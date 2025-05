Latina, prove di pace (e metodo) nella maggioranza

Dopo lo sfogo della sindaca Celentano ("Mi sento sola"), la maggioranza di Latina apre alla condivisione. FI e Lega chiedono un nuovo metodo su temi chiave come rifiuti e bilancio. Intanto l’opposizione attacca sulla gestione Abc e l’aumento Tari, mentre la giunta prova a ricucire e rilanciare.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Brucia ancora. Il sindaco Matilde Celentano sabato ha lasciato il segno. Non con un proclama, ma con le parole del suo sfogo. Dal palco del congresso di Forza Italia aveva detto chiaro e tondo: «Mi sento sola. I consiglieri mi portano problemi, non soluzioni». Tradotto: basta fughe in avanti, servono gioco di squadra e corresponsabilità. E la maggioranza, finalmente, ha colto il messaggio. (Leggi qui: Lo sfogo politico di Celentano: «Mi sento sola»).

Condivisione

Giuseppe Coriddi

La parola d’ordine adesso è una: condivisione. E non è solo uno slogan: gli incontri sono già cominciati. A confermarlo è il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Coriddi, che mette subito i paletti: «Non c’è nulla di politico nel nostro comportamento. È una questione di metodo, di come si governa insieme. Su Urbanistica, Ambiente, Bilancio serve un confronto vero, prima delle decisioni. Non vogliamo scoprire le cose dalla stampa».

Dallo sfogo al dialogo, insomma. E la Lega? Presente e lucida, con Vincenzo Valletta che accoglie lo stress della sindaca con empatia: «Matilde si impegna tanto, la Lega è con lei. Ma serve più ascolto. Rimodulare la raccolta rifiuti mentre aumentano le bollette è stato un errore. E soprattutto, è mancata la comunicazione». Il messaggio è chiaro: sì alla lealtà, ma dentro un percorso realmente condiviso.

Il dossier esplosivo: rifiuti e caso Abc

E proprio sui rifiuti si gioca la battaglia politica più pesante. L’azienda speciale Abc è finita al centro di una bufera gestionale. Bilanci non approvati (nemmeno quello 2025), 44 assunzioni in pieno esercizio provvisorio, una delibera dell’Anac che ha travolto il presidente Lorenzo Palmerini, dichiarandolo inconferibile. E ora, un rischio concreto: dover restituire fino a 10 milioni di euro ai contribuenti se l’Arera confermerà l’irregolarità dell’aumento Tari. (Leggi qui: Il labirinto Abc: Palmerini è inconferibile. Il domino che rischia di inceppare tutto).

L’opposizione ha fatto quadrato in conferenza stampa: da Bellini (Lbc) a Campagna (Pd), da Ciolfi (M5S) a Ranaldi (Per Latina 2032), è stata passata in rassegna ogni crepa della gestione Abc, denunciando una mancanza sistemica di trasparenza e controllo.

Verso il Natale… 2025?

Vincenzo Valletta

E mentre fuori infuria la polemica, dentro la maggioranza si comincia a guardare oltre. «Ci siamo già incontrati anche per il Natale 2025», dice Valletta. Non per preparare i regali da fare per per iniziare a pianificare con anticipo il periodo più complesso dell’anno, quando buona parte del personale è in ferie ed i cassonetti moltiplicano il loro contenuto tra cenette e cenoni più carte ed imballaggi dei pacchi. Un segnale che il clima, nonostante tutto, potrebbe virare verso una programmazione più solida, e meno improntata all’emergenza.

Sul tavolo restano scelte decisive: come rimodulare il servizio rifiuti? Come evitare che Abc si trasformi da soluzione in zavorra? E soprattutto, come ricostruire un metodo di governo che non si spacchi davanti ai temi caldi? (Leggi qui: Latina, su ABC è di nuovo scontro sul collegio dei revisori del conti).

Sul piano politico e gestionale, il punto non è più solo chi ha sbagliato. Il punto è: chi è disposto a prendersi la responsabilità di decidere insieme. E se Latina vuole uscire dall’impasse, deve farlo con una maggioranza che discute davvero. Anche litigando, ma senza dimenticare che l’unico avversario vero – oggi – è il caos.