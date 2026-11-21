A Nexus, Iannone conferma pronto il progetto della stazione AV tra Ferentino e Supino e Rocca garantisce almeno 50 milioni regionali. La Russa chiude a Vannacci.

Smontato il palco, sistemate le sedie, rimosse le transenne. A Fiuggi, finito Nexus, restano un progetto di stazione dell’Alta Velocità pronto tra Ferentino e Supino, con almeno 50 milioni regionali sul tavolo e una porta chiusa da Ignazio La Russa a Roberto Vannacci. ;a soprattutto una lunghissima serie di segnali politici inviati al territorio ed al Paese: da Matteo Salvini, da Giuseppe Conte, da Carlo Calenda e decine di altri personaggi chiave dell’industria, dell’economia, della ricerca.

Nexus è stato soprattutto questo. È stato la dimostrazione dello spessore che può avere un quotidiano locale se decide di se decide di cambiare scala: smettere di essere lineare e sfogliabile, scegliendo di prendere corpo e la forma di un palacongressi pieno, un palco che per due giorni si riempie di ospiti, una platea con centinaia di persone venute ad ascoltare.

Soprattutto è un evento che è stato capace di lasciare qualcosa.

Nexus e la prospettiva

(Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Nexus, quindi, non è stato soltanto un evento. È stato un esercizio di prospettiva. Lo spiegano i numeri: raccontano una manifestazione con 107 relatori, 18 talk e 15 interviste: quando un evento genera discussione ha avuto successo. E quando genera riflessione ha fatto centro.

E lascia in eredità, tra le tante emerse nelle due giornate di lavori, almeno due riflessioni importanti: una riguarda il destino infrastrutturale della provincia di Frosinone; l’altra investe direttamente gli equilibri politici del centrodestra, nazionale e locale, in vista delle prossime tornate elettorali.

Ma andiamo con ordine.

L’Alta Velocità come certezza

Il presidente nazionale di Confimprese Italia Guido D’Amico (Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Il primo messaggio arrivato dal palco di Fiuggi è che la stazione Frosinone AV-MedioLatium è considerata una partita strategica, per tutti. Per anni l’Alta Velocità a Frosinone è stata considerata una sorta di miraggio amministrativo: bella da raccontare, difficile da realizzare. A Nexus, invece, il messaggio arrivato da Governo e Regione Lazio è apparso assolutamente convergente.

Il sottosegretario ai trasporti Antonio Iannone ha confermato che è pronto il progetto di fattibilità tecnica ed economica della stazione AV tra Ferentino e Supino. Circostanza confermata e ribadita dal più alto in grado del settore trasporti, il ministro Matteo Salvini, che ha trovato anche il tempo di fare un selfie con lo stato maggiore della Lega e tanti militanti, presso la sede di Frosinone.

Francesco Rocca intervistato a Nexus da Nunzia De Girolamo (Foto © IchnusaPapers)

Mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca si è addirittura spinto a garantire la disponibilità di almeno 50 milioni di euro di risorse regionali per sostenere l’opera, definendola un cambio di paradigma per un territorio che potrebbe raggiungere Roma in meno di mezz’ora. Non è un dettaglio. (Leggi qui: Francesco Rocca, il tempo e il borgo visti dal palco di Nexus).

Perché mentre la provincia continua a fare i conti con un’impressionante crisi industriale che determina perdita di posti di lavoro – come i romani perdono la pazienza sul GRA il lunedì mattina a causa del traffico – l’Alta Velocità rappresenta qualcosa di più di una semplice infrastruttura. È una leva di competitività. Una calamita per investimenti. Un tentativo concreto di invertire la direzione di marcia della lenta, ma costante, arretratezza del territorio ciociaro, in termini economici, industriali e sociali.

Il sociologo francese Paul Virilio scriveva, «chi controlla la velocità controlla il territorio». Il vero rischio oggi per la provincia di Frosinone è restare ferma, mentre il Lazio accelera. A Nexus dunque politica e istituzioni, al più alto livello, hanno dimostrato di aver capito il valore dell’opera per Frosinone. L’Alta Velocità non è certo la pozione miracolosa di Asterix. Ma è uno degli strumenti infrastrutturali più importanti che la provincia può vedere concretamente realizzati.

Il capitolo aeroporto

Corrado Trento

C’è poi anche il capitolo aeroporto. Il sottosegretario Antonio Iannone, abilmente sollecitato dalle domande del giornalista Corrado Trento, ha mostrato ottimismo, spiegando che nel nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti è prevista la realizzazione di un terzo scalo per il Lazio e che Frosinone risulterebbe addirittura più avanti, rispetto ad altre candidature dal punto di vista procedurale.

Un’affermazione che alimenta inevitabilmente le aspettative del territorio. Ma che puzza di ‘cortesia per il padrone di casa‘. Nessun accenno al fatto che l’aeroporto Girolamo Moscardini di Frosinone sia un aeroporto militare, non sia in dismissione, sia in prima linea nelle nuove dottrine di guerra con uno Stormo, il 66°, dedicato alla formazione dei dronisti.

Infatti, più prudente e coerente è stata la posizione sul punto del presidente Rocca. Non una chiusura ma nemmeno una conferma: il governatore del Lazio ha definito l’aeroporto una «suggestione», ribadendo che prima viene il collegamento ferroviario veloce. Tradotto dal politichese: prima i binari, poi eventualmente le piste. Ed è probabilmente la posizione più realistica.

I messaggi politici

Ignazio La Russa (Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Il secondo elemento di riflessione è tutto politico. A Nexus, sono state decine gli spunti politici offerti dagli ospiti. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso una netta linea di chiusura, rispetto a possibili accordi con il movimento di Roberto Vannacci, in vista delle prossime elezioni politiche. Una posizione che, tradotta in una linea nazionale del centrodestra, inevitabilmente, finirà per avere effetti ulteriori, quando verrà declinata sui territori dove si vota. Ergo, alle elezioni comunali di Frosinone del prossimo anno.

C’è un emendamento sui libri di testo, votato senza troppo clamore, che a Fiuggi è diventato la chiave per leggere tutto il resto. Per Giuseppe Conte dimostra che «si è spaccata la maggioranza». Per Matteo Salvini è la ragione per cui il comportamento di Forza Italia lo ha «sorpreso». Mentre per Antonio Tajani è un emendamento «neanche fondamentale». Lo stesso fatto, dunque, è stato raccontato tre volte, ciascuna al servizio di una campagna elettorale che a un anno dal voto è già cominciata.

Matteo Salvini intervistato a Nexus dal direttore del TG1 Gianmarco Chiocci (Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Il vicepremier ha scelto il terreno che gli è più congeniale, quello delle misure che si spiegano in una riga. Quota 64: dal 2027, in via sperimentale, si potrà scegliere tra i 67 anni della legge Fornero e l’uscita anticipata. Il pubblico evocato è quello delle case di riposo, delle cassiere dei supermercati, di chi si alza alle 5. Nulla di nuovo, nel metodo: la Lega ha già conosciuto il fascino di Quota 100. Sulle alleanze, invece, ha chiuso senza chiudere: «Non faccio ragionamenti su chi è fuori o può entrare», ha detto di Roberto Vannacci e Carlo Calenda, ricordando che erano «fieramente all’opposizione». È la formula del possibilismo: mai dire sì, mai dire no, lasciare l’uscio socchiuso. Poi la stazione Tav, rivendicata al suo ministero, con quei 28 minuti da Frosinone a Roma che per decenni, ha ricordato, erano rimasti una fantasticheria.

Tajani: giocare in casa, Conte: il campo da costruire

Ciociaro di origine e fiuggino di residenza, Tajani giocava in casa e ne ha approfittato per rimettere in fila le truppe. Il centrodestra, ha detto, è una coalizione «unita e coesa dal 1994». Va ricordato che il primo governo di Silvio Berlusconi cadde alla fine di quello stesso anno, per l’uscita della Lega: una coesione, a dirla tutta, di lungo corso ma non lineare.

Antonio Tajani

Sugli ex alleati la distanza dal collega è nitida: Calenda «è il benvenuto», Vannacci ha invece «già fatto la sua scelta». Dove Salvini lascia socchiuso, Tajani spalanca da una parte e sbarra dall’altra. Netto anche sul fisco: patrimoniale ed extraprofitti sono «discorsi da Capitale», e il reddito di cittadinanza avrebbe regalato un miliardo e settecento mila euro alla criminalità, una misura nata nel 2019 con la Lega nella maggioranza. Sul Quirinale, la smentita: «Non è assolutamente il mio obiettivo».

Conte parlava di sinistra e dunque di coalizione, che è sempre il tema più scivoloso. Primarie a febbraio, «una festa democratica». Ma la frase più politica è un’altra, quella sul terzo nome: aveva chiesto che lui e la segretaria del Pd facessero un passo indietro, «quest’ultima ha deciso di restare in campo». Un riferimento breve, che dice dove il campo è fragile. Il resto è il programma: reddito minimo, patrimoniale per «prendere la ricchezza dove si è accumulata», extraprofitti rinominati se la parola non piace. E il Quirinale, che «va sottratto» a scambi e aggiustamenti.

Le domande che restano

Il Colle, dunque, è il grande assente che tutti nominano senza candidati. Quanto all’unanimità, a Fiuggi è arrivata solo dal pallone: Salvini, milanista, e Tajani, juventino, hanno salutato il Frosinone. Conte ha preferito il reddito minimo.

In definitiva, la due giorni di Nexus a Fiuggi ha avuto il merito di mettere insieme il futuro industriale, infrastrutturale e politico del territorio. Ha portato in Ciociaria interlocutori autorevoli, ha aperto discussioni che hanno il merito di proseguire e ha dimostrato che il territorio può essere protagonista di un confronto nazionale. (Leggi qui: La competenza è l’investimento per il futuro).

Il merito ulteriore di Nexus è stato anche quello di non fornire risposte definitive, ma lasciare domande che non possono essere archiviate il giorno dopo.

Il lascito testamentario politico. Antonio Gramsci ammoniva, «Il pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà». Una frase che, declinata in provincia di Frosinone, significa guardare con realismo alle difficoltà, senza rinunciare a costruire occasioni. Fiuggi, per due giorni, ha dimostrato che le occasioni possono arrivare anche, da e per, un territorio che troppo spesso si è limitato solo a parlarsi addosso. Senza mai concludere nulla.

Stavolta potrebbe essere diverso. Nexus ha indicato la via, vediamo quanti saranno in grado di percorrerla.