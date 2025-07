Il report "Come i divari educativi alimentano il fenomeno dei Neet" è stato pubblicato sul sito Openpolis. Frosinone si piazza al nono posto in Italia tra i capoluoghi. La provincia prima nel Lazio, preoccupante il dato di Cassino nonostante la presenza dell'Università. L'indagine deve scuotere le istituzioni chiamate a correggere le politiche educative ed occupazionali

Altro che emergenza nazionale: il dramma dei Neet – giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non si formano – inizia molto prima, e molto più vicino. Inizia nel Lazio, in province come Frosinone e Latina, dove l’inattività giovanile non è più una tendenza statistica ma una realtà quotidiana, con cui fare i conti oggi, non domani.

Nel capoluogo ciociaro, il 30,5% dei giovani è fuori da scuola, lavoro e formazione. È un dato che piazza Frosinone al nono posto tra tutti i capoluoghi italiani. A Cassino, patria dell’università del Lazio Meridionale, va poco meglio: 29,6%.

La regione nel suo complesso è in difficoltà: dietro Frosinone ci sono Latina (27,4%), Rieti (26,2%), Viterbo (25,9%) e persino Roma (24,5%). Un’intera generazione che rischia di dissolversi nei numeri.

Comune % Neet (15-29 anni) Frosinone 30,5% Latina 27,4% Rieti 26,2% Viterbo 25,9% Roma 24,5%

Italia maglia nera in Europa (dopo la Romania)

A livello nazionale, secondo il report Openpolis “Come i divari educativi alimentano il fenomeno dei Neet”, l’Italia si conferma al secondo posto in Europa con il 15,2% dei giovani Neet. Solo la Romania fa peggio. Ma ciò che colpisce è il divario interno: al Nord i numeri scendono, al Sud e nel Centro si impennano, segno che l’ascensore sociale si è rotto a metà corsa.

Basta guardare le città peggiori per capire: Catania (42%), Palermo (39,8%), Napoli (37,3%), poi Messina, Caltanissetta, Agrigento. E infine anche Frosinone.

Città Percentuale Catania 42,0% Palermo 39,8% Napoli 37,3% Messina 33,7% Caltanissetta 32,1% Agrigento 31,7% Trapani 31,6% Siracusa 31,5% Frosinone 30,5% Enna 30,4%

Una ferita sociale, non solo statistica

Il fenomeno non è un’anomalia, è una ferita aperta nella società italiana. Dietro quei numeri ci sono giovani senza prospettive, famiglie disilluse, territori impoveriti. Il report lancia un allarme chiaro: la dispersione implicita, ovvero possedere un titolo di studio senza competenze effettive, è una trappola sottovalutata. Il 17,8% dei diplomati è Neet. Tra i laureati si scende all’11,8%.

Il messaggio è chiaro: non basta diplomarsi o laurearsi, serve qualità, serve orientamento, serve visione.

Paese UE Percentuale Neet (2024) Romania 19,4% Italia 15,2% Lituania 14,7% Grecia 14,2% Paesi Bassi 4,9% Svezia 6,3% Malta 7,2%

A Frosinone politiche educative da rivedere

Con il 30,5% di giovani Neet, Frosinone si colloca al nono posto nazionale tra i capoluoghi italiani più colpiti. Un dato che impone una riflessione profonda sulle politiche educative e occupazionali locali.

Giovani inattivi

Il divario tra diplomati e laureati è significativo: tra i diplomati italiani, il tasso di Neet è del 17,8%, mentre tra i laureati scende all’11,8%. Il report sottolinea come un basso livello di istruzione, o una formazione non adeguata alle competenze richieste dal mercato, sia spesso alla base della condizione di Neet. La cosiddetta dispersione implicita– cioè il possesso di un titolo di studio non accompagnato da competenze reali – è un ostacolo invisibile ma potente.

Il fenomeno Neet non è solo una questione statistica: è una ferita sociale. Ogni giovane escluso dal circuito educativo e lavorativo rappresenta un talento sprecato, un’opportunità mancata per il Paese.

A Frosinone il tempo è scaduto

Frosinone deve svegliarsi. Serve una revisione seria delle politiche educative e occupazionali. Non basta lamentarsi dell’esodo dei giovani se non si costruiscono opportunità reali. Non basta puntare sulle università se poi il mondo del lavoro resta un miraggio. O se è più attraente il Paese del confine accanto: un neolaureato italiano appena assunto a Londra guadagna quanto i genitori dopo 40 anni di servizio. E se prova a tornare in Italia, a Milano l’offerta è di 1.200 euro al mese: nemmeno l’affitto di casa.

Il report Openpolis non è solo un documento. È uno specchio crudele, ma necessario. Se non si investe sui giovani, su chi si dovrebbe investire? Se non si cambia oggi, domani sarà troppo tardi.

Lì dove i numeri sono più bui, può ancora nascere una risposta luminosa. Ma servono scelte. Coraggiose. E immediate.

