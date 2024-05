Lazio, il tumore maligno abita qui

Il Lazio è la seconda regione italiana per decessi dovuti ai tumori maligni. Lo dicono i numeri dell'Agenas.

“L’attuale sistema di presa in carico del paziente oncologico è poco presidiato da competenze e strutture dedicate ed è a macchia di leopardo, senza un modello di indirizzo univoco”. Più chiaro e meno burocratico? Le cure contro il cancro non sono uguali dappertutto, ogni regione fa a modo suo. A dirlo è l’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) attraverso il documento “nuove linee di indirizzo sull’integrazione ospedale-territorio in oncologia”. È stato inviato nelle ore scorse al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato Regioni per una possibile intesa.

Ci sono carenze in quella rete. L’Agenas certifica che buona parte dei servizi che servirebbero al paziente fuori dall’ospedale non trovano competenze e luoghi di riferimento nei servizi territoriali. Qualche esempio? L’assistenza psicologica, l’assistenza domiciliare e tanti altri servizi esterni all’ospedale. Che per l’agenzia deve rimanere un luogo di cura ad alta intensità e “cabina di regia” nel percorso di cura del paziente oncologico.

L’attuale modello di organizzazione viene giudicato poco “ergonomico”. L’agenzia sollecita al Ministero della Salute una nuova governance dei percorsi di cura dell’oncologia territoriale.

LA FOTOGRAFIA DELLA MALATTIA

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Il Documento dell’Agenas a pagina 5 delle 31 inviate al Ministero della Salute, evidenzia che in Italia si registrano ad oggi circa 3,6 milioni di casi prevalenti oncologici. Circa il 30% dei pazienti in terapia assume farmaci orali e il 30-40% si trova in uno stato di cronicità/malattia avanzata.

I bisogni sono molto diversi. Vanno dall’altissima intensità assistenziale (CAR-T), a problematiche legate alla polimorbidità (anziani con malattia cronica). Fino alla necessità di presa in carico di natura sociosanitaria. Nel 2020 il 65% dei malati di tumore ha ricevuto una diagnosi da più di cinque anni, il 39% da oltre dieci.

Inoltre l’agenzia rileva che il cancro è ancora la seconda causa di morte (il 29% di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari. Ma chi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi ha prospettive di sopravvivenza vicine a quelle della popolazione che non ha mai avuto una neoplasia. Non è vero per tutti i tipi di tumore ma è vero per alcuni tipi: testicolo, tiroide, ma anche melanoma, linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-retto.

COSA E DOVE

In Italia i valori di sopravvivenza sono sostanzialmente in linea con quelli dei Paesi Nord Europei, degli Stati Uniti e dell’Australia. Si stima che in Italia nel 2022 vi siano state quasi 391.000 nuove diagnosi di tumore, circa 205.000 fra gli uomini e circa 186.000 fra le donne. Considerando l’intera popolazione, escludendo i carcinomi della cute non melanomi, i tumori in assoluto più frequenti sono quelli della mammella (14,3 %), del colon retto (12,3 %), seguiti da quello del polmone (11,2 %), della prostata (10,4 % solo nel sesso maschile) e della vescica (7,5 %).

Tra le donne i cinque tumori diagnosticati con maggiore frequenza sono: il tumore della mammella (30 %), il tumore del colon-retto (12 %), il tumore del polmone (7,9 %), il tumore dell’endometrio (5,5 %) e quello della tiroide (4,7 %).

Tra gli uomini sono il tumore della prostata (19,8 %), il tumore del polmone (14,3 %), il tumore del colon-retto (12,7 %). Segue il tumore della vescica (11,4 %) e quello dello stomaco (4,3 %).

Da ultimo l’agenzia riporta i decessi in Italia nel 2020 per varie tipologie tumorali suddivisi per Regione. Laddove emerge che il Lazio è la seconda regione italiana per numero di morti dopo la Lombardia.