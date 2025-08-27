Laureati in crescita: Frosinone batte Latina, Rieti e Viterbo

“Lo studio è come la luce che illumina la tenebra dell’ignoranza”. Lo ha scritto il XIV Dalai Lama del Tibet, premio Nobel per la pace nel 1989. Eppure, in Italia quella luce fatica ancora a diffondersi in modo uniforme. L’Italia si colloca al penultimo posto in Europa per percentuale di giovani laureati tra i 25 e i 34 anni: solo il 31,6 %, contro una media UE del 44,1 %. I paesi più virtuosi come Irlanda (65,2%), Lussemburgo (63,8%) e Cipro (60,01%) mostrano quanto sia possibile investire seriamente nell’istruzione terziaria.

L’indagine di Openpolis

L’università La Sapienza

A rivelarlo è una interessante indagine di Openpolis pubblicata in queste ore sul sito web della Fondazione. Dalla quale emerge che in Italia nel 2024 il 31,6% dei giovani tra 25 e 34 anni era in possesso di un titolo di studio accademico.

Dato in crescita rispetto al 30,6% dell’anno precedente e al 29,2% del 2022, ma che pone il nostro paese al penultimo posto in Ue, prima della Romania (23,2%). Il primo Paese europeo per numero di laureati (Irlanda) ha più del doppio di quelli dell’Italia: 65 contro i nostri 31.

La situazione in Italia

La provincia di Siracusa è quella con meno laureati sotto i 40 anni. In questa zona della Sicilia infatti il 15,2% dei residenti tra 25 e 39 anni ha un titolo di studio terziario. Poco sopra l’area di Foggia (15,8%). A seguire, Brindisi (18,5%), Reggio Calabria (18,6%) e Benevento (18,9%) mostrano una quota di laureati leggermente superiore, anche se restano sotto la soglia di un laureato ogni 5 residenti con meno di 40 anni.

La facoltà di Lettera di Cassino

Raggiungono invece questa soglia le province di Imperia (20,1%), Sud Sardegna (20,1%), Crotone (20,2%), Cuneo (20,3%) e Barletta-Andria-Trani (20,7%), pur restando molto lontane dalla media nazionale pari al 30,9% nel 2024.

Le province più performanti. Al contrario, la città metropolitana di Bologna è quella con più persone con meno di 40 anni laureate (48,8%), seguita da Trieste (45,9%) e Milano (45,5%).

Il quadro nel Lazio

Secondo il report di Openpolis elaborato su dati Istat relativi al 2024, nelle Province del Lazio, la percentuali di laureati (giovani 25-34 anni) è la seguente: Roma 39,5 %, Frosinone 27,3 %, Viterbo 25,5 %, Rieti 23,9 % e Latina 22,4 %.

La sede di Frosinone di Unicas

Frosinone si colloca al secondo posto nel Lazio, dopo Roma, superando Viterbo, Rieti e Latina. Un dato che, pur inferiore alla media nazionale (30,9 %), rappresenta un segnale incoraggiante per un territorio spesso marginalizzato nei dibattiti sull’alta formazione.

La provincia di Frosinone, storicamente legata a un tessuto produttivo industriale e manifatturiero, sta lentamente cambiando pelle. L’aumento dei laureati è il frutto evidentemente di una combinazione di fattori: una maggiore consapevolezza delle famiglie sull’importanza dell’istruzione; un ruolo sempre crescente dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che intercetta studenti anche da aree limitrofe; una domanda crescente di profili qualificati da parte delle imprese locali.

Un dato che non deve accontentare

Tuttavia, il dato del 27,3% resta ancora lontano dai livelli di eccellenza di Roma e delle grandi città del Nord. Serve un piano strategico regionale per potenziare l’orientamento scolastico; rafforzare i legami tra università e imprese; incentivare il rientro sul territorio dei giovani laureati che si sono trasferiti in cerca di occupazione.

Un laboratorio universitario

La Ciociaria non è fanalino di coda, ma neppure locomotiva. È una provincia che, nonostante le tante oggettive criticità, mostra segnali di vitalità culturale e accademica, ma che necessita di politiche mirate per colmare il divario con Roma e con le medie europee. In un Lazio spaccato tra capitale e periferie, Frosinone può diventare il baricentro di una rinascita universitaria del Sud della regione.