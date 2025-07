Le due Rome di Schlein e Conte: da disertare e da conquistare assieme

Alla conferenza per Kiev Schlein non perviene come Conte, mentre per la Roma capitolina e per la Pisana perviene e come, sempre con Conte

Due volte Roma, per complessivi quattordici Colli che segnano il perimetro di un duplice campo di azione per Elly Schelin ed il suo neo massimalismo acidulo. Quella botta di ideologia non sempre sensata che la sta tenendo ancorata, forse più del dovuto, al carrozzone pop di Giuseppe Conte e del suo Movimento Cinquestelle.

Un Partito non più gioiosamente destrutturato che alle Camere ed in questi mesi sta picchiando duro in modalità fabbra contro il governo Meloni. E che pare destinato a diventare la locomotiva delle opposizioni più spinte, con il Nazareno relegato a carro bestiame in aggancio passivo ad un convoglio che dice cose giuste ma non sempre sensate.

Doppio scenario, intento unico

Giuseppe Conte

Perché due Rome? Perché gli scenari/piani di analisi sulla combo Schlein-Conte sono due. Il primo è quello, evidentissimo, del rinnovato feeling tra M5s e parte non riformista del Nazareno sulla tenuta del Campidoglio e sulla (ri)conquista della Regione Lazio.

Il primo sintomo evidente, sul fronte dem, era arrivato dal ritrovato lessico “comune” (ma non troppo) fra le due componenti del Pd, Area Dem e Rete Democratica. Faccenda piuttosto difficile da contemplare fino a solo due mesi fa, ma che ha permesso quanto meno di fissare una linea “mezza univoca” su certe scelte.

E tra quelle scelte ci sarebbe il possibile, o quanto meno auspicato da molti, ritorno di quel campo largo inaugurato alla Pisana illo tempore da Nicola Zingaretti, Daniele Leodori, Mauro Buschini e Roberta Lombardi.

O soli o competitivi

Elly Schlein e Roberto Gualtieri

Tanto il dato di partenza è chiaro: contro questo destra-centro e con queste regole non si vince se non si va apparentati. Certo, restano distinguo fortissimi – in primis il termovalorizzatore di Santa Palomba che Roberto Gualtieri vuole mettersi in teca per il voto del 2027 – ma la sensazione è che se ne possa quanto meno discutere.

Nello scenario “Roma 1” quindi tre quarti di Pd e quasi tutto il M5s paiono disposti a convergere su collaudati comparaggi di scopo.

E veniamo allo scenario “Roma 2”. Cioè dove pure i due Partiti sono accomunati da una linea convergente che però stavolta declina il lessico del diniego. A cosa? Alla sola possibilità che dopo 1236 giorni di guerra di Mosca a Kiev si possa scegliere la linea dei cosiddetti “Volenterosi”, o quanto meno convergente sulla verità storica per cui Vladimir Putin sta procrastinando a suon di bombardamenti lo scenario delle trattative.

Riformisti in agguato

Donald Trump (Foto © Gage Skidmore)

Mettiamola meglio, perché qui il distinguo tra dem massimalisti e dem riformisti è molto più evidente, e parte sempre da Roma. Vale a dire dalla città che ha ospitato la recente conferenza aperta dalle parole di Sergio Mattarella.

Sia chiaro, non fanno particolare fede i segnali ambigui lanciati dalla Washington Maga. Donald Trump è un tycoon prestato allo Studio Ovale, cioè uno che usa a giorni alterni la minaccia dei dazi per far guadagnare miliardi ai suoi sodali di golf.

E che oggi garantisce la pace tra Mosca e Kiev e domani fa sapere che Putin e la sua tigna bellicista lo hanno scocciato.

Senza toccare palla

Elly Schlein e Giuseppe Conte (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Tuttavia un dato tutto inside alla politica italiana resta: Elly Schlein è la Segretaria del Partito di centrosinistra più strutturato d’Europa ma non sta toccando palla, e nel farlo sta disegnando il più netto scenario di novantagradismo nei confronti di un alleato che è in realtà è il suo principale avversario: “Giuseppi”.

Nessuno le chiedeva endorsement netti ai liberal democratici franco-tedeschi e nessuno le chiede di venir meno dai suoi principi. Ma la politica è da sempre, nella sua forma più perfettibile, arte del compromesso.

Piaccia o meno in virtù della brandizzazione meloniana dell’evento, dalla Conferenza di Roma sono emerse scelte di rilievo. E non solo di carattere bellicistico puro, cioè di quelle che comunque avrebbero costretto il pacifismo di Schlein-Conte ad auto-smentirsi.

Mutismo alla Conferenza romana

Senza contare che la segretaria Dem è e resta afferente ai socialdemocratici Ue, dei quali finora non ha seguito una sola rotta organica, finendo per regalare ai bonacciniani una briscola coi fiocchi da giocarsi alla prossima Direzione Nazionale.

Non era certo il caso di appoggiare l’invio dei missili Taurus a Volodymyr Zelensky approvato dal parlamento Ue. Tuttavia resta il fatto che questo è un momento ad altissima densità decisionale, e Schlein se ne è tagliata fuori, con due effetti tangibili. Il primo è quello di un masochismo geopolitico che le creerà grane in casa sua.

Il secondo è quello di un rinnovato dualismo “romano” con un Giuseppe Conte che, anche in termini meramente dialettici in sede parlamentare e solo secondo immagine iperbolica, oggi la potrebbe usare come pavesino da intingere nel caffellatte per colazione. Perché – incredibile dictu per il posato fu Avvocato del Popolo – ha la tigna dell’oppositore di razza.

Il momento di decidere

E con quella faccia da Potsie di Happy Days si incazza come un varano di Komodo ed a microfono acceso punge come una scolopendra. Perché alla fine tutte le strade portano a Roma, e qualche volta ad una Roma che sono due.