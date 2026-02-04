Latina, una nuova bufera su Abc: si dimette il comitato di sorveglianza

L'organismo, composto dalle associazioni dei consumatori, lancia accuse pesanti contro l'Amministrazione. L’assessore Addonizio replica ma crea un’altra spaccatura nella maggioranza: “Non è Noi moderati a voler svuotare l’azienda”. La società intanto resta nel guado con i cittadini che sperano in una città più pulita e in una Tari meno cara

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

È di nuovo tempesta a Latina su Abc, l’Azienda dei Beni Comuni che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. L’altra sera il Comitato di Sorveglianza di Abc, composto dai rappresentanti provinciali delle associazioni dei consumatori, ha annunciato le proprie dimissioni. E lo ha fatto con una nota durissima, in cui parla di “muro di gomma” da parte dell’Amministrazione comunale e della governance aziendale.

“Nonostante lo Statuto aziendale attribuisca al Comitato precise funzioni di monitoraggio e partecipazione attiva – scrivono Alessandro Loreti, Antonio Formiconi, Laura Ardia, Daniele Mazzoli e Luca Stocco – la realtà dei fatti ha ridotto il nostro ruolo a quello di un semplice figurante di facciata”.

Cosa è successo? “Le reiterate richieste di confronto congiunto, inviate ufficialmente al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e ai vertici di ABC, sono state sistematicamente ignorate. E mentre il servizio di raccolta subisce variazioni di calendario e si progetta il futuro dell’azienda con un nuovo piano, il Comitato viene costantemente tenuto “all’angolino”, privato della possibilità di esercitare il proprio mandato istituzionale”, hanno chiosato dal comitato.

Gli strali del comitato, la replica di Addonizio

L’assessore Franco Addonizio

Ma non c’è solo questo: il comitato accusa anche il fatto che “è ormai evidente come l’indecisione dell’amministrazione e i continui scontri interni alla maggioranza si stiano scaricando direttamente sulla gestione aziendale paralizzando la stessa Abc Latina, priva di una guida solida e di un indirizzo univoco”.

“Il sospetto, che col passare dei giorni diventa certezza, è che dietro questa apparente inerzia vi sia la volontà di condurre l’azienda verso un “binario morto”. Un deliberato depotenziamento che, negando investimenti e sviluppo, mette a rischio il futuro di un servizio essenziale che appartiene a tutta la cittadinanza”,hanno sottolineato dal comitato.

“Non è Noi Moderati ad indebolire Abc”

La sede di Abc

Ma l’assessore all’Ambiente del Comune di Latina, Franco Addonizio (Noi Moderati) non ci sta. E ribatte, rilanciando anche una spaccatura in maggioranza: “Abc rappresenta un presidio strategico per la città e deve restare un’azienda pubblica solida, al servizio dei cittadini di Latina. Se in questi anni qualcuno ha provato a creare problemi all’azienda, a indebolirla o a metterne in discussione la tenuta, non è certo Noi Moderati”.

“Il nostro impegno in favore di Abc è sotto gli occhi di tutti: l’abbiamo difesa nei fatti, nelle sedi istituzionali e nel dibattito pubblico, spesso assumendoci responsabilità e affrontando polemiche. Per questo respingere queste accuse è, da parte nostra, un atto doveroso”.

Un’accusa durissima nei confronti delle altre forze di governo cittadino del centrodestra. È nota infatti la posizione di FI che intenderebbe andare verso una gara per un affidamento esterno a un soggetto privato. Come anche fibrillazioni della Lega per evitare che Abc divenga una “multiservizi”, preferendo piuttosto che resti a occuparsi di rifiuti (facendolo meglio, è il sottinteso).

“Mai rifiutato il confronto”

L’assessore Addonizio e la sindaca Matilde Celentano

Addonizio rimanda poi al mittente le accuse di mancato dialogo con il comitato: “Non ho mai negato un incontro al comitato, né ho mai rifiutato il confronto. Affermare il contrario significa non dire la verità oppure dimenticare, e sarebbe altrettanto grave, i numerosi incontri e i momenti di dialogo che ci sono stati e che gli stessi componenti del comitato conoscono bene”.

“Le dimissioni del comitato sono una scelta che rispettiamo, ma non possono diventare il pretesto per riscrivere la storia o per individuare capri espiatori che non esistono. La città di Latina merita chiarezza, non ricostruzioni comode né tantomeno accuse infondate verso chi non si è mai tirato indietro rispetto alla responsabilità forte e concreta che sentiamo, e abbiamo sempre dimostrato, nei confronti dei cittadini di Latina”.

Abc, intanto, resta nel guado, tra il Comune che boccia i bilanci e la governance aziendale che li rimanda al mittente. C’è attesa, ora, per il nuovo piano industriale, che, secondo le indiscrezioni, sarebbe ormai alle battute finali. Varato quello, si dovrà certificare, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità economica. A quel punto, costi alla mano, si potrà elaborare il Piano economico e finanziario, che dovrà essere approvato entro il 30 aprile. Intanto, i cittadini aspettano: che la città sia più pulita e che la Tari costi meno.