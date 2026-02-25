Latina, vertice senza Forza Italia: il centrodestra si conta e si interroga

Riunione romana tra FdI e Lega senza Forza Italia: segnale politico chiaro sulla crisi al Comune di Latina. La maggioranza regge nei numeri ma si assottiglia nella sostanza. Rimpasto possibile, ma il nodo è l’alleanza.

A Latina il centrodestra si è fermato a guardarsi allo specchio. E non è stato un esercizio estetico: è stato un esame di coscienza amministrativa. E politica. Il vertice informale tenuto ieri a Roma tra i “colonnelli” di Fratelli d’Italia e della Lega, senza Forza Italia, ha il sapore delle riunioni che si convocano per verificare l’entità dei danni e verificare le condizioni per proseguire.

Presenti il senatore Nicola Calandrini (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia), il senatore Claudio Durigon (vice segretario nazionale della Lega), la deputata Giovanna Miele (Lega). Assente il senatore Claudio Fazzone e non ‘per precedenti impegni‘ ma per chiaro messaggio politico. Lui, sugli assetti al Comune di Latina è stato perplesso fin dall’inizio. Non si è trattato di un normale confronto tra alleati.

È stato il tentativo di capire se l’alleanza regge ancora oppure se sta diventando una somma di diffidenze. Perché quando la politica comunale arriva a Roma, significa che il problema ha superato la soglia del municipio.

Linea sottile

Claudio fazzone (Forza Italia), Claudio Durigon (Lega), Nicola Calandrini (FdI)

A Latina la maggioranza che sostiene la sindaca Matilde Celentano non è ancora aritmeticamente caduta. Ma politicamente è assottigliata, logorata, sospesa. E la differenza tra i numeri e la sostanza, in politica, è tutto.

Il dato che pesa non è solo l’assenza di Forza Italia dal tavolo romano. È il segnale plastico di una frattura. La coalizione si è presentata unita alle elezioni ma oggi si ritrova a interrogarsi sulla propria identità amministrativa. Quando i Partiti di governo si incontrano senza uno dei contraenti principali, significa che la fiducia non è più un dato acquisito.

Nel Palazzo intanto si accumulano episodi che non fanno rumore ma scavano: commissioni disertate, voti mancanti, tensioni sul bilancio, microfratture che diventano abitudine. Non è la crisi spettacolare che produce titoli roboanti. È l’erosione lenta che svuota l’azione amministrativa. Nella vicina Frosinone non stanno meglio, con ogni probabilità il sindaco Riccardo Mastrangeli pagherebbe per avere un clima pacato come quello nel quale vive la sua collega Matilde Celentano. Ma sul piano del logoramento c’è poco da fare differenze.

Ipotesi rimpasto

La verità è che Latina è diventata il laboratorio di un centrodestra che a livello nazionale appare compatto ma nei territori rivela crepe. Tanto a Latina quanto a Frosinone. La sindaca resta in carica ma il vertice romano certifica che il problema è politico prima ancora che numerico.

Si parla di rimpasto, di redistribuzione di deleghe, di nuovi equilibri. Ma il nodo non è la composizione della giunta. È la capacità della coalizione di riconoscersi ancora in un progetto comune. Perché governare non significa solo occupare caselle. Significa condividere una direzione.

C’è chi sostiene che il clima sia stato ultimativo, drammatico, a ridosso della tragedia: “o si cambia o si va a casa”. C’è chi nega ed assicura che fosse solo la teatralità del momento, pur non negando la severità del quadro. In realtà c’è un interrogativo di fondo: cambiare cosa? Le persone? I metodi? O l’idea stessa di alleanza?

Latina non è soltanto un Comune in difficoltà. È il punto in cui si misura la tenuta di un modello politico. Se l’asse tra i Partiti non trova una sintesi, la maggioranza rischia di restare in piedi ma senza slancio, in equilibrio su un crinale stretto. E la politica, quando perde slancio, smette di governare e comincia a sopravvivere.

Il vertice romano non ha chiuso la partita. L’ha soltanto resa esplicita. E a volte è già questo il segnale che una stagione sta finendo, o che deve essere riscritta.