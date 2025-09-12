Lavori, viabilità e riapertura delle scuole: crash test per la maggioranza

Ad Anagni i lavori in corso nei pressi del convitto Regina Margherita stanno creando disagi ai cittadini. Lunedì con l'inizio dell'anno scolastico si rischia la paralisi del traffico. Il delegato Cardinali rassicura ma in maggioranza non mancano voci critiche sulla gestione degli interventi

Ad Anagni una tempesta perfetta rischia di abbattersi sull’amministrazione Natalia all’inizio della prossima settimana. Un insieme di (probabilissimi) disagi per alcuni lavori che incideranno negativamente sulla viabilità alla riapertura delle scuole. Problemi che potrebbero creare enormi difficoltà alla maggioranza che almeno sul piano numerico non avrebbe assolutamente nulla da temere.

E probabilmente proprio per questo, finisce per scivolare sulla più classica delle bucce di banana: quella della viabilità e dei conseguenti disagi per i cittadini, soprattutto nella confusione comprensibile (ma proprio per questo meno giustificabile) dell’inizio dell’anno scolastico.

Galeotti i lavori nei pressi del Convitto

Partiamo dal dato di fondo. I cittadini in questi giorni stanno assistendo ad una serie di lavori che si stanno ultimando nei pressi del Convitto Regina Margherita, dove ha sede una delle scuole più grandi della città. Il progetto punta ad allargare la zona del marciapiede circostante per creare un passaggio pedonale più ampio.

Il problema è che, per realizzare l’intervento, da qualche mese un’intera zona riservata al parcheggio è stata inibita. Con la conseguenza che i pochi parcheggi esistenti sono diventati ancora meno. Nelle ultime settimane il problema è diventato ancora più evidente perché i lavori hanno reso obbligatoria la chiusura del cancello d’accesso al convitto Regina Margherita. E visto che le lezioni delle scuole interessate inizieranno lunedì mattina, è facile pensare che potrebbero esserci dei disagi se i lavori non fossero completati in tempo.

Viabilità, Cardinali getta acqua sul fuoco

Un’eventualità che nelle ultime ore il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici Donatello Cardinali ha smentito, dicendosi sicuro che i lavori verranno terminati per tempo, e che tutto tornerà a posto. Il dato di fatto è però che in questi giorni i cittadini stanno subendo comunque una serie di difficoltà, che finiscono per rendere ancora più caotico il traffico nella zona.

Donatello Cardinali, delegato ai lavori pubblici

Che il traffico sia un problema lo dimostra anche una modifica alla viabilità varata dal sindaco Natalia due giorni fa. Modifica che punta proprio a rendere più snello il traffico lungo la zona della circonvallazione per evitare che da lunedì, quando tutte le scuole di Anagni ripartiranno con le lezioni, possa esserci il caos.

La situazione è talmente tesa che in molti sperano che, almeno, lunedì mattina non piova. Se ci fossero anche avversità atmosferiche il problema diventerebbe di difficile soluzione.

Malumori in maggioranza

Le difficoltà hanno creato dei malumori anche all’interno della maggioranza. Nessuno lo dice esplicitamente: ma diversi esponenti della coalizione fanno presente che, forse, tutto poteva essere gestito in maniera più oculata, pianificando per tempo i lavori, ed evitando che gli inevitabili disagi legati all’apertura dei cantieri potessero intercettare l’inizio dell’anno scolastico.

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Al di là dei commenti ufficiali, come quelli del centrosinistra che parla di “un disastro annunciato”, il problema sta proprio nel fatto che questi malumori arrivano, sia pure in anonimato, dagli esponenti della maggioranza. Questi si pongono il problema di come questi inevitabili disagi possano alla fine, presentare il conto dal punto di vista elettorale.

Sarebbe un paradosso, in un momento storico in cui, dal punto di vista numerico, la maggioranza gode di un consenso mai avuto in precedenza. Un consenso che rischia di abbassarsi di fronte a situazioni che, comunque le si voglia vedere, non dimostrano certo capacità di pianificazione e di organizzazione.