Lazio, l’assestamento da 180 milioni parla chiaro: una manovra politica 

Non una pioggia di bonus né una spartizione in codice, ma risorse mirate per sanità, casa, viabilità e sociale. Dal salvataggio del Santa Lucia ai fondi per Gaza, la manovra Rocca sceglie le priorità e le finanzia

I numeri parlano. Come le lettere. Soprattutto in politica. L’assestamento da 180 milioni approvato nelle ore scorse dal Consiglio regionale del Lazio è uno di quei casi in cui i numeri, se ben letti, parlano da soli. Parlano della direzione politica scelta, delle urgenze percepite, della volontà – più o meno esplicita – di segnare una discontinuità rispetto al passato.

La maggioranza del presidente Francesco Rocca ha compiuto un’operazione che non si limita ad assestare i conti. Ha messo in campo una manovra che, per impostazione e contenuti (condivisibili o non) è di chirurgia politica. Non tanto per la cifra – tutt’altro che trascurabile – ma per il modo in cui viene distribuita.

L’assestamento

Giancarlo Righini dopo l’approvazione dell’assestamento

Trenta milioni per salvare il Santa Lucia, con Inail ed Enea a fare da spalle istituzionali, non sono solo una boccata d’ossigeno per un centro di eccellenza a rischio: sono anche una dichiarazione d’intenti. Difendere ciò che funziona, metterci soldi veri, ed evitare che il dibattito si limiti al rimpianto postumo.

Altri trenta milioni finiscono nelle casse delle Ater. Una boccata d’ossigeno per i vari Antonello Iannarilli alla guida delle case popolari del Lazio e rimasti senza i soldi per pagare gli stipendi. Figurarsi per fare le manutenzioni o per costruire nuovi alloggi. Quei 30 milioni toccano direttamente uno dei nervi scoperti della Regione: l’edilizia pubblica in affanno cronico.

Oltre i confini

Ma la manovra va anche oltre i confini regionali. Due milioni e cento mila euro sono stati destinati all’emergenza umanitaria a Gaza. Un gesto che alcuni bollerebbero come “simbolico”, ma che nella sostanza si inserisce nella tradizione – spesso dimenticata – delle Regioni italiane capaci di esercitare diplomazia solidale. Qui, il simbolismo diventa anche messaggio: l’Italia non è solo quella degli interessi nazionali, ma anche quella della responsabilità globale.

Poi ci sono i dettagli che valgono una notizia a parte: 1,5 milioni per combattere il virus West Nile , 9 milioni di riconoscimento una tantum per i medici dei pronto soccorso , 1,8 milioni per monitorare ponti e viadotti , e altri 48 per coprire i costi sostenuti dalle strutture sanitarie private durante l’emergenza Covid. La partita giocata da Rocca è chiara: tutelare i nodi deboli del sistema prima che diventino voragini.

Altri 8 milioni sono stati allocati a sostegno delle Rsa e hospice che operano nella salute mentale. Per Piano Sociale Regionale ci sono 5 milioni di euro per continuare il percorso di azzeramento delle liste d’attesa , per l’assistenza nelle case famiglia alle persone con disabilità e per il sostegno ai progetti del “Dopo di noi” . E inoltre uno sconto del 10% sulla tassa automobilistica regionale .

(Foto © Ansa)

Nel complesso, la manovra si presenta non una somma di rivendicazioni di parte ma un quadro coerente che tiene insieme sanità, emergenza, sociale e infrastrutture. Francesco Rocca la commenta dicendo “Quella che abbiamo approvato è una manovra fortemente politica, tra le più significative da quando siamo alla guida della Regione Lazio. Una manovra che affronta i problemi in modo diretto sceglie le priorità con lucidità e interviene con responsabilità e coraggio. Abbiamo messo risorse dove servono davvero, per sostenere chi ha più bisogno e per rafforzare i nostri presidi sociali, sanitari e territoriali”.

L’assestamento del Lazio non è rivoluzionario. Ma è – e qui sta il punto – sensato. Come dice l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini: “Sono investimenti fatti senza produrre nuovo debito. È finita l’epoca dei disavanzi, ora i conti sono sotto controllo. Manca un ultimo passo, quello relativo al consolidamento del debito: l’amministrazione farà di tutto per centrare il risultato”.