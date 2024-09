Latina, tra Provincia e Comune la guerra dei rom

Braccio di ferro duro sulla ex Rossi Sud e sulla gestione della vicenda delle famiglie rom ospitate nel sito da ormai 26 mesi

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

È ormai braccio di ferro duro tra Comune e Provincia di Latina sulla ex Rossi Sud e sulla gestione dei rom ospitati da ormai 26 mesi. Cioè dall’incendio che nel luglio 2022 distrusse l’antico campo di ospitalità “Al Karama”, presso la struttura di proprietà dell’ente Provincia. Un’ospitalità che avrebbe dovuto essere temporanea, ma che si è trasformata in un’odissea di due anni. (Leggi qui: Al Karama, ora è urgente trovare una soluzione).

In particolare per il Comune, che ha subito ritardi su ritardi, dovuti in parte alla necessità di sciogliere i nodi con la Regione sulla competenza per la bonifica del vecchio sito. Poi in parte alla ditta incaricata di montare i moduli abitativi nel nuovo sito, accanto a quello vecchio. Di fatto, nel corso dei 26 mesi trascorsi, la Provincia ha più volte sollecitato ad accelerare i tempi, in modo da riavere i propri locali: per destinarli ad altri progetti.

Tre filoni economici su cui dibattere

Il palazzo della Provincia di Latina

Nel frattempo, molti dei nuclei familiari che erano ospitati presso la ex Rossi Sud si sono allontanati: al momento, ne sono rimasti sei, per un totale di 25 persone tra adulti e minori. In tutto questo, si sono inserite le questioni economiche tra Provincia e Comune.

Tre sono i filoni: le utenze, i danni, il canone di locazione. Le prime sono i costi relativi a energia, acqua, gas. Le seconde sono invece relative al dover rifondere i danni provocati dalle persone ospitate. Il terzo filone è la richiesta dell’ente di via Costa di ricevere anche un canone diciamo “di locazione”.

Oltre a tutto questo, il Comune ha dovuto affrontare anche le spese per le vettovaglie, per il trasporto (degli adulti verso il lavoro e dei minori verso le scuole). Per l’acquisto e il montaggio dei moduli abitativi nel nuovo campo, per le intese con le associazioni che dovranno monitorare il nuovo campo per l’autonomia abitativa e via dicendo.

Il “niet” di Piazza del Popolo sulle locazioni

Il vecchio campo

Ma il braccio di ferro è nei confronti dei primi tre filoni. Il Comune è concorde nel pagare le utenze e rifondere i danni. Per le prime, sono già stati stanziati a inizio anno 150mila euro. Mentre i danni vanno via via quantificati e l’assessore comunale al Bilancio e Patrimonio Ada Nasti ha effettuato più sopralluoghi per verificare la situazione.

C’è un netto “niet” invece da parte di piazza del Popolo per l’ipotesi “canone di locazione”: il Comune, infatti, non ritiene corretto che la Provincia possa chiedere un canone, di fronte a un’emergenza.

Tutto questo è nuovamente emerso un giorno fa in commissione Bilancio: anche a fronte delle numerose lettere di sollecito da parte della Provincia, i due consiglieri – sia comunali che provinciali – Renzo Scalco e Dario Bellini, in maniera bipartisan hanno interrogato la Nasti sulla situazione.

Le interrogazioni alla Nasti

L’ex commissario Carmine Valente

Lo hanno fatto evidenziando le difficoltà dei dirigenti di via Costa ad affrontare spese che dovrebbero rifuse da piazza del Popolo. E il fatto che, a una riunione tecnica tra i due enti convocata per il 5 settembre, il Comune non si sia presentato. La Nasti ha ribattuto come non fosse a conoscenza della convocazione.

Ma soprattutto il fatto che un accordo ci sarebbe: «È stato predisposto già a maggio del 2023, ma non era stato firmato». Ovvero, in epoca commissariale, quando in piazza del Popolo c’era Carmine Valente a guidare l’ente e la Nasti era sub commissaria, con specifiche competenze sul Bilancio.

Da parte del Comune, emerge fiducia nel fatto che un’intesa sarà trovata a breve, mentre in Provincia si continua a fare pressione. In parte per i fondi, in parte per riavere i locali. Intanto, i nuclei attendono.