L’automotive che se ne va: la Ciociaria davanti al bivio industriale

La crisi del comparto automotive colpisce in silenzio la provincia di Frosinone. Tra fabbriche che chiudono, competenze che si perdono e ipotesi di riconversione controverse, resta un’unica domanda: c’è ancora una politica industriale capace di guardare al futuro?

La crisi dell’indotto automobilistico non è più una previsione: è una realtà. In provincia di Frosinone assume i contorni di una vera e propria desertificazione industriale. Fabbriche che rallentano, commesse che spariscono, aziende storiche che riducono le attività o chiudono definitivamente. Riorganizzazioni di gruppi industriali un tempo solidi stanno trascinando con sé un intero ecosistema produttivo fatto di piccoli subfornitori, oggi in gran parte scomparsi o ridotti a una fragilità strutturale.

Non è solo una questione di bilanci o statistiche. In Ciociaria si sta perdendo know-how manifatturiero, competenze costruite in decenni di lavoro, specializzazione e innovazione. Un patrimonio che ha reso competitivo il territorio e che oggi rischia di dissolversi nell’indifferenza generale.

La congiura del silenzio sull’automotive

Capannoni sempre più vuoti in Ciociaria

Il silenzio è l’aspetto più inquietante. Perché il declino, quando non fa rumore, sembra quasi accettabile. E invece prepara danni profondi, difficili da recuperare. Ogni fabbrica che rallenta porta con sé meno ordini, meno lavoro indiretto, meno futuro per intere filiere.

In questo contesto, la tenuta sociale del territorio ciociaro è strettamente legata alla sopravvivenza dell’industria dell’automotive. Senza una visione, il rischio non è solo perdere posti di lavoro ma smarrire definitivamente una vocazione produttiva che ha fatto della provincia di Frosinone uno dei poli manifatturieri più importanti del Centro Italia.

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio Raffaele Trequattrini si sta consumando nel tracciare previsioni realistiche e preparare strade. Piani A, Piani B e Piani C che possano portare ad un assetto capace di mettere in sicurezza il comparto industriale ciociaro. A sollecitargli in continuazione l’individuazione di quei percorsi ed il tracciamento di quelle vie di salvataggio è il vicepresidente della Regione Roberta Angelilli. Ma onestà impone di dire che per quanto possano impegnarsi, una soluzione può arrivare solo da un approccio di sistema che preveda il Lazio come parte del Paese e l’Italia come porzione dell’Europa.

Tradotto: il Lazio deve farsi trovare pronto, con il professor Trequattrini coi piani A, B, C e fino a tutto l’alfabeto sotto al braccio, ma l’assessore Angelilli potrà srotolarli solo quando l’Italia avrà contribuito a tracciare con l’Europa una rotta capace di dare un futuro alla manifattura di tutto il continente. Perché l’attuale piano, Il Green Dreal, finora ha favorito solo Cina e India, soffocando la nostra potenzialità industriale, spingendo verso l’Asia tutta la produzione.

L’unico segnale concreto e il tempo che stringe

Una linea di produzione Dr Automobiles

Dentro questo scenario cupo, l’arrivo del Gruppo DR con l’acquisizione dello stabilimento ex Saxa Gres di Anagni rappresenta ad oggi l’unico segnale in controtendenza. Una delle prospettive industriali concrete sulle quali considerare uno dei possibili piani A, B e C e fino a tutto l’alfabeto. Non una soluzione totale ma un segnale reale, fondato su produzione, lavoro e filiera.

Perché si parla ancora di possibilità e non di certezza? Perché si è in attesa di conoscere il piano di investimenti e sviluppo. È da lì che si capirà se esiste ancora la possibilità di tornare a produrre automobili nella provincia di Frosinone . Tutto il resto, al momento, resta teoria industriale. E tale resterà fino a quando il Paese e l’Europa non ci diranno dove intendono andare.

Il sindacato diviso

Uno scenario incerto sul quale non aiuta l’attuale divisione del sindacato. Cisl e Cgil hanno visioni che non coincidono.

Enrico Coppotelli

Il Segretario Generale Cisl del Lazio Enrico Coppotelli indica da tempo la via della riconversione degli spazi lasciati liberi da Stellantis su Cassino Plant. Più o meno metà stabilimento è inutilizzata e resterà vuota anche se dovesse ripartire la produzione nel 2028. Alle moderne industrie dell’Automotive non servono più gli spazi che erano necessari per fabbricare le Fiat 126, le Fiat 131, ma anche le Fiat Brava o le Alfa Romeo Giulietta. Per Coppotelli, quegli spazi non possono restare vuoti e vanno convertiti guardando la direzione che l’Europa ha preso: realisticamente servono droni, ne serviranno tanti e sempre migliori; serviranno per scopi militari ma anche civili. Invita a guardare lì.

Sandro Chiarlitti

Una visione sulla quale si mette in posizione nettamente contraria Sandro Chiarlitti, Segretario regionale Filctem Cgil: parla apertamente di una trasformazione silenziosa che nessuno vuole davvero vedere. Una trasformazione che rischia di essere governata da illusioni e scorciatoie. Per lui la via della riconversione sulla Difesa è un’idea irrealizzabile sul piano industriale e profondamente sbagliata sul piano culturale e sociale. Ritiene che significherebbe certificare la fine di un manifatturiero pensato per produrre mobilità, innovazione e valore civile, non strumenti di morte.

I numeri che rompono il silenzio

Il problema è che le due tesi non sono in conflitto. La realtà è che a Piedimonte San Germano c’è spazio per entrambe le produzioni. Anzi. L’unica cosa che non manca è lo spazio: mancano le produzioni, sia del settore automotive che di droni. Dove va l’automotive italiano, con ogni probabilità non lo sa nemmeno Stellantis: ancora oggi si è in attesa di conoscere l’annuncio del piano. Per il momento si assiste solo a continue dismissioni di interi segmenti.

In un panorama industriale segnato da arretramenti, incertezze e chiusure, i numeri di DR Automobiles stonano per chiarezza. Non perché raccontino un miracolo, ma perché dimostrano che produrre auto in Italia, oggi, non è ancora un’utopia.

Antonella Tortola, amministratore delegato Dr Automobiles

Nel 2025 il gruppo molisano ha venduto 34.286 vetture, portando il fatturato a 1 miliardo e 300 milioni di euro. Un record storico per l’azienda fondata da Massimo Di Risio, che ha costruito la propria crescita senza scorciatoie finanziarie, ma puntando su prodotto, rete commerciale e adattamento tecnologico. È per questo che ha acquisito l’area ex Saxa Gres di Anagni, con l’intenzione di realizzarci il secondo polo produttivo del Gruppo.

DR oggi è presente con sei marchi (DR, EVO, Sportequipe, Tiger, ICH-X e Birba), 23 modelli e una gamma che copre benzina-GPL, diesel, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrico. Il cuore delle vendite resta l’ibrido benzina-GPL, che rappresenta l’80% delle immatricolazioni, con modelli come DR 5.0 e DR 6.0 stabilmente ai vertici della categoria. I numeri assumono ancora più peso se messi in prospettiva: DR ha superato marchi storici come Alfa Romeo, Suzuki, Nissan e Mini nel mercato italiano, collocandosi subito dietro brand globali con decenni di presenza industriale.

E non si tratta di un fuoco di paglia. Il gruppo ha retto all’urto della pandemia ed è uscito dal 2020 più forte di prima, consolidando una rete che oggi conta 412 punti vendita e 421 centri di assistenza. Numeri che, letti nel contesto della crisi dell’indotto, non sono propaganda, ma un dato politico-industriale: quando c’è una strategia, il manifatturiero non muore. Resiste.

Dalla nicchia al mercato europeo dell’automotive

Lo stabilimento DR di Macchia d’Isernia

Se i numeri raccontano il presente, le scelte strategiche di DR spiegano perché l’operazione Anagni non è una scommessa avventata. Il gruppo non sta difendendo una posizione: sta allargando il campo di gioco. Nel 2026 è previsto lo sbarco diretto sui mercati di Belgio, Francia e Germania, tre piazze ad altissima competizione. Non mercati di sbocco “facili” ma il cuore dell’automotive europeo. Una decisione che segna il passaggio definitivo da marchio nazionale a player continentale.

Per sostenere questa crescita, DR ha avviato il raddoppio del sistema automatizzato inaugurato appena due anni fa. Un investimento pesante, coerente con una trasformazione che non riguarda solo la produzione ma anche il post-vendita: nuovi manager, sistemi informativi avanzati, una struttura pensata per fidelizzare il cliente, non solo vendergli un’auto.

Il capannone ex Saxa Gres (Foto Igor Todisco)

È qui che l’operazione Anagni assume un valore che va oltre il singolo stabilimento. Non come semplice sito produttivo, ma come possibile nodo di una filiera che può tornare a respirare. Logistica, subfornitura, servizi, competenze. DR non promette miracoli. Non parla di migliaia di assunzioni immediate. Ma porta una cosa che oggi manca quasi ovunque: una traiettoria industriale credibile.

In un territorio dove l’auto sta scomparendo senza rumore, l’esistenza di un gruppo che cresce, investe e guarda all’Europa cambia il quadro. Non basta da sola a salvare l’indotto. Ma dimostra che la crisi non è una condanna naturale. Il resto dipenderà dalla politica industriale. Ma almeno, questa volta, c’è qualcosa di concreto da cui partire.

Le illusioni pericolose e la richiesta di certezze

Fca Cassino Plant, operai all’ingresso in stabilimento

Ma occorre che anche il sindacato si sintonizzi. Per Chiarlitti c’è un aspetto che viene spesso rimosso: le armi, per sostenere un’industria, devono essere vendute. E le armi si vendono solo se c’è la prospettiva di una guerra. Ma la guerra non costruisce benessere diffuso, non crea sviluppo stabile, non genera futuro. Arricchisce pochi e lascia macerie economiche, sociali e morali.

Per Coppotelli dallo sviluppo dell’industria bellica sono nati molti dei successi industriali in campo civile: le flotte degli aerei da guerra trasformati in aerei civili hanno alimentato la nascita dei voli moderni, le soluzioni per la costruzione e la riparazione delle auto in condizioni estreme hanno condizionato le moderne catene di montaggio. Sarà lo stesso per i droni che potrebbero essere il futuro del delivery ad ogni livello, alleggerendo il traffico sulle strade. Ma l’importante è partire.

Il Comune denominatore è che la provincia di Frosinone ha bisogno di fabbriche che producano, di investimenti veri, di una filiera dell’automotive accompagnata nella transizione senza essere sacrificata. Perché se il declino continuerà a essere ignorato, non sarà più silenzioso. Sarà definitivo.