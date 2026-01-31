Lazio sotto pressione: criminalità strutturata e Giustizia al limite

La relazione del procuratore generale Amato fotografa un Lazio con criminalità sopra la media nazionale. Cassino, Latina e Frosinone diventano snodi sensibili: senza più magistrati e strutture adeguate, il rischio è un sistema giudiziario sotto assedio.

Il Lazio non è più una terra di passaggio per la criminalità: è diventato un territorio di insediamento. A dirlo non sono suggestioni politiche né allarmi mediatici, ma i numeri e le parole della magistratura. La fotografia scattata dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Amato, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, restituisce un quadro netto e preoccupante: il Lazio registra un tasso di criminalità – comune e organizzata – stabilmente sopra la media nazionale. Roma resta “sul podio” per numero assoluto di delitti, ma le criticità non si fermano al perimetro della Capitale e si estendono con forza alle province.

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Latina e Frosinone emergono come territori esposti a dinamiche criminali complesse, segnate dalla presenza di clan del posto e da infiltrazioni di gruppi campani, calabresi e siciliani. Province che non possono più essere considerate periferiche rispetto ai grandi flussi criminali, ma che ne rappresentano, sempre più spesso, nodi strategici.

In questo scenario, il distretto di Cassino assume un rilievo particolare. La relazione del PG evidenzia come la criminalità organizzata sia ormai una presenza strutturata non solo a Roma, ma anche nei circondari di Latina, Frosinone e Cassino, con un intreccio sempre più stretto con i reati in materia di stupefacenti. Un fenomeno che si caratterizza per modalità operative nuove, una forte capacità di adattamento e un utilizzo sistematico del territorio come piattaforma logistica.

I numeri della Giustizia e la pressione sui tribunali

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

I numeri dell’ufficio gip/gup di Roma – 254 procedimenti in materia di criminalità organizzata in un solo anno, con un incremento del 30% nel biennio – sono il segnale più evidente di una pressione giudiziaria crescente. Ma quella pressione si riflette inevitabilmente anche sui tribunali del Lazio meridionale, chiamati a fronteggiare procedimenti complessi, con decine di imputati e articolazioni investigative sempre più sofisticate.

Non è un caso che, negli ultimi anni, l’area di Cassino sia diventata uno snodo sensibile: posizione geografica, collegamenti infrastrutturali e una storica permeabilità economica ne fanno un territorio appetibile per traffici illeciti e reinvestimenti. Una realtà che impone risposte non episodiche, ma strutturali.

Alla cerimonia erano presenti, a testimoniare l’attenzione del foro e della magistratura del territorio, l’avvocato Giuseppe Di Mascio, componente del Consiglio giudiziario e presidente dell’Ordine forense di Cassino, in rappresentanza degli avvocati cassinati; l’avvocato Paola Carello, componente del Consiglio nazionale forense; il presidente del Tribunale di Cassino Lucio Aschettino; ed Antonio Falchi Delitala, presidente della sezione ANM di Cassino. Una presenza corale che segnala come il tema della sicurezza e dell’efficienza della Giustizia non riguardi solo la repressione, ma la tenuta complessiva delle istituzioni.

Il nodo dell’organico e il rischio prescrizione

Carlo Fucci (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Sul punto, assume particolare rilievo anche la posizione del procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, che in una recente intervista ad AlessioPorcu.it ha rilanciato la necessità di un rafforzamento dell’organico della Procura. L’obiettivo è chiaro: aumentare il numero dei magistrati per arrivare all’istituzione di un procuratore aggiunto, condizione indispensabile per affrontare in modo adeguato un carico di lavoro in crescita e fenomeni criminali sempre più articolati. (Leggi qui: Fucci rilancia la rete contro riciclaggio ed evasione: ora fare sistema).

Il messaggio che arriva dall’anno giudiziario è inequivocabile: senza un serio intervento organizzativo, il rischio è quello di un sistema giudiziario sotto pressione, con migliaia di processi esposti a rallentamenti e prescrizioni. Rafforzare la magistratura nei territori più esposti, come Cassino, Frosinone e Latina, significa rendere concreto il rischio penale e restituire efficacia alla funzione deterrente della giustizia.

Perché la criminalità, oggi, non è più solo un’emergenza da raccontare. È una realtà strutturale che richiede risposte altrettanto strutturate. E il Lazio meridionale è uno dei fronti su cui questa sfida si gioca, giorno dopo giorno.