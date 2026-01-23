Lavori al centro storico, l’indagine di mercato scatena una bufera su Querqui

A Ceccano tensione alle stelle per un bando mancante l’indicazione del calcolo dei corrispettivi da porre a base dell’affidamento. Fratelli d'Italia all'attacco con una nota ed un'interrogazione pesantissime contro l'Amministrazione. Nel mirino l'assessora De Santis. “Trasparenza a singhiozzo, pronti a chiamare l'ANAC”. E l’Ordine degli Architetti “bacchetta” il Comune

C’è un modo per capire quando una polemica non è solo politica ma anche tecnica: quando entra in scena un Ordine professionale. Non un post, non un commento sotto una foto, non una diretta serale. Una nota, protocollata, con dentro parole fredde e taglienti: completezza degli atti, trasparenza, documenti mancanti.

È su quel terreno che Fratelli d’Italia di Ceccano ha deciso di piazzare la bandierina, con un comunicato che suona come“riceviamo e pubblichiamo” ma in realtà è una sfida frontale all’amministrazione Querqui: “A dispetto degli annunci di campagna elettorale, sembra avere seri problemi sul tema della trasparenza e della legalità nelle procedure di affidamento”.

Il precedente dello scuolabus: il primo campanello

Il tanto discusso servizio scuola bus di Ceccano

La premessa è già un’accusa: “Avevamo sollevato dubbi sulla trasparenza della procedura scuolabus”. Un capitolo che l’opposizione considera la prova generale di un metodo: procedure percepite come opache, comunicazione a rincorsa, e quella sensazione – politica prima ancora che amministrativa – di “gestione che si incarta”. (Leggi qui: Scuolabus, lunedì si riparte. E l’opposizione conta i bulloni).

Poi arriva “la notizia di queste ore”. E qui, dicono, la faccenda sarebbe più seria. Secondo la ricostruzione di FdI, il Comune avrebbe pubblicato una gara-indagine di mercato per individuare un tecnico al quale affidare una verifica sulla qualità dei lavori legati al centro storico. Fin qui, ordinaria amministrazione. Se non fosse – scrivono – che nell’atto mancava un elemento decisivo: l’indicazione del calcolo dei corrispettivi da porre a base dell’affidamento.

Il punto, spiegato senza giri: se chiedi ad un professionista di periziare un lavoro ma non metti sul tavolo “quanto vale” l’affidamento (e come lo calcoli), stai chiedendo loro di entrare in partita alla cieca, di tuffarsi in un lavoro senza sapere quanto sarà complesso e quanto tempo richiederà; quindi senza avere gli elementi base per stabilire il tuo compenso.

L’interrogazione di Bianchini–Di Pofi–Macciomei

FdI sostiene che, dopo la segnalazione, il 22 gennaio l’atto sarebbe stato rettificato e i documenti mancanti sarebbero stati inseriti. Ed è qui che la polemica cambia marcia: perché una rettifica può essere letta in due modi. O come una correzione fisiologica. Oppure come la prova che, prima, mancava davvero un pezzo. E Fratelli d’Italia sceglie il secondo film.

Ginevra Bianchini, consigliere d’opposizione

I consiglieri Ginevra Bianchini, Ugo Di Pofi e Alessia Macciomei annunciano di aver protocollato una interrogazione urgente a risposta scritta, allegata – dicono – al comunicato.

Bianchini mette nero su bianco l’obiettivo: chiedere al sindaco e agli assessori competenti di riferire se sia arrivata davvero una lettera dell’Ordine degli Architetti e soprattutto spiegare perché non fosse indicato il calcolo dei corrispettivi. Non è una domanda generica. È un colpo mirato:“Chi sapeva cosa, quando, e perché non c’era”.

Più che fare le pulci, l’opposizione punta a mettere in imbarazzo la maggioranza. Perché è davvero raro che ci si dimentichi un pezzo del genere nel lanciare una ricerca di mercato ed è ancora più raro che l’Ordine degli Architetti intervenga facendo una solenne tirata d’orecchie , invitando gli iscritti a non partecipare perchè, in quella forma, la gara non è regolare.

“Non è vizio di forma. Qui si snatura la procedura”

Se Bianchini punta il dito, Rino Liburdi (presidente del Circolo FdI) alza il volume. E lo fa con una frase che è insieme ironica e minacciosa: “Si sta sfiorando il ridicolo oppure bisogna preoccuparsi per la potenziale opacità di certe scelte?”.

L’assessora Mariangela De Santis

Poi il passaggio che pesa: per Liburdi non si tratta di una semplice dimenticanza, perché l’omissione del calcolo dei corrispettivi – sostiene – incide sulla scelta della procedura stessa e “solleva dubbi seri” sul perché di quella scelta politico-amministrativa.

E chiude con la linea dura annunciata: se dalle risposte non arriveranno chiarimenti convincenti, minaccia segnalazioni all’ANAC e addirittura la richiesta di dimissioni dell’assessora Mariangela De Santis. Non è più solo “critica”. È un ultimatum.

Colpo di scena: toni grotteschi. La stoccata “grillina”

Il comunicato non si ferma al merito tecnico. Ci aggiunge una cornice politica e un giudizio: “Tutta la vicenda assume toni grotteschi”. E rilancia un altro tema, quasi a dire: ma perché questi lavori, per fare cosa, con quale necessità?

Rino Liburdi

Qui la bordata è più raffinata, mirata, micidiale. In pratica, Liburdi chiede all’amministrazione: “Perchè state cercando un architetto per periziare la qualità dei lavori nel centro storico?”. Qui occorre un passaggio per capire bene la raffinatezza del colpo: il Comune cerca un architetto per fargli esaminare quei lavori che erano finiti nell’occhio del ciclone nel 2024, fanno parte delle opere sulle quali la Procura Europea sospetta che il sindaco di centrodestra Roberto Caligiore abbia incassato tangenti per appaltarli a ditte amiche. La finezza? A finire nel mirino è stato Caligiore e sono state le tangenti, non le opere. Nessuna inchiesta ha messo in dubbio finora la qualità del lavoro svolto dalle ditte. Allora perchè – è l’insinuazione di Rino Liburdi – spendere soldi pubblici per nominare un tecnico che valuti la qualità di un lavoro che non è in discussione? C’è la normale procedura di verifica a dover certificare la qualità. Nominare un architetto in questo modo – lascia intendere – potrebbe essere uno sperpero, un danno erariale.

Nella nota, l’avvocato Liburdi dice che l’iniziativa è da attribuire ad un “furore di stampo grillino” che – secondo FdI – animerebbe chi gestisce l’assessorato agli Affari Legali. Con la chiusura da contrappasso dantesco: proprio chi invoca trasparenza e legalità, finirebbe per scivolare sulle procedure.

Ora le risposte (e lì si capisce il peso della storia)

Qui il punto non è chi urla di più. È cosa risponderà il Comune: se esiste la nota dell’Ordine, se la ricostruzione è corretta, se la rettifica è stata un atto prudenziale o la correzione di un buco.

Il sindaco Andrea Querqui

Perché la politica, quando entra nei dettagli amministrativi, smette di essere solo “narrazione”: diventa protocollo, atti, allegati. E lì non bastano le battute: servono spiegazioni.

FdI ha scelto il terreno: procedure e trasparenza. Ha messo in fila nomi, date, accuse e minacce di escalation. Ora la palla passa alla maggioranza. Con un dettaglio che rende tutto più pungente: su questi temi, a Ceccano, nessuno può permettersi di sbagliare due volte.