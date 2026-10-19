Latina, scontro Forza Italia-Muzio: la resa dei conti sull’Urbanistica

Dopo le critiche di Giuseppe Coriddi, l’assessora rivendica il lavoro svolto e snocciola dati e progetti. Ma la replica di Cardillo e Furlanetto è durissima: «Manca una visione del futuro della città». Ora la sindaca Celentano è chiamata a ricucire lo strappo, in una fase delicata per la maggioranza

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

È ormai scontro aperto tra Forza Italia e Annalisa Muzio, assessora all’Urbanistica della giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano. Dopo le critiche rivolte in Commissione dal consigliere azzurro Giuseppe Coriddi al metodo seguito nella calendarizzazione dei Piani particolareggiati, le successive dichiarazioni della Muzio e le voci su possibili dimissioni, seccamente smentite, la tensione è esplosa. Non sono bastati l’intervento della sindaca e il suo appello all’unità: oggi è andato in scena il più duro botta e risposta tra le due parti.

La conferenza stampa dell’assessora

Alle 12.30 i giornalisti vengono convocati per una conferenza stampa dell’assessora. L’obiettivo è replicare alle contestazioni di Forza Italia, facendo il punto sul lavoro svolto nei tre anni di consiliatura. In prima fila c’è proprio il Partito azzurro, con il consigliere Giuseppe Coriddi. Nelle altre file siedono consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Accanto alla Muzio ci sono soltanto i due dirigenti del settore, Patrizia Marchetto e Paolo Cestra. Nessun collega di giunta, né la sindaca.

Giuseppe Coriddi

L’assessora snocciola dati, cifre, delibere e determine. Parte dai Piani di zona, ormai «avviati alla realizzazione»: Zani, La Rosa, Casale dei Pini e Il Saraceno, approvati nel 2013 e ora sbloccati. Cita soprattutto l’ex Svar, oggi Olim Palus, rimasto fermo per anni a causa dei contenziosi e per il quale «la delibera di approvazione definitiva è ormai pronta». Passa poi agli strumenti di pianificazione che stanno per arrivare a conclusione,a partire dal Masterplan del centro storico, per proseguire con i borghi e la Marina.

Entrate in crescita e progetti in corso

Ampio spazio viene dedicato alle risorse finanziarie incassate dal settore, che, secondo i dati presentati dall’assessora, mostrano un andamento complessivamente positivo. Per i Permessi a Costruire relativi all’edilizia privata, le entrate sono passate dai 697mila euro del 2022 a 1,46 milioni di euro nel 2025, con una previsione di 1,348 milioni per il 2026. Per il Sue, lo Sportello unico per l’edilizia, si è passati da 2,477 milioni di euro nel 2022 a 3,605 milioni nel 2025, con una previsione analoga per il 2026. In crescita anche gli introiti derivanti dal condono edilizio, saliti dai 475mila euro del 2022 ai 771mila del 2025.

Annalisa Muzio

Il trend riguarda anche i permessi per gli impianti di produzione di energia da fonti alternative. Per il 2026 la previsione è di 2 milioni di euro, ma, considerando il volume delle richieste, le entrate potrebbero raggiungere i 3,5 milioni. L’assessora richiama inoltre l’attività di pianificazione territoriale, con i progetti finanziati dal Pnrr e i contratti di quartiere: «Parliamo di 50 milioni di euro di risorse complessive che il settore sta gestendo».

Per quanto riguarda l’adeguamento del Piano territoriale paesaggistico, annuncia che il provvedimento sarà presto portato in commissione, con la richiesta di un alleggerimento dei vincoli, in particolare nella zona della Marina.

Piani particolareggiati, priorità e risorse

È proprio sui Piani particolareggiati esecutivi (Ppe) che si concentra una delle questioni più controverse. Muzio ribadisce che il cronoprogramma segue le linee di mandato della sindaca e tiene conto del diverso stato di avanzamento dei singoli piani.

Il Comune di Latina

L’assessora pone però una condizione precisa: «Per ogni Ppe, prima dell’approvazione definitiva, devono esserci i fondi per realizzarne le previsioni». Un impegno economico significativo, quantificato in 3 o 4 milioni di euro per ciascun piano. Quanto ai piani annullati dieci anni fa, spiega che gli uffici stanno effettuando valutazioni costanti, anche alla luce dei numerosi contenziosi ancora da definire.

Muzio rivendica quindi il lavoro svolto in collaborazione con la commissione consiliare, sottolineando che tutte le delibere sono passate al suo esame e che alcune sono state votate anche dalla minoranza. Un’attività impegnativa, rimarca, resa possibile dal lavoro degli uffici.

«L’assessore è il braccio operativo del sindaco»

La conferenza stampa diventa anche l’occasione per affrontare direttamente le indiscrezioni sulle sue possibili dimissioni, che l’assessora smentisce. «Il ruolo di assessore non ci appartiene, non è nostro. Quando un sindaco ci dà fiducia, noi mettiamo in campo il programma sindacale, siamo il suo braccio operativo. Poi, tutto è perfettibile. Ma le cose si dicono nelle sedi opportune e con i giusti toni».

La giunta comunale con la sindaca Matilde Celentano

Muzio richiama anche le difficoltà organizzative del settore: «Le riunioni sono state fatte, ma bisogna essere realisti: io ho sei persone e quattro sono impegnate sui Pnrr fino a dicembre. O mi si rimprovera che metto sotto stress gli uffici, oppure cerchiamo di lavorare con un senso di praticità».

Poi il riferimento diretto alle tensioni politiche degli ultimi giorni: «Venerdì sera, dopo l’uscita di un partito che considero parte della maggioranza, ho chiamato la sindaca e mi sono chiesta: “Perché accade questo?”. Ma è finita lì». E aggiunge: «Se un assessore lavora ed è affidabile, è poco edificante per la città creare continuamente situazioni di contrasto. Io mi sento sostenuta da tutta la città».

Durante la conferenza stampa i giornalisti pongono le loro domande e ricevono le risposte dell’assessora. Anche Coriddi alza la mano per intervenire, ma l’addetta stampa del Comune lo ferma: «È una conferenza stampa, è per i giornalisti».

La replica di FI: «Manca una visione del futuro»

Stefano Cardillo

Poche ore dopo arriva la risposta ufficiale di Forza Italia. A firmarla sono il coordinatore cittadino Stefano Cardillo e il capogruppo in Consiglio comunale Fausto Furlanetto. I toni sono durissimi. «L’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina aveva l’occasione per dare risposte che i cittadini attendono da anni ed invece si è limitata a fare un elenco del già noto, confermando la totale assenza di pianificazione e programmazione», scrivono i due esponenti azzurri.

Secondo Cardillo e Furlanetto, nessuno degli interrogativi sollevati da Forza Italia avrebbe ricevuto una risposta nel merito. Un fatto che, a loro giudizio, confermerebbe «che il settore è completamente ingessato, che non esiste alcuna visione del futuro della città e che il “metodo” che si intende seguire sino al termine della consiliatura è quello degli interventi spot realizzati sull’onda della casualità».

L’attacco prosegue sul ruolo dell’assessorato: «È senza dubbio uno dei più importanti all’interno della giunta e non può essere guidato come se fosse stato ereditato per discendenza». Per i due esponenti, ruoli e funzioni devono essere esercitati nel rispetto delle istituzioni, con chiarezza negli indirizzi, rispetto delle competenze e disponibilità al confronto con il Consiglio comunale e la commissione.

La nota assume poi un tono ancora più politico, chiamando in causa il passato di Muzio all’interno di Forza Italia. «Prendiamo atto, pur non condividendola, dell’esigenza dell’assessore di spostare l’attenzione dai temi, magari cercando di creare i presupposti per approdare ad altri lidi. Ma su un punto non accettiamo lezioni da alcuno, soprattutto da chi nel 2023 si è candidata con Forza Italia alle elezioni regionali, ringraziandoci pubblicamente “per averle offerto questa grande opportunità”».

Cardillo e Furlanetto ricordano inoltre l’elezione di Muzio in Consiglio provinciale, avvenuta con il sostegno del partito, e le sue dichiarazioni di ringraziamento per la fiducia ricevuta. «La politica è coerenza e richiede, per essere esercitata in modo credibile, di evitare amnesie e vuoti di memoria», concludono.

Il Consiglio comunale di Latina

Forza Italia ribadisce infine la propria posizione: «Fermo restando il contenuto dell’intervento del consigliere comunale Giuseppe Coriddi, al quale ci auguriamo che prima o poi sarà data risposta nel merito, non intendiamo arretrare di un solo passo rispetto all’esigenza di programmazione e pianificazione del presente e del futuro di Latina, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini, che è l’unico principio a cui ogni nostra azione è ispirata».

Celentano chiamata a ricucire lo strappo

Matilde Celentano

A questo punto, la sindaca Matilde Celentano è chiamata a trovare un punto d’incontro tra le parti. La maggioranza non può permettersi un nuovo rimpasto di assessorati, dopo quanto già accaduto a marzo con la vicenda Nasti-Addonizio.

Né può permettersi che le tensioni interne si aggravino in uno dei momenti più delicati della consiliatura, segnato anche dalla messa in mora per 41 milioni di euro notificata dalla curatela di Latina Ambiente.

Lo scontro sull’Urbanistica, dunque, va ben oltre la sequenza con cui vengono portati in commissione i Piani particolareggiati. Sul tavolo ci sono il metodo di governo della città, le priorità della pianificazione e gli equilibri politici della maggioranza. E ora spetta alla sindaca evitare che il confronto si trasformi in una crisi politica più ampia.