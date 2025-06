Le ciambelle con il buco e i buchi neri del Pd laziale

Claudio Mancini lancia un nuovo messaggio ai vertici del Pd laziale: la possibilità di un dialogo tra le correnti Pd c'è. A rendere complicato lo scenario è la situazione a Frosinone, con tensioni e veleni che complicano il compromesso.

Ogni tanto, le ciambelle riescono con il buco. Parola di Claudio Mancini, detto il “Fouché di Monteverde“, tessitore di trame nel Partito Democratico romano e signore indiscusso della corrente Rete Democratica. La frase – infilata con la leggerezza di un siluro nei social dal Congresso di Tivoli – non è un motto da pasticceria, ma un messaggio in bottiglia spedito direttamente all’altra storica sponda del Pd laziale: Area Dem.

Sottotesto? Le condizioni per far scoccare ora del disgelo ci sono.

Prove di dialogo

Daniele Leodori seduto tra Albino Ruberti e Roberto Gualtieri

Nell’universo complicato del Pd laziale, dove si scambiano più gomitate che nei derby allo stadio, il tentativo di riallacciare i fili tra le due principali tribù (Area Dem di Daniele Leodori e Rete Democratica di Claudio Mancini) assomiglia più a un negoziato tra Bizantini e Longobardi che a un normale confronto congressuale.

Eppure qualcosa si muove. Basta dare un’occhiata alle ultime fotografie di Partito, quelle in cui Daniele Leodori, Segretario regionale e generale senza cavalleria su Roma, sedeva proprio a Roma accanto al sindaco Roberto Gualtieri e ad Albino Ruberti, l’uomo ombra del Campidoglio. Tutti riuniti in un evento di… Rete Democratica. Quasi come vedere Aldo Moro alla Festa dell’Unità.

La linea è chiara: dopo anni di coltelli, meglio la via del compromesso che quella dello scontro permanente. I Congressi delle federazioni di Latina e della Provincia di Roma blindano il dialogo senza patto, tra le due correnti. Ma, come sempre, la provincia guasta il piano.

Ma Frosinone no

Sara Battisti

Perché mentre a Tivoli si celebrano i matrimoni politici con brindisi di protocollo, c’è un posto dove il Pd non riesce nemmeno a trovarsi per prendere il caffè. Frosinone, ovviamente. Qui il Congresso è fermo dal 23 dicembre, una data che ormai ha un suo posto speciale nel calendario delle faide locali.

Rete Democratica quel giorno ha denunciato irregolarità nel tesseramento da parte di Area Dem, e la Commissione di Garanzia – che nel Pd è più temuta del Mef nei giorni dei tagli – le ha persino confermate. Ma nonostante ciò, la matassa non si scioglie. Al timone del caos, da settimane, l’onorevole Federico Gianassi da Firenze, nel ruolo di commissario. Sta incontrando tutti, separatamente, con l’aria di un prete durante un difficile matrimonio. Ma anche lui, finora, non ha cavato un ragno dal buco. Né una ciambella. Segnali di disponibilità al dialogo, a Frosinone ne sono stati spediti tanti: mittente Rete Democratica, risposte nessuna.

La verità è che il Pd laziale è come un’orchestra jazz: ognuno improvvisa sul suo spartito. Solo quando serve suonare l’inno di Partito si ritrova la sintonia tra gli strumenti. Ma tolto quel momento si ritorna a suonare free.

Le basi ci sarebbero

Daniele Leodori (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Eppure, le basi per un patto ci sarebbero. Rete Democratica ed Area Dem sono due mondi diversi, certo, ma compatibili. Uno ha il controllo della macchina capitolina, l’altro della macchina regionale. Insieme governano, separati s’incartano. Lo sa Mancini, lo sa Leodori. Lo sa perfino Ruberti, che di solito sa tutto prima degli altri.

Il punto è che, nel Pd, il compromesso non è mai un punto di arrivo. È solo un punto e virgola prima della prossima guerra. Però – e lo diceva anche Nenni, quando ancora i social erano gli assembramenti in sezione – “meglio fare le alleanze che contare i caduti”. Stavolta, tra Tivoli, Roma e Latina, la ciambella potrebbe davvero riuscire con il buco. Sempre che, a Frosinone, qualcuno non decida di usare la farina avariata.