiamo fare altro che accogliere questo invito. Del resto, se fino a oggi abbiamo lamentato un difetto di coinvolgimento, oggi il sindaco ci dice esattamente quello che volevamo sentirci dire: impegnatevi di più, metteteci la faccia, a partire dal segretario provinciale».

da Sinistra Rossella Serao Noi Moderati, Alessandro Paletta, Massimo Signore, Salvatore De Meo, Nicola Calandrini, Francesco La Rocca e Giovanna Miele

Paletta non parla dei primi passi che farà come assessore. D’altronde, «è un incarico arrivato all’improvviso, si è deciso tutto in pochi giorni. Incontrerò l’ex assessore e i dirigenti per capire a che punto sono i vari temi sul tavolo».

Paletta non nasconde anche il fatto che il partito abbia spesso criticato l’amministrazione su diversi temi, come gestione dei rifiuti, Abc, vicenda Latina Ambiente: «Diciamo che c’è stato un periodo frizzante. Il maggiore coinvolgimento, ora, di Noi moderati, era condizionato proprio a un accordo tra i partiti per questa seconda fase dell’amministrazione su alcuni temi, che non sono più procrastinabili. Ora c’è un impegno di tutti, non ci saranno più posizioni differenti. Siamo convinti che questa seconda fase sarà caratterizzata anche da una migliore organizzazione della macchina amministrativa, grazie all’arrivo del direttore generale e del nuovo segretario generale, sgravando anche di parecchi impegni il capo di gabinetto che potrà dedicarsi alle attività principali del ruolo».