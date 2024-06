Le elezioni minuto per minuto. La live di Alessioporcu.it per restare sempre aggiornati. I risultati e le prime analisi.

11.30 “Rocca farebbe bene ad ascoltare la richiesta di Forza Italia per il rimpasto”. E poi: “La polarizzazione tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ha pagato ed ha indotto ad una scelta di campo. L’astensione galoppante è però un dato stonato. Questa caduta di interesse è un aspetto che deve essere affrontato dai partiti. Le terne di candidati hanno dato un motivo in più per votare. Con esse la gente si è saputa misurare come mai prima. L’elettore di Fdi ha seguito in maniera diretta i tre nomi. Noi che siamo con Giorgia Meloni dalla prima ora siamo quindi soddisfatti”.

Antonio Abbate (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Lo ha detto al direttore Alessio Porcu nel corso della diretta sul voto in onda su Teleuniverso il dirigente regionale di Fratelli d’Italia Antonio Abbate, presente in studio assieme a Daniele Natalia, sindaco di Anagni e dirigente provinciale di Forza Italia. Con loro anche il neoconfermato sindaco di San Donato Val Comino e dirigente del Pd Enrico Pittiglio.

Daniele Natalia: “Per Forza Italia oggi è un D Day. Facciamo la storia e i mesi in cui ci davano per spacciati sono alle spalle. Grazie all’egida del segretario Tajani e del coordinatore Fazzone oggi noi siamo confortati sul fatto di essere sulla giusta direttrice. Noi di Forza Italia abbiamo avuto pochissimi voti senza preferenze. E ad Anagni siamo secondo partito davanti a Pd e Lega. Oggi l’elettore è molto più pratico, in rapporto diretto tra quello che l’amministrazione dà e quello che ci si aspetta”.

Anagni “azzurra” e Pittiglio che vede il Pd architrave

Nella Città dei Papi gli azzurri hanno ottenuto un lusinghiero 18,96% davanti al Pd.

Enrico Pittiglio (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

“La mia è una lista storica, un contenitore come il Pd che deve mettere assieme tutti. L’affluenza altissima in una ‘non competizione’ dimostra che si deve votare e che si è scelto di farlo per noi. La segreteria nazionale del Pd ha fatto un ottimo lavoro. Il Pd si conferma alternativa a FdI”.

Lo ha detto il vicepresidente della Provincia e rieletto sindaco di San Domato Val Comino Enrico Pittiglio.

I seggi sono rimasti aperti fino alle 23.00, poi lo spoglio notturno delle Elezioni Europee 2024, che hanno fatto registrare in Italia dati di affluenza in linea con il trend dell’astensionismo spinto, attestata intorno al 49,69%. E che hanno già dato indicazioni precise circa l’esito generale. Per i partiti impegnati, per i grandi schieramenti in Ue. E per i candidati del Lazio e della Provincia di Frosinone in lizza sulla circoscrizione dell’Italia Centrale, per i quali tuttavia sarà necessario attendere computo ed analisi dei dati complessivi.

A partire dalle 15.00 del pomeriggio verrà avviato lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative. Nel Lazio hanno votato 142 Comuni tra cui 7 con popolazione superiore ai 15mila abitanti e quindi soggetti a possibile ballottaggio.

Di essi due, Cassino e Veroli, sono in Provincia di Frosinone, dove sono stati chiamati alle urne i cittadini di 36 Comuni. Di essi 5 hanno già espresso un verdetto d’urna: sono San Donato Val Comino che riconferma Enrico Pittiglio, poi Giuliano di Roma che ha riconfermato Adriano Lampazzi. Giovanni Di Meo è ancora in sella a Vallerotonda ed a Fontechiari è ancora Sindaco Pierino Serafini Liberati.

I Sindaci ciociari che hanno già brindato

Adriano Lampazzi

Non avevano competitor, e superato lo sbarramento legale del 40% dei votanti, sono andati automaticamente a meta. In Provincia di Latina si è votato per il rinnovo di 6 amministrazioni.

Se per l’esito delle amministrative negli altri 31 Comuni di Ciociaria e Cassinate bisognerà attendere il pomeriggio e la serata, per le Europee ci sono invece già alcune indicazioni, alcuni verdetti generali e molti spunti di analisi.

La diretta su Teleuniverso condotta dal direttore Alessio Porcu a partire dalle 11.00 di oggi con ospiti ed aggiornamenti ci darà una mano. Per i numeri e per le analisi che innescheranno in queste ore.

I partiti italiani in Europa: chi sale e chi scende

Per Bruxelles e secondo le rilevazioni di stamattina che sono in finitura di aggiornamento, anche se secondo un trend consolidato, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni era al 28,82%, il Partito Democratico di Elly Schlein al 24,2%, il Movimento Cinquestelle di Giuseppe Conte era al 9,95% e Forza Italia di Antonio Tajani al 9,72%. La Lega di Matteo Salvini era attestata al 9,12%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni toccava il 6,63%. Non avevano superato lo sbarramento del 4% Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi ed Emma Bonino con il 3,74%, poi Azione-Siamo Europei di Carlo Calenda con il 3,31% e Pace Terra e Dignità di Michele Santoro, al 2,19%.

La circoscrizione dell’Italia Centrale ha trainato Fdi, che era al 31,38%. Il Pd era secondo con un 26,46%. Il M5s, al 9,34%. Forza Italia e Lega quasi appaiati rispettivamente al 7,37% e 7,08%. Avs tallonava al 6,98%. Stati Uniti d’Europa fuori con il 3,94%, idem Azione con il 2,85% e PTD con il 2,65%.

Com’è andata nel Lazio, a Frosinone e Latina

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

E il Lazio? Mezzo plebiscito per Fdi al 34,35%, con il Pd staccato al 21,32%, il M5s al 10,6%, Forza Italia-Noi Moderati all’8,18% ed Avs al 7,55%. La Lega era al 7,34%. Nulla da fare per Stati Uniti d’Europa, Azione e PTD, rispettivamente al 3,71%, 2,91% e 2,34%.

Alle 8.15 i dati della Provincia di Frosinone davano Fdi al 33,68%, Pd al 17,01%, Forza Italia al 12,81%. La Lega all’11,90%, il M5s al 10,69%, Avs al 5,41%, gli SUE al 3,39%, Azione-SE all’1,99% e PTD all’1,67%. La Provincia di Latina restituiva un quadro con Fdi al 34,82%, FI al 16,48%, Pd al 15,05%, M5s al 9,54%, Lega al 9,14%, Avs al 5,13%, SUE al 4,83%, Azione SE al 2,09% e PTD all’1,68%. I dati esposti sono stati tutti aggiornati a metà mattinata ma senza variazioni sostanziali di sistema ed esito. Il quadro uscito dalle urne è questo.

La lunga notte, i candidati locali e le prime analisi

Gli elettori italiani sono dunque tornati a casa: hanno votato in pochi ma questa volta non sono andati a seminare in giro i loro voti mandando segnali di protesta. Si sono polarizzati, andando a dare il loro consenso in maniera netta o a FdI o al Pd, entrambi protagonisti di questa tornata.

Claudio Fazzone ed Antonio Tajani (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Con un terzo protagonista, FI che sopravvive a Silvio Berlusconi. Anzi, la cura di Antonio Tajani ha rivitalizzato il Partito dandogli una prospettiva a breve termine di grandissimo respiro. La polarizzazione è avvenuta, come spiega il direttore Porcu, “a discapito delle forze populiste che appena 5 anni fa dominavano lo scenario. Lega e M5S sono al di sotto delle peggiori aspettative“. Per i grillini potrebbe essere l’avvio della dissoluzione sotto questa formula. Avevano un terzo degli elettori italiani ora ne hanno meno di un decimo. La Lega, nonostante il generale Vannacci, ha risultati ad una cifra.

Procaccini a meta, come da copione

Nell’Italia centrale Fratelli d’Italia supera il dato delle scorse politiche e si attesta oltre il 31%. La più votata è Giorgia Meloni che per il momento è a 454mila preferenze personali. E’ seguita dal co-capolista Nicola Procaccini, due volte sindaco di Terracina e parlamentare Ue uscente: ha quasi 85mila voti personali. Seguono i nomi sui quali ci si è contati sul territorio. Il primo è quello di Marco Squarta (presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria). Lui è stato affidato come terzo nome al Coordinatore provinciale Massimo Ruspandini con il consigliere regionale Daniele Maura, l’assessore all’Ambiente di Ceccano Riccardo Del Brocco ed il dirigente provinciale Antonio Cardillo.

Nicola Procaccini

Per ora ha superato le 50mila preferenze ed è eletto. Segue l’ex deputato Carlo Ciccioli di Ancona, votato dall’area dell’onorevole Paolo Pulciani, dal presidente di ALeS SpA Fabio Tagliaferri e dal consigliere regionale Alessia Savo. Il deputato ed ex presidente regionale Coldiretti Aldo Mattia dividerà i suoi voti tra Squarta e Ciccioli. Ha 47mila voti.

Anche Di Stefano ha spinto per la Di Russo

Al momento è in settima posizione la candidata che componeva la terza terna votata sul territorio: è quella calata dal Governatore del Lazio Francesco Rocca che puntava sulla dirigente regionale Civita Di Russo. Per lei hanno il presidente Saf Fabio De Angelis ed il commissario Ater Antonello Iannarilli. Ha quasi 21mila preferenze. ma è il dato territoriale a far capire: a Sora ha preso oltre mille voti e significa che il sindaco Luca Di Stefano l’ha benevolmente sostenuta. Al momento è in posizione border: FdI ne dovrebbe eleggere 6.

Elly Schlein (Foto © Ansa)

Nel Partito Democratico il Segretario Elly Shlein ha oltre 121mila voti ed alle sue spalle c’è il sindaco di Firenze Dario Nardella che sfiora le 100mila preferenze. Alle sue, di spalle, spalle c’è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci con 84254. Solo quarto Nicola Zingaretti con quasi 82mila voti. Su questi nomi ci si è contati pesantemente in provincia di Frosinone e nel Lazio. Francesco De Angelis ha sostenuto Nardella, una parte della sua area ha sostenuto Ricci. A Roma l’area di Mancini non ha appoggiato Zingaretti.

Qui Nazareno: il duello interno Nardella-Ricci

Se si accede allo scorporato della provincia di Frosinone il dato è impressionante: per ora Francesco De Angelis ed Antonio Pompeo hanno girato oltre 7mila preferenze a Nardella mentre a Ricci ne sono andate meno di 3mila. Qui Zingaretti è stato votato: è secondo con oltre 8mila voti cioè appena 800 in meno della Segretaria. A Roma Zingaretti ha superato i 22mila voti ed è davanti a Schlein.

Dario Nardella con Francesco De Angelis e Mauro Buschini

Nell’Italia centrale il M5S è sceso al 9,39%. Il dato su cui ragionare è però un altro. Quello per cui fino ad un paio di anni fa aveva 10 consiglieri regionali ed incideva sulle politiche del Lazio.

È andata forte Alleanza Verdi Sinistra che è a pari punti con Forza Italia al 7,22.

I muscoli azzurri di Fazzone per Chiusaroli

Il presidente Antonio Tajani è ad 81mila voti. Alle sue spalle nel collegio c’è l’ex sindaco di Fondi Salvatore De Meo con 38mila voti e poi c’è l’ostentazione di forza muscolare compiuta dal senatore Claudio Fazzone.

Rossella Chiusaroli

C’è lui dietro ai quasi 23mila voti della cassinate Rossella Chiusaroli, coordinatrice provinciale del partito a Frosinone. Se ha il resto migliore entra in Europa altrimenti ha ipotecato un assessorato in Regione Lazio con l’imminente rimpasto che dovrà tenere conto di questi nuovi equilibri. Tanto per fare un paragone: Renata Polverini sta a 8mila voti ed Alessandra Mussolini a 5.600.

La Lega non sfonda, Abbruzzese sì ma con i resti

La Lega, nonostante Vannacci non sfonda e nel centro Italia sta al 6,92%. Il generale ha preso 95mila preferenze, seguito da Susanna Ceccardi con 29mila e da Mario Abbruzzese con oltre 21mila. È davanti ad una macchina da voti come Carloni, ha quasi il doppio del coordinatore di Roma Davide Bordoni. La candidata di Latina Giovanna Miele è ad 8.200.

Mario Abbruzzese

Al momento, se scatta nell’Italia centrale il seggio con i resti, il dato migliore pare essere quello di Abbruzzese. Il candidato cassinate del Carroccio ha preso ben 20mila voti nel Lazio, 13mila in provincia di Frosinone. E confermando il dato regionale con Pasquale Ciacciarelli. Ha totalizzato 2mila voti a Cassino contro i 368 di Ceccardi. In città ce ne sono 1.145 per la concittadina candidata con Forza Italia Rossella Chiusaroli.