Le bollette, il Veneto e la lezione di Sora: la piazza che non grida ma pensa

La manifestazione sulla TARI non è stata una sommossa oceanica ma nessuno può parlare di flop. I cittadini hanno chiesto risposte, non rivoluzioni. Il punto? La mancanza di chiarezza prima dell’arrivo delle bollette. Come si legge l'assenza della politica.

A Sora, lunedì sera, non c’erano le barricate. Non volavano pomodori, né si alzavano forconi. C’era, piuttosto, qualcosa di più raro nella politica dei nostri giorni: c’erano cittadini. Con le mani piene di bollette e le tasche vuote di risposte. Una manifestazione civile, in larga parte composta, persino didattica, dove si è chiesto conto – con fermezza e solo pochi isterismi – di un aumento della Tassa sui Rifiuti che, nel silenzio generale, ha lasciato molti a bocca aperta.

Non una rivolta ma nemmeno un flop

La manifestazione di Sora

E qui sta il primo punto. Non si è trattato di una rivolta oceanica, ma nemmeno di un flop. È stata – usando una definizione cara agli analisti che sanno leggere i numeri oltre le apparenze – una “piazza sensata”. Una piazza che ha posto una domanda semplice: “Perché dobbiamo pagare di più, se facciamo la raccolta differenziata con cura?” Una domanda che non è retorica, ma sostanza. E a cui sarebbe bastato rispondere… prima dell’arrivo delle cartelle.

Perché spiegare a bolletta già in mano che l’umido se ne va in Veneto, poiché da noi non abbiamo avuto il coraggio politico di costruire impianti, sa tanto di pezza peggiore del buco. Dire che l’erba tagliata lungo le strade non si può più bruciare perché è considerato inquinamento ma va messa in un biodigestore, e che ora la portiamo altrove con costi aggiuntivi, è una realtà sacrosanta. Ma il punto è: chi lo aveva detto, quando c’era da decidere? Chi ha comunicato che, senza discariche e biodigestori, i costi sarebbero esplosi?

Giancarlo Righini (Foto © Massimo Scaccia)

Già, perché la discarica di Roccasecca – l’unica del Frusinate – è stata per anni la valvola di sfogo della Capitale. Se ne è accorto solo l’assessore regionale Giancarlo Righini, che nelle settimane scorse ha avuto il buon senso (e il fiuto politico) di mettere sul piatto un mega ristoro, per evitare che le bollette ci esplodessero direttamente in faccia come molotov fiscali. Ma ancora una volta: tutto ciò, era stato spiegato? O ci si è limitati a far partire le bollette e incrociare le dita? (Leggi qui: Il conto lo paga la Regione: 13,8 milioni ai Comuni della Saf. E leggi anche Saf, ecco quanto si risparmierà Comune per Comune).

Il nodo della Sora Ambiente

Messa così è fin troppo semplice. Sembrerebbe quasi che quelli scesi in piazza siano poco più che degli allocchi disinformati. Non è così. Un senso territoriale, sorano, non provinciale, in quella manifestazione c’è. Ogni Comune bandisce una gara d’appalto per effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti, spazzatura e lavaggio delle strade. Sora no. Non lo fa perché da anni possiede una società in house che lo fa direttamente in casa. La domanda che solleva la piazza è: ci è convenuto tenere questa società? Ci sarebbe costato meno bandire l’appalto all’esterno?

L’interrogativo che la piazza solleva oggi è lo stesso che il sindaco Luca Di Stefano poneva quando, in splendida solitudine, faceva opposizione all’amministrazione del sindaco Roberto De Donatis.

Una società in house impiega gente di Sora, fa lavorare ditte di Sora, non deve fare guadagni ma pareggiare i bilanci a differenza delle imprese private. La vita è questione di scelte. La manifestazione dice che – non da ora – i Sorani non sono stati coinvolti in quelle scelte. E quei temi sono buoni per riempire le piazze durante la campagna elettorale, su ogni palco.

Lo scenario politico dopo le bollette

E qui viene il secondo punto. In quella piazza l’altra non c’erano Partiti. Né quelli che governano, né quelli all’opposizione. Solo qualche voce isolata : Fratelli d’Italia con Massimiliano Bruni, qualche iscritto dei 5 Stelle. Assenti gli altri.

L’assessore al Bilancio Loreta Altobelli ed il sindaco Luca Di Stefano

Politicamente? Il sindaco Luca Di Stefano può dormire sonni tranquilli: la sua posizione è blindata. Perché la protesta non è stata un attacco alla sua giunta ma un invito alla chiarezza. A dire le cose prima, non dopo. Ed a coinvolgere i cittadini non solo quando c’è da pagare ma anche quando c’è da spiegare.

È mancata la pedagogia pubblica. E invece in momenti come questo serve spiegare, raccontare, argomentare. Servono le parole giuste prima delle fatture, non le spiegazioni dopo. Perché le piazze – quelle vere – non nascono dal dispetto ma dal disorientamento.

Sora non ha urlato. Ha fatto domande. Non ha chiesto rivoluzioni, ma trasparenza. Ha chiesto di essere trattata da adulta. E quando una comunità sceglie il confronto anziché il conflitto, chi governa ha un dovere preciso: ascoltare. E magari anche a spiegare meglio. Prima della prossima bolletta.