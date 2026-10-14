Lazio Roots, la Ciociaria smette di fare la comparsa e punta al piatto forte

Presentato a Roma il progetto Lazio Roots: 550 cantine e oltre 400 allevatori uniti per raccontare le eccellenze regionali. Dal Cesanese del Piglio all'Abbacchio Romano, ecco perché l'operazione guidata da Righini e Raffa costringe la classe dirigente di Frosinone a fare i conti con il proprio futuro

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Versare un Cesanese del Piglio accanto a un calice di Roma DOC dentro una cornice istituzionale della Capitale non è soltanto una degustazione per palati raffinati. È un’operazione ad alto tasso alcolico e – soprattutto – ad alto tasso politico. Per una volta non si tratta della solita passerella dove Frosinone viene convocata per fare da comparsa nell’esedra romana, portando in dote le tipicità di provincia per fare folklore. Stavolta la partita è diversa.

Il lancio di Lazio Roots – l’asse che unisce per la prima volta cinque grandi Consorzi di tutela, 550 realtà vitivinicole e oltre 400 allevatori – rappresenta una vera e propria operazione di geopolitica interna regionale. Un passaggio con cui la provincia di Frosinone rivendica un ruolo di co-protagonista nel nuovo modello di sviluppo rurale messo in campo dalla Regione Lazio.

La fine del provincialismo e la regia della Pisana

L’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini

Per anni il settore agroalimentare ciociaro è rimasto imbrigliato nel suo peccato originale: l’atomizzazione. Piccoli produttori, grandi eccellenze, ma ognuno arroccato nel proprio orticello, spesso incapaci di fare massa critica e puntualmente oscurati dalle corazzate romane o dalle strategie del nord della regione.

L’operazione di oggi porta la firma politica dell’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini e la regia operativa del presidente di ARSIAL, Massimiliano Raffa. Il messaggio partito dalla Pisana è chiarissimo: basta con la frammentazione che polverizza il valore delle nostre produzioni sui mercati nazionali ed esteri.

Per competere sui mercati globali, dove le dimensioni contano e i marchi storici spopolano, serve fare rete, creare massa critica e costruire un racconto unico. Ma un racconto unico, per stare in piedi, ha bisogno di contenuti solidi e autentici. Ed è qui che la provincia di Frosinone gioca le sue carte più pesanti.

Il peso della Ciociaria nella nuova scacchiera laziale

Foto © IchnusaPapers

Nel paniere di Lazio Roots, Frosinone non entra dalla porta di servizio e nemmeno per dovere di rappresentanza. Il Consorzio del Cesanese del Piglio DOCG è uno dei cinque pilastri fondatori dell’intero impianto, affiancato nella narrazione enologica da realtà di assoluto pregio come l’Atina DOC e la memoria storica della Ratafia Ciociara IGP.

Ma la vera forza del progetto sta nell’aver legato il vino al territorio e alle sue pratiche secolari. La narrazione si intreccia a doppio filo con la tradizione pastorale della provincia: le filiere dell’Abbacchio Romano IGP e della Ricotta Romana DOP riportano il baricentro sui cicli della transumanza, sui pascoli d’altitudine e sulle comunità rurali dell’entroterra.

Mettere sullo stesso piano la forza d’urto promozionale del brand “Roma” con l’identità contadina e profonda della Ciociaria significa compiere una scelta strategica precisa: superare la logica del centralismo romano e riconoscere che, senza la spina dorsale agricola delle aree interne, la narrazione dell’eccellenza laziale resta monca e incompiuta.

Economia reale: i numeri di un’alleanza tattica

La cantina dell’azienda La Torretta

Non è una questione di sola immagine. I numeri raccontano una realtà economica in cerca di consolidamento: 550 aziende vitivinicole e 413 allevatori rappresentano una forza produttiva capace di spostare equilibri e intercettare fondi europei e regionali che i singoli piccoli produttori non vedrebbero mai.

L’obiettivo dichiarato è intercettare l’enoturismo e il turismo d’esperienza, due settori in forte crescita che oggi cercano autenticità. Portare i compratori, i distributori e i turisti stranieri a scoprire che dietro un calice di Cesanese c’è una storia che parte da Columella e Catone significa dare un valore aggiunto economico a ogni singola bottiglia prodotta a Piglio, Serrone, Paliano o Atina.

La palla passa alla classe dirigente locale

Se la Regione ha disegnato la cornice strategica, messo a disposizione le risorse e garantito la vetrina della Capitale, la sfida adesso si sposta tutta a Frosinone. Per evitare che Lazio Roots resti soltanto un bell’evento promozionale per addetti ai lavori, la politica locale, i sindaci e le associazioni di categoria devono uscire dal torpore.

Servono tre interventi immediati sul campo:

Turismo a la carte in Ciociaria

Infrastrutture e Ricettività: il turista attratto dal racconto del Cesanese e delle valli ciociare non può scontrarsi con strade dissestate, segnaletica carente o mancanza di strutture ricettive integrate con le cantine.

Superamento definitivo dei campanilismi: se i Consorzi regionali sono riusciti a sedersi allo stesso tavolo a Roma, a Frosinone bisogna smetterla con le rivalità di paese tra comuni confinanti. I Distretti del Cibo e i Gal devono remare tutti nella stessa direzione.

Coinvolgimento delle altre tipicità: la Regione ha già annunciato che il progetto allargherà la base di adesioni. Tocca alle istituzioni provinciali spingere affinché anche le altre micro-eccellenze ciociare entrino gradualmente in questo grande contenitore di promozione collettiva.

Oltre la passerella

Lazio Roots dimostra che l’agricoltura e l’enogastronomia non sono settori folkloristici di serie B, ma vere e proprie leve strategiche per il PIL della provincia. La Ciociaria ha finalmente ottenuto il posto che le spetta al tavolo dei grandi: sta ora alla sua classe dirigente – politica ed economica – dimostrare di avere il fiato e la visione per trasformare la visibilità romana in sviluppo concreto, occupazione giovanile e peso politico reale.